 大陆游客撕毁连侬墙 5年内被禁入境台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2019

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时政风云

大陆游客撕毁连侬墙 5年内被禁入境台湾

中国大陆一名赴台自由行的旅客因为在台大破坏“返送中”连侬墙，昨天（10月8日）被台湾移民署强制移送出境。该名男子未来5年内不得入境台湾。

Hong Kong - Lennon Wall mit Notizen von Demonstranten (picture-alliance/ANN/L. Yaohui)

香港的连侬墙也曾成为破坏目标

DW.COM

继上周澳洲昆士兰大学发生中国学生与香港学生因「反送中」集会发生肢体冲突后，新西兰的奥克兰大学7月29日也发生一起香港裔女学生为了防止连侬墙遭中国学生破坏，而被一名中国学生撞倒在地的事件。 (30.07.2019)

台湾2020年1月总统大选脚步逐渐逼近。在国民两党都确定候选人之后，各家民调近来都显示现任总统蔡英文呈现领先。这是否与持续近3个月的香港「反送中」运动有关? 香港抗争不退，在台湾还会不会掀起更大的政治波澜? (22.08.2019)

雨伞革命期间诞生的香港“连侬墙”随着6月反对修订《逃犯条例》抗议活动的展开在香港各地设立起来。“连侬墙”成为香港一道新风景。而最近，这里还发生了一起冲突。 (11.07.2019)

（德国之声中文网）据法新社报道，香港"反送中"运动中兴起的连侬墙也传播到台湾，特别是在台湾大学校园，很多地方也设置起支持"返送中"的连侬墙。

"反送中"运动在台湾获得了广泛的支持。但是北京的支持者们将目标对准了这些活动的装备和设置。

一位名叫李绍东的大陆男子，以自由行身份前往台湾观光旅游。台湾《自由时报》报道称，李姓男子到台大校园参观时，"看到连侬墙上的内容一时气愤，才动手撕毁墙上海报"。台湾移民署方面表示，依照大陆地区人民来台从事观光许可办法规定，"有事实足认为有犯罪行为、从事与许可目的不符之活动，废止李男停留许可"。

移民署在一份声明中表示，"不容许外国人来台湾进行有目的性的破坏，也不容许外国人破坏安定与民主自由"。

李姓大陆游客8日晚间被强制搭机递解出境，并且5年内不得再入境。

2016年民进党人蔡英文在台湾总统大选中胜出以来，因为蔡英文拒绝承认"九二共识"，两岸关系急转直下。

法新社报道称，蔡英文总统日前表示，台湾是法制社会，袭击香港人或者破坏连侬墙的中国大陆人都将被禁止入台。

Campus der National Taiwan University in Taipei fotografiert im März 2011. (DW/M.Bölinger)

台大校园

蔡英文还曾承诺，台湾会为那些在香港因为参与反政府抗议活动而面临起诉的香港人提供庇护。这一表态引起北京方面的不满。今年9月，中国国台办发言人马晓光曾在例行新闻发布会上应询指出，"我们再次正告民进党当局，立即缩回伸向香港的黑手，停止插手香港事务，停止纵容、庇护暴力激进分子，停止破坏两岸关系的行为"。

 

洪沙/李鱼 （法新社）

 

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