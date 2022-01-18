 大选在即 莫里森微信号突遭莫名接管 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2022

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新闻广角

大选在即 莫里森微信号突遭莫名接管

澳大利亚总理莫里森在中国微信拥有的公众账号“Scott Morrison” 已被接管并更名。澳大利亚政治家称，此举已经构成了对该国政治的外来干涉。

Australien | PK Scott Morrison zu social media

（德国之声中文网）悉尼《每日电讯报》周一报道称，莫里森微信账号的大约7.6万名粉丝本月早些时候被告知，该账户已经被更名为"澳华新生活"。该报报道称，澳大利亚政府并未收到总理微信公众号被接管和更名的通知。本周一，莫里森办公室拒绝就相关报道发表评论。

澳大利亚议会情报与安全委员会主席帕特森（James Paterson）指责中国共产党在今年五月澳大利亚大选前夕对该国总理莫里森实施新闻审查。和莫里森同属保守派自由党的帕特森呼吁澳大利亚全体议员都对中国科技巨头腾讯旗下的微信平台进行抵制。

帕特森在接受悉尼一家广播电台采访时表示："中国政府关闭这个微信账号的做法，是在大选之年对澳大利亚民主制度的外来干涉。"他表示，任何澳大利亚政治家都不应继续使用微信，因为这等于在纵容言论审查制度的合法化。帕特森说，120万使用微信平台的华裔澳大利亚人不能继续获取来自总理莫里森的资讯，却可以继续读到反对派领袖安东尼·阿尔巴内塞（Anthony Albanese）对政府的批评，这一点尤为令人担忧。

Australien USA l Videokonferenz mit PM Morrison, Präsident Biden, PM Johnson

去年九月，美英澳三国缔结安全协定，引起中国强烈批评。

自由党议员、前外交官夏尔马（Dave Sharma）认为，此次关闭莫里森微信账号的行为很有可能是中国政府的制裁行动。夏尔马对天空新闻电视台（Sky News)表示，莫里森开设微信公众号是为了方便同华裔澳大利亚人的沟通，但微信毕竟是一个由中国共产党控制的社媒平台。夏尔马说，关闭莫里森账号很有可能是中国政府授意的，这表明了中国对言论自由的态度。

2018年，莫里森取代特恩布尔(Malcolm Turnbull)出任澳大利亚总理以来，澳中关系一直处于紧张状态。澳大利亚、英国和美国缔结新型三方安全伙伴关系AUKUS之后，中国对此一直持批评态度。

 

（美联社，法新社）

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