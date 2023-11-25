大陆演员5年来首次现身金马奖

（德国之声中文网）第60届金马奖本周六（11月25日）举行颁奖典礼，大陆女星胡伶抵达台北参加典礼，这是5年以来首位来自大陆的明星赴台参加金马奖。胡伶凭借在电影《菠萝，锋利》的精彩表现入围最佳女主角。

在当晚的颁奖典礼上，12岁的林品彤凭借在电影《小晓》的精彩演出，斩获本届影后，她也是金马史上年纪最小的最佳女主角。

2018年的金马奖典礼上，台湾导演傅榆在获得金马奖最佳纪录片奖之后的获奖感言中，呼吁台湾应该被当成“真正独立的个体”来看待，引发中国方面下令抵制金马奖，几年来鲜有中国主流电影的参加。

48岁的胡伶曾经参演过娄烨导弹的电影《颐和园》，这部电影内容涉及“六四”事件，且在在未拿到电影局批准的电影公映许可证的情况下亮相2006年的戛纳电影节。该片在大陆禁止公开放映，娄烨也被禁止拍片5年。

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2022年，中国内地女演员刘雅瑟凭《智齿》获香港金像奖最佳女主角。随后金马奖宣布入围名单时，刘雅瑟也凭该片被提名金马奖最佳女主角，但她没有出席金马奖颁奖典礼。

今年的金马奖，林青霞获得终身成就奖。她也作为压轴嘉宾走上红毯。

（法新社等）

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