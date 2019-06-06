 大选胜出 丹麦社民党重返权力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2019

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时政风云

大选胜出 丹麦社民党重返权力

中左翼政党丹麦社民党在本次围绕移民、气候变化和社会福利的议会选举中胜出。而民粹主义政党丹麦人民党支持率大跌。

Dänemark Mette Frederiksen Sozialdemokraten (Reuters/F. Bimmer)

丹麦社民党主席弗雷德里克森

（德国之声中文网）在周三的议会选举中，丹麦社民党赢得最多选票，而民粹主义政党则支持率大跌。自由党籍的丹麦现任首相拉斯姆森承认败给了梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）领导的社民党。在移民问题上采取更强硬的立场后，社民党的支持率明显提高。

按照初步统计，社民党得票率为26.2%。该党以及中左翼政党集团（红营）获得议会179席中的91席。中右翼的自由党得票率为23.4%，比2015年提高近4个百分点。目前执掌权力的中右翼阵营仅获75个议席。另有6个其它党派进入议会。投票率一如既往位于高位，达到约85%。

Dänemark Parlamentswahl 2019 | Wahllokal in Kopenhagen (Reuters/Ritzau Scanpix/Uffe Weng)

投票站的工作人员正在计票

41岁的弗雷德里克森表示，社民党将努力组成少数派政府。这样的政府在丹麦很常见。执政党在需要通过法律时会根据情况寻求不同党派的支持。弗雷德里克森还表示， 她在移民问题上将寻求右翼党派的支持，在社会福利和气候变化议题上将寻求左翼党支持。

在竞选中，社民党表示将与气候变化作斗争，并且将向福利和医疗项目投入更多资金。在拉斯姆森的领导下，这部分支出年年削减。

此次选举表明，在社民党提出采取更严厉的移民政策后，许多丹麦人民党的支持者转而支持社民党。人民党主席克里斯蒂安•图勒森•道尔（Kristian Thulesen Dahl）承认选举结果非常糟糕，但表示将继续领导该党。

反移民政党选举结果各有不同。反穆斯林的强硬派得票率不足2%，没能进入议会。而新右派党（The New Right）获得2.3%的选票，首次进入议会。

乐然/苗子（ 德新社、法新社、路透社）

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