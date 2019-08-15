大银行登广告反对暴力 高中生上街延续抗议

（德国之声中文网）一些珠宝商要求推迟原计划于下月在香港举行的珠宝首饰展览会。香港几家银行星期四（8月22日）分别在当地报纸刊登广告，称反对社会暴力行为，呼吁社会各界努力维护香港的国际金融中心地位。

星期三，白衣人袭击抗议者的元朗事件刚好过去一个月，成千上万的香港人到地铁站集会抗议，要求政府成立独立调查小组追查元凶，并积极回应抗议者的其他诉求。尚未有人因为这场暴力袭击收到警方起诉。

警方称，他们周四拘捕的两名涉嫌骚乱者跟上个月的元朗事件有关。这两名男子将于周五出庭。周三的抗议没有出现类似前不久冲击立法会和占领机场时的激烈冲突，警方没有使用催泪弹，也没有袭击抗议人群。警方称他们拘捕了两名非法集会的男子。

汇丰银行、渣打银行以及东亚银行在刊登于星期四的广告中呼吁香港社会秩序。渣打的广告称："反对暴力，恢复秩序，维护香港国际金融中心地位。"

银行界担心香港的国际金融中心地位受威胁

本次珠宝首饰展览会原计划从9月18日到22日在亚洲国际博览馆及香港会议展览中心举行，但是来自孟买、安特卫普和拉马特甘等地的重要参展商要求组织者推迟 展览。去年该展览吸引了3千7百多家参展商，有5万4千多名专业买家到场采购。

参展商代表在致主办方的信中说，已经有30%到40%的商家要求退出这次展览会。

抗议活动仍将持续

周四下午，数百名香港高中生身穿黑衣，手持雨伞，在香港市中心集会，呼吁政治改革。

据悉，一系列仍在组织过程中的抗议活动将持续进行。

组织者借鉴三十年前的"波罗的海之路"，发起周五"香港之路"运动。据悉，初步计划在港铁港岛线丶荃湾线及观塘线的地面手牵手筑人链。1989年8月23日，大约200万人手牵手组成一个长度超过600公里的人链，穿越波罗的海三国--爱沙尼亚丶拉脱维亚和立陶宛。这是波罗的海三国追求脱离苏联丶各自独立过程中的重要事件。

张平/李鱼（路透社、美联社）

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