大量中国民用船只在主权争议岛屿附近集结

路透社报道称，卫星图像显示，大量中国民用船只在存在主权争议的中业岛附近集结。

（德国之声中文网）路透社从航天技术公司Maxar Technologies拍摄的照片分析，约有60艘中国船只停留在南中国海的派格阿萨岛(中国称中业岛)附近，其中一些船只距离中业岛不到2海里。

中业岛是南沙群岛第二大天然岛，也是一座极具战略意义的岛屿。中华民国海军在1971年因台风避难撤出中业岛后，菲律宾乘机占领该岛。菲律宾方面将该岛称作派格阿萨岛。中国、台湾、越南和菲律宾均宣称对该岛拥有主权。

菲律宾巴拉望岛西部司令部司令阿方索·托雷斯（Alfonso Torres）表示，（中国）"海上民兵"船只聚集在该地区很常见。马尼拉和美国五角大楼表示，这些船只与中国海警和海军合作，加强了北京在争议海域的存在。

菲律宾海军发言人罗伊·特立尼达（Roy Vincent Trinidad）也表示，海上民兵船只经常出现在该地区，并补充说马尼拉知道这些船只的存在并称其为"非法存在"，但没有必要惊慌。

在线船舶追踪器显示，卫星照片中的许多船只都是中国注册的渔船。

中国国防部没有立即回应路透社的置评请求。中国从未证实其拥有海上民兵。

新加坡南洋理工大学国防与战略研究所研究员许瑞麟表示，在菲律宾国内政治紧张之际，北京可能正在测试马尼拉的反应。

上周末，菲律宾副总统萨拉·杜特尔特在一场记者会上公开表示，如果自己被杀害，她雇佣的杀手会随时"干掉"总统夫妇。数天后，菲律宾总统小马科斯表示，会坚决打击副总统"妄图谋杀他的犯罪阴谋"。菲律宾最有权势的两个政治家族之间裂痕不断扩大。

许瑞麟还表示，如果中国海上民兵继续停留在此，可能是中国希望拖缓菲律宾在该岛上的建设工作。

据报道，一个新的机库将在未来几周内完工，这是菲律宾为加强在派格阿萨岛的存在和提高监测能力而采取的最新举措之一。

（路透社）

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