大选不到一周：美国军舰穿越台海

（德国之声中文网）中华民国国防部周四发表新闻稿称："美作战舰乙艘昨日自我国西南海域，由南向北航经台湾海峡北驶。"国防部指出，美舰经台湾海峡执行一般航行任务，国军运用联合情监侦作为，全程掌握我周边海、空域舰、机相关动态，期间并无异状，"请国人放心"。

路透社就此报道称，台湾是中国最敏感的领土和外交问题。北京一直没有排除在必要的时候武力收复台湾的可能性。台湾海峡形势经常处于紧张状态。

上周六台湾大选投票前不久，中国派出其最新的航空母舰"山东号"两次通过台湾海峡。 台湾方面谴责这是企图恐吓的行为。

美国军方则表示，配备了提康德罗加级（Ticonderoga）制导导弹的夏洛号（Shiloh）导弹巡洋舰完成了途径台湾海峡的航程，但没有透露进一步细节。过去两年的时间里，美国一直在台湾海峡开展不定时的通航任务。

华盛顿和台湾没有建立正式的外交关系，但受相关法律的约束，必须向台湾提供自卫的手段，同时也是其军武的主要来源。

路透社报道称，蔡英文周五在会见事实上的英国驻台大使时表示，台湾会维护台湾海峡的和平。

蔡英文在总统府接见英国在台办事处代表唐凯琳（Catherine Nettleton）时表示："台湾身为国际负责任的一员，会持续致力维护台海的和平稳定"。同时她感谢唐凯琳代表亲自前往总统府转达对其连任的祝贺之意。

在特朗普政府的领导下，美国加强了对台湾国防的支持力度，引起中国不满。

美国在台协会负责人郦英杰（William Brent Christensen）向路透社表示，美国今年将继续协助台湾更多参与全球事务。在中国阻止台湾参与大多数国际组织活动的背景下，美国方面这样的努力变得更具难度。郦英杰表态称："美国和台湾是同一个民主大家庭中的成员。"

任琛/叶宣(路透社)