大陆微博批精日、台独 台湾交换生决定不去武大

（德国之声中文网）据中央社7月12日报道，中国武汉大学新近录取的台籍交换研究生柯筌耀表示，他已经决定不前往武大交换就读，感谢外界的关心。国立台湾师范大学公共关係室表示，柯筌耀已向校方表达不去武大的决定，校方对柯生的意愿表示尊重。

报道称，对于大陆有人"翻牆"来查他的言论，而且还有只限好友浏览的文章截图，柯筌耀感叹"没办法"。柯筌耀表示，他是参加母校国立台湾师范大学与武汉大学的研究生交换计划。柯筌耀刚取得师大体育硕士学位，目前还在台湾工作。

中国大陆网媒也纷纷报道此事，其中提及，微博账号@台湾那点事儿 于7月11日发帖称："柯筌耀，台湾师范大学学生，被@武汉大学 录取为交换生，将于2019年9月2日到2020年1月11日到武汉大学交换学习。此人不认同'九二共识'，自认日本为祖国，希望日本统一台湾，本博主认为该学生不适合来大陆做交换学生，望贵校慎重考虑。"

武汉大学官微则于7月12日回复称："感谢网友对武汉大学台湾交换生工作的关注。我校港澳台事务办公室正通过多种途径核实柯筌耀社交媒体言论情况。武汉大学将根据调查结果，依法依规进行处置。武汉大学是中华人民共和国教育部直属高校，我们欢迎所有支持认同一个中国原则的台湾同胞、海外华人华侨和国际友人来武汉大学交流学习。"

中央社的报道中还提及中国大陆另一个微博账号"台湾傻事"，该账号也于7月11日在微博发表相关帖子，其中称，"武汉大学弄了个精日台独过来"，并附上武大发给柯筌耀的录取通知书，以及多张帐号为Chuck Ko的脸书截图。所谓"精日"是一种大陆说法，意指精神上是日本人。

"台湾傻事"发表了柯筌耀在自己脸书上发帖的截图。其中显示，柯筌耀4月30日曾发文称："平成31年，掰掰。令和元年，您好!期待有一天伟大祖国收复台湾岛，和平统一全日本，成为大和民族伟大之复兴，共筑日本令和梦。两岛同属一日，一国一制。"

据中央社报道，柯筌耀承认，上述文章是他发的，但他有设定权限未公开，好友才看得到。中央社还报道说，除此之外，脸书显示，柯筌耀并不是政治狂热学生，他曾热切支持同婚修法，并因此表明2020唯一支持蔡英文总统。

微博账号"台湾那点事儿" 的自我介绍写的是"头条文章作者 微博签约自媒体"，有50000余个粉丝。微博账号"台湾傻事"的自我介绍写的是"一个看岛上笑话的博"，有90000余个粉丝。