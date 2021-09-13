大选前最后一场电视辩论：三人秀？二对一？

（德国之声中文网）这是社民党（SPD,现执政）候选人肖尔茨（Olaf Scholz）、联盟党(Union，现执政)候选人拉舍特（Armin Laschet）和绿党候选人贝尔伯克（Annalena Baerbock）大选前的第三次，也是最后一次电视辩论。

与上一次相比，这场辩论的火药味不是那么浓。主持人的问题主要集中在社会公平、气候保护、疫情应对以及数字化等国内议题。外交、安全政策几乎未被提及。在多个议题上，社民党和绿党的立场都更为接近。

根据民调机构Forsa在直播结束后进行的问卷调查，42%的观众认为肖尔茨是这场辩论的赢家，27%的人觉得拉舍特表现更好，25%的人倾向于贝尔伯克。这一排序与最近一次全国范围的民调趋势相吻合。由INSA进行的民调显示，社民党支持率继续领先，为26%，联盟党21%，绿党15%。

社会公平

在社会公平、减少贫富差距的议题上，社民党和绿党候选人的立场表现出明显的交集。肖尔茨和贝尔伯克均主张将最低工资标准提高到12欧元/小时（目前为9.60欧元），并为有孩子的家庭提供财政支持。肖尔茨指出，这将使全德国1000万就业者获益，而目前有5%的工薪族收入难以维持生活，不得不打第二份工。拉舍特表示反对，称制定工资标准应由雇主和工会通过劳资协议自主决定，政府无由插手。

气候保护

在气候保护政策方面，肖尔茨再次表示自己决心让德国工业经济到2045年实现碳中和，强调德国“面临有史以来最巨大的现代化重任”，为此应加速电网建设并推进可再生能源发展。代表长期执政的联盟党的拉舍特在气候议题上显然难以得分，只好批评绿党弃核电先于弃煤电的主张。

主打气候牌的绿党候选人贝尔伯克主张德国到2030年不再生产燃油汽车，并提前退出煤电能源（目前的规划为2038年）。她批评现政府虽承诺达成巴黎气候协议目标，却“还要在今后17年里抱住煤电不放”。她强调下一届政府必须将气候保护作为执政的首要任务。

国内安全议题上，拉舍特终于有了阐述自己鲜明立场的机会。他认为应增加警察和司法机构的人员编制，并主张严格监控被情报部门列为“危险分子”的极端主义者。并批评在他担任州长的北威州，社民党和绿党反对将 “危险分子”一律遣送出境。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 阿明·拉舍特 （基督教民主联盟） 拉舍特是执政党基民盟的全国主席，同时也是德国人口第一大州北威州的州长。拉舍特主张社会融合，并以愿意接受妥协方案而著称，但这位60岁乐天派老人的施政能力也常常因此被保守派阵营所低估。不过，近来在应对疫情方面，他倾向不干预的自由派本能让他多次陷入食言的尴尬境地。拉舍特因为近期陷入勘灾现场嬉笑引众怒等丑闻，联盟党(CDU/CSU)70%的支持者甚至支持选前换将，由基社盟党魁索德尔替代拉舍特担任联邦总理候选人。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 安娜琳娜·贝尔博克 （绿党） 现年40岁的贝尔博克2018年起担任绿党副主席。法学家出身的她毕业于伦敦经济学院国际法专业。贝尔博克的支持者认为她是位注重细节的实干家，但在反对者看来，缺乏从政经验是贝尔博克的硬伤。6月以来绿党的这位候选人多次被媒体曝出丑闻，先是报道出没有及时报告副业收入，后来又被指简历"掺水"，之后又被指责她刚出版的新书涉嫌抄袭剽窃。这导致贝尔博克的支持率一度下跌。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 奥拉夫·肖尔茨 （德国社会民主党） 鉴于近年各项选举中连连败北，社民党决定推举一位务实派、而不是激进派的候选人。肖尔茨是本届大联合政府的副总理兼财政部长，此前曾常年担任汉堡市长。多数人眼中，肖尔茨是一位不苟言笑的技术官僚。社民党内部也有很多人并不看好肖尔茨，认为他不是一个能激发全党斗志、赢得选民青睐的候选人。由于竞选对手拉舍特和贝尔博克的支持率都有所下降，默默无闻的肖尔茨的支持率反而开始上升。根据ARD最新趋势民调结果，如果德国选民可以对各党候选人直选，肖尔茨的支持度高达41%，拉舍特和贝尔博克的支持度分别为16%和12%。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 克里斯蒂安·林德纳 （德国自由民主党） 擅长同媒体打交道的林德纳虽然只有42岁，但却拥有26年的党龄。他16岁就已加入自民党，并在2013年成为党主席。林德纳出生于北威州一个教师家庭，大学学的是政治学专业，除了处理党务之外，他还是位预备役军官。他希望今年的联邦大选中，自民党能够参与执政，而他的首选执政伙伴就是保守派的基民盟和基社盟。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 亚妮·威斯勒 和 迪特玛·巴尔奇 （左翼党） 左翼党的竞选搭档是63岁的巴尔奇和39岁的威斯勒，两人有很强的互补性。巴尔奇出身德国东部，从2015年开始一直担任左翼党议会党团主席。而属于极左阵营的威斯勒则来自德国西部，于今年二月开始出任左翼党的副主席。她是党内激进派的代言人，比如她主张立即停止联邦军境外使命以及武器出口。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 艾丽丝·威德尔和蒂诺·楚帕拉 （德国选项党） 选项党副主席楚帕拉现年46岁，2015年入党。2015年，受选项党的反移民立场所吸引而加入该党。楚帕拉原本是萨克森州的一位油漆工和市内装潢师，2017年成为选项党联邦议员。他支持党内的极右阵营，但反对使用过激言论。威德尔现年42岁，经济学家，是选项党联邦议院党团两位主席之一。



老调重弹

在这场90分钟的辩论中，三位候选人没有为观众提供新的论据和视角，而是重复了以往在竞选活动和过去两场辩论中做过的立场表述。

最后的问题当然又是：谁和谁将联合组阁？当然，三位候选人都不肯在镜头前明说谁是他们最中意的执政伙伴。不过从周日辩论的气场看，明显可以感觉到社民党和绿党之间的亲和力更强。

然而，此次大选的不同之处在于，根据迄今的民调结果，没有哪两个党的组合能够在联邦议院获得绝对多数席位。这意味着，大概率将由三个党派组成联合政府。此外，出现令人意外的结果的可能性也存在。根据德国电视一台上周委托Infratest dimap进行的“德国趋势”问卷调查，尚有16%的受访者表示，还没有决定把票投给谁。

（综合报道）

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