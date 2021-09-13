大选前最后一场电视辩论：三人秀？二对一？

距离德国联邦议院大选还有一周，竞争总理职位的三个主要党派候选人周日参加了最后一场电视辩论。虽然内容了无新意，但三人之间的互动格局发生了变化。
（德国之声中文网）这是社民党（SPD,现执政）候选人肖尔茨（Olaf Scholz）、联盟党(Union，现执政)候选人拉舍特（Armin Laschet）和绿党候选人贝尔伯克（Annalena Baerbock）大选前的第三次，也是最后一次电视辩论。
与上一次相比，这场辩论的火药味不是那么浓。主持人的问题主要集中在社会公平、气候保护、疫情应对以及数字化等国内议题。外交、安全政策几乎未被提及。在多个议题上，社民党和绿党的立场都更为接近。
根据民调机构Forsa在直播结束后进行的问卷调查，42%的观众认为肖尔茨是这场辩论的赢家，27%的人觉得拉舍特表现更好，25%的人倾向于贝尔伯克。这一排序与最近一次全国范围的民调趋势相吻合。由INSA进行的民调显示，社民党支持率继续领先，为26%，联盟党21%，绿党15%。
在社会公平、减少贫富差距的议题上，社民党和绿党候选人的立场表现出明显的交集。肖尔茨和贝尔伯克均主张将最低工资标准提高到12欧元/小时（目前为9.60欧元），并为有孩子的家庭提供财政支持。肖尔茨指出，这将使全德国1000万就业者获益，而目前有5%的工薪族收入难以维持生活，不得不打第二份工。拉舍特表示反对，称制定工资标准应由雇主和工会通过劳资协议自主决定，政府无由插手。
在气候保护政策方面，肖尔茨再次表示自己决心让德国工业经济到2045年实现碳中和，强调德国“面临有史以来最巨大的现代化重任”，为此应加速电网建设并推进可再生能源发展。代表长期执政的联盟党的拉舍特在气候议题上显然难以得分，只好批评绿党弃核电先于弃煤电的主张。
主打气候牌的绿党候选人贝尔伯克主张德国到2030年不再生产燃油汽车，并提前退出煤电能源（目前的规划为2038年）。她批评现政府虽承诺达成巴黎气候协议目标，却“还要在今后17年里抱住煤电不放”。她强调下一届政府必须将气候保护作为执政的首要任务。
国内安全议题上，拉舍特终于有了阐述自己鲜明立场的机会。他认为应增加警察和司法机构的人员编制，并主张严格监控被情报部门列为“危险分子”的极端主义者。并批评在他担任州长的北威州，社民党和绿党反对将 “危险分子”一律遣送出境。
在这场90分钟的辩论中，三位候选人没有为观众提供新的论据和视角，而是重复了以往在竞选活动和过去两场辩论中做过的立场表述。
最后的问题当然又是：谁和谁将联合组阁？当然，三位候选人都不肯在镜头前明说谁是他们最中意的执政伙伴。不过从周日辩论的气场看，明显可以感觉到社民党和绿党之间的亲和力更强。
然而，此次大选的不同之处在于，根据迄今的民调结果，没有哪两个党的组合能够在联邦议院获得绝对多数席位。这意味着，大概率将由三个党派组成联合政府。此外，出现令人意外的结果的可能性也存在。根据德国电视一台上周委托Infratest dimap进行的“德国趋势”问卷调查，尚有16%的受访者表示，还没有决定把票投给谁。
（综合报道）
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9月12日晚间，德国三名主要大党的总理候选人展开了第二次电视辩论。社民党与基民盟的候选人不断相互指责对方的过失。没有执政经历的绿党候选人则将目光投向了面向未来的气候保护等议题。分析人士则批评，对华政策等外交议题在辩论中缺位。