 大选不到一周：美国军舰穿越台海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2020

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时政风云

大选不到一周：美国军舰穿越台海

台湾国防部本周四宣称，一艘美国军舰穿越台湾海峡。正值台湾刚完成新一届总统大选，台湾军方表示：已全面掌控美军舰动态，"请国人放心"。

Taiwan | USS Antietam im Südchinesischen Meer (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/M. L. Stanley)

在南中国海执行自由航行任务的美国海军军舰(2016年)

DW.COM

根据法新社报导，加拿大海军「渥太华」号护卫舰于9月10日上午通过台湾海峡，台湾国防部第一时间表示全程掌控周围海空动态，而加拿大驻台办事处则称此举与过往作法相同，是符合国际法规定的。 (11.09.2019)

美国军方周三表示有两艘美国海军舰艇驶经台湾海峡，一名舰艇发言人也重申此举显示美国致力维持一个自由且开放印太地区的决心。 (23.05.2019)

又有两艘美军驱逐舰通过了台湾海峡。这已经去年8月以来，美军第7次采取类似行动。中方再度对美国发出警告。 (29.04.2019)

（德国之声中文网）中华民国国防部周四发表新闻稿称："美作战舰乙艘昨日自我国西南海域，由南向北航经台湾海峡北驶。"国防部指出，美舰经台湾海峡执行一般航行任务，国军运用联合情监侦作为，全程掌握我周边海、空域舰、机相关动态，期间并无异状，"请国人放心"。

路透社就此报道称，台湾是中国最敏感的领土和外交问题。北京一直没有排除在必要的时候武力收复台湾的可能性。台湾海峡形势经常处于紧张状态。

上周六台湾大选投票前不久，中国派出其最新的航空母舰"山东号"两次通过台湾海峡。 台湾方面谴责这是企图恐吓的行为。

美国军方则表示，配备了提康德罗加级（Ticonderoga）制导导弹的夏洛号（Shiloh）导弹巡洋舰完成了途径台湾海峡的航程，但没有透露进一步细节。过去两年的时间里，美国一直在台湾海峡开展不定时的通航任务。

华盛顿和台湾没有建立正式的外交关系，但受相关法律的约束，必须向台湾提供自卫的手段，同时也是其军武的主要来源。

路透社报道称，蔡英文周五在会见事实上的英国驻台大使时表示，台湾会维护台湾海峡的和平。

蔡英文在总统府接见英国在台办事处代表唐凯琳（Catherine Nettleton）时表示："台湾身为国际负责任的一员，会持续致力维护台海的和平稳定"。同时她感谢唐凯琳代表亲自前往总统府转达对其连任的祝贺之意。

在特朗普政府的领导下，美国加强了对台湾国防的支持力度，引起中国不满。

美国在台协会负责人郦英杰（William Brent Christensen）向路透社表示，美国今年将继续协助台湾更多参与全球事务。在中国阻止台湾参与大多数国际组织活动的背景下，美国方面这样的努力变得更具难度。郦英杰表态称："美国和台湾是同一个民主大家庭中的成员。"

 

任琛/叶宣(路透社)

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