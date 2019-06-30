大阪之后特朗普先声夺人：谈判结果必须对美国有利

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一（7月1日）在白宫对记者说，周末在日本大阪同中国国家主席习近平就贸易战暂时停火达成一致后，美中双方间的对话已经开始。

特朗普说，谈判已经开始，"他们已频繁地通了电话，会面也即将举行。"

他着重表示，谈判的结果必须对美国更有利："同他们相比，谈判结果必须对我们更好，因为多年来他们得到了太多的好处"，在谈到中国对美国多年来保持高额贸易顺差时，特朗普这样补充说。在他看来，美国的贸易逆差意味着美国的失败。

他说，"很明显，我们不能搞出一个平分秋色的谈判结果，它必须是一个好处向我们倾斜的结果。"

在大阪举行的特习会还商定放松对华为采购的限制。美国政府一向认为华为设备存在着国家安全风险，并于今年5月中旬将这个公司写进"实体名单"，在没有美国商务部特批的情况下，禁止美国企业向华为出售高科技产品。

但特朗普在大阪对记者表示，美国公司可以继续将"不涉及重大国家紧急问题的设备"卖给华为。

华为等待美国商务部决定

针对特朗普的此番表态，中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙6月29日表示，如果美方说到做到的话，"我们肯定是欢迎的"。

路透社报道，华为方面周二（7月2日）表示，对于是否能够在接下来推出的智能手机上恢复使用谷歌安卓系统，公司正在等待美国商务部的指令。

华为风险管理及合作伙伴关系部门副总裁蒂姆丹克斯（Tim Danks）说："我们已获悉特朗普总统上周末有关华为的言论，我们将等待美国商务部的指令，就此事目前没有进一步补充。"

路透社报道称，尽管特朗普对华为问题的立场有所软化，但美国商务部尚未澄清，这一决定是否涉及华为手机对安卓系统及相关谷歌服务的使用权限。

据法新社报道，特朗普周末有关贸易战暂停以及松绑华为的讲话，让周一的全球股市普遍表现出强劲势头，虽然与贸易战相关的重要问题还远远没有解决。华盛顿指责北京国家干预经济以及市场，强制外企技术转让，并盗窃美国科技。但分析人士指出，难以想象中国会满足美方的全部要求。