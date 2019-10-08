大陆游客撕毁连侬墙 5年内被禁入境台湾

（德国之声中文网）据法新社报道，香港"反送中"运动中兴起的连侬墙也传播到台湾，特别是在台湾大学校园，很多地方也设置起支持"返送中"的连侬墙。

"反送中"运动在台湾获得了广泛的支持。但是北京的支持者们将目标对准了这些活动的装备和设置。

一位名叫李绍东的大陆男子，以自由行身份前往台湾观光旅游。台湾《自由时报》报道称，李姓男子到台大校园参观时，"看到连侬墙上的内容一时气愤，才动手撕毁墙上海报"。台湾移民署方面表示，依照大陆地区人民来台从事观光许可办法规定，"有事实足认为有犯罪行为、从事与许可目的不符之活动，废止李男停留许可"。

移民署在一份声明中表示，"不容许外国人来台湾进行有目的性的破坏，也不容许外国人破坏安定与民主自由"。

李姓大陆游客8日晚间被强制搭机递解出境，并且5年内不得再入境。

2016年民进党人蔡英文在台湾总统大选中胜出以来，因为蔡英文拒绝承认"九二共识"，两岸关系急转直下。

法新社报道称，蔡英文总统日前表示，台湾是法制社会，袭击香港人或者破坏连侬墙的中国大陆人都将被禁止入台。

台大校园

蔡英文还曾承诺，台湾会为那些在香港因为参与反政府抗议活动而面临起诉的香港人提供庇护。这一表态引起北京方面的不满。今年9月，中国国台办发言人马晓光曾在例行新闻发布会上应询指出，"我们再次正告民进党当局，立即缩回伸向香港的黑手，停止插手香港事务，停止纵容、庇护暴力激进分子，停止破坏两岸关系的行为"。

洪沙/李鱼 （法新社）