大陆网军"帝吧"出征香港 声援何君尧被叫停

（德国之声中文网）"帝吧出征，寸草不生"--Facebook"帝吧集团军周一预告称，将于周二（7月23日）晚上8点发起"出征行动"，也就是号召翻墙上Facebook洗版（刷屏）。"出征"的图片显示，其主题是"声援香港警察，维护法治社会。反对暴力乱港，维护一国两制"。

据港媒"香港01"报道，帝吧首先选定的"两个战场是'民间人权阵线'和'香港民族阵线'的Facebook专页，并于周一晚突然宣布，提前至当天晚上"出征"。

登录上述专页可以看到，页面评论部分充斥着"支持香港警察"、"以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻"、"一个中国是共同愿望，一国两制是明确目标"以及香港基本法第18条（在紧急状态下，中央政府可下令在香港实施全国性法律）的内容。帝吧还称会另公布第三个"出征战场"。

帝吧Facebook页面的网络截屏

声援何君尧被叫停

网络视频显示，香港建制派立法会议员何君尧与上周日晚间元朗暴力事件中的白衣人握手。此后，何君尧在荃湾的服务处遭到香港示威者攻击，整面玻璃墙被推倒。

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周二早8时，微博"帝吧官微"发帖称，周一晚"开始第一波进攻后，我们帝吧集团军其中一个高管接到相关部门的电话，国内管理团队部分人被锁定"，该微博还称，昨晚出征后，很多网友私信帝吧，"希望能够出征帮助正遭受港独分子网络暴力攻击的何君尧议员"，"如果网友坚持希望我们能够支援何议员，那么本小编可与管理组商议，说服管理组"，并在最后写道，"如果爱国有罪，那么我们宁愿背负这份罪"。

这条微博很快就被删除，帖子中所言内容是否属实，未有证实。

早9时，"帝吧官微"发微博称，"本小编此后不再负责本微博更新"。

下午3时，再次发出长文，解释帝吧的"数年风雨"。其中既提到"深深扎根于外网，以facebook作为主要载体"，指出其"维护国家统一"的目标，强调是"时时刻刻在与以境外反动势力为主做斗争的存在"，文章署名是"帝吧文宣部玉狐"。

下午5时，该微博再次公告称，"今晚活动取消，今晚任何以本小组名义出征以及支援何君尧的活动，都与本小组无关，稍后解释"。

晚间，"帝吧官微"发帖解释"为什么今天突然发博又删博，发几张图，大家自己领悟"，截图是网友评论，显示内容有"个人猜测政府层面马上会有行动了，我们民众自发的行动存在不确定性，容易混入不法分子，导致好事做坏。所以政府层面索性不主张民间活动。稍安勿躁，国家雷霆行动应该就在这几天了"。

不过截图中也有不少讽刺帝吧的评论："我看是政府层面先把用 VPN翻墙的小粉红处理了"、"VPN还没挂好就被铁拳一拳锤死了？这是求仁得仁，恭喜了"。

截至发稿，上述帖子依旧可见。

"帝吧"是谁？

"帝吧"自称民间爱国组织，一般通过翻墙至Facebook等海外平台大量评论洗版。

在中国，翻墙行动本身受到压制，当局在近年来也加大了对VPN市场的整治力度。

香港苹果日报称，"中共官媒多次在背后支持网军出征"。今年4月，总部设于欧洲的维吾尔人权团体的Facebook专页遭帝吧攻击。当时，《环球时报》英文网发表文章，称赞"爱国网军"对抗"不实新疆报导"的行为。

此前，帝吧也曾号召网民翻墙，前往台湾总统蔡英文专页、苹果日报主页等留言、灌水。2018年9月，瑞典电视台SVT的一期脱口秀节目被指辱华，北京也提出抗议。事件发生后，帝吧"出征"。当时新浪体育刊登题为"这个因足球而生的团体为中国人向辱华讨公道"的文章，称"帝吧集团军像往常一样组织有序，他们集体出击，瞬间淹没了瑞典电视台、'辱华'节目主持人和瑞典外交部的facebook……"。