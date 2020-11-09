大选后疫苗传佳音 特朗普怨气难平

（德国之声中文网）保护效力高达90%！BioNTech和辉瑞（Pfizer）宣布，双方基于mRNA技术开发的新冠候选疫苗BNT162b2在3期临床试验的中期有效性分析中，显示出高达90%的保护效率。 该款疫苗自7月底在多个国家开展三期临床试验，迄今已有43500多人参加了试验。其中一半接受了一到两剂疫苗接种，另一半得到的是安慰剂。



按照这两家医药公司的说明，两次接种间隙为3周。第二剂疫苗接种一周后即对人体产生保护。根据外部独立数据监测委员会（DMC）首次进行的中期有效性分析，截至上周日，参加试验的人群中共出现94起新冠病例。对接种疫苗组和接种安慰剂组的病例进行比较表明，从第2次疫苗接种后7天开始，BNT162b2在保护出现症状的COVID-19方面有效率高于90%，也就是在接种疫苗的志愿者中，出现有症状的COVID-19患者人数比接种安慰剂的对照组少90%以上。 据悉，待出现164起病例后，研究者便将对试验结果进行最后评估，包括评估疫苗起到何种程度的保护作用，比如能否保护感染后不出现严重症状，以及有何副作用。该试验总共为期两年。外部独立数据监测委员会（DMC）的中期有效性分析还指出，对BNT162b2候选疫苗没有任何值得一提的安全顾虑，并建议按照计划继续试验。BioNTech和辉瑞（Pfizer）宣布，将在下周向美国食品药品管理局申请紧急使用许可。

胜利在望





消息传出，德国达克斯指数飙升600多点，BioNTech股票上涨26%。科隆大学医院传染病学主任菲特肯霍伊尔（Gerd Fätkenheuer）表示，这些数据预示着良好前景，在如此短暂的时间里疫苗取得这样大的发展令人难以置信。他说， “我认为，这将对我们如何应对疫情起到关键作用。我希望很快会有大量疫苗可供使用。我向研究者表示祝贺。”



美国西奈山伊坎医学院微生物学家克拉默（Florian Krammer）表示，这款疫苗有效性高于预期，这意味着至少在美国很快就能获得使用许可。当然，如果能有分年龄段的数据更好，我估计很快会公布有关数据。老实说，这是1月10日以来我听到的最好的消息。“





不过，科学家眼里的最好消息在现任美国总统特朗普看来却是故意姗姗来迟。他在推特上对公布这一消息的时机提出质疑，称其有政治动机。他写道：”辉瑞（Pfizer）没有勇气在大选之前公布这一消息。“辉瑞（Pfizer）立即予以反驳。该公司CEO艾伯乐（Albert Bourla）向CNN表示，他上周日才得到有关疫苗的中期评估结果。特朗普还批评美国食品药品管理局(FDA)没有早公布这一消息，”这不是出于政治动机，而是想拯救生命“，特朗普在推特上写道。他还称，”FDA和民主党人不想我在大选前有疫苗方面的成功，因此消息晚来5天。“FDA负责人为史蒂芬•哈恩博士（ Stephen Hahn），由特朗普去年亲自提名。

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据德国媒体报道，欧委会已和BioNtech完成购买新冠疫苗的谈判，合约将于几天后签署。德国《图片报》先前报道，合约包括购买2亿剂新冠疫苗，以及日后再购1亿剂疫苗的意向。

德国政府希望获得1亿剂疫苗，并开始和欧盟就此进行对话。

乐然（综合报道）

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