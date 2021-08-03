大逃亡潮来了？移出香港人口飙升至近9万

（德国之声中文网）当北京镇压香港异议人士，新冠疫情又使得香港这个金融中心受到封锁，本周四（8月13日）由香港特区政府统计处公布的数据显示，过去一年内香港的人口减少了1.2%，部分归因於自香港移出的居民高达近9万人。

根据2021年的年中人口数字（去年年中到今年年中）显示，香港的人口为739.47万，比去年同期减少了8.71万，跌幅为1.2%。2020年香港的年终数据也显示出1.2%的下降，13日发布的数字再度表明，人口下降的趋势并没有得到缓解。

香港过去只有一次年份呈现人口下降的纪录，即2003年SARS疫情后0.2%的下降。

香港是一个快速老化的社会，去年的死亡人数就比出生人数多了11800人。但是，政府的数据也显示了人口下降的另一个新原因：离开香港的居民比进来的还多。

「某种形式的大逃亡」

去年年中，香港的净迁移（即移入减移出）人数为1200人，仍为正数; 但在2021年中，该净迁移数字却转为负数：负75300人。2021年中统计，共有89200名香港居民移出，该移出量是去年年中同期20900人的四倍多。

2018年中与2019年中数据显示，当时香港人口净迁移皆为正数，分别有8500人和23000人。

在新冠疫情期间，香港通过对限制非居民入境维持了低确诊数，此举虽保障了人们的安全，却也相对应地冲击了旅游业，使得居民和外籍人士很难见到海外的亲人。

於此同时，数以千计的香港人已收拾好行李，以逃避北京对异议人士的镇压。在今年上半年，机场经常看到居民在登机时泪流满面地告别，其中大部分的人是前往英国，因为英国表示为许多香港人提供入籍途径。

法新社指，香港政府没有对有多少人永远离开这个城市进行官方统计，但数字表明，香港正在发生某种形式的大逃亡。

7月份，平均每天约有1500名香港人通过机场离开，比今年上半年的每日约800人有所增长; 在过去的12个月里，从提前领取退休金的数量也在飙升，该退休金只有在某人要永久离开时才能提取。

不过，香港特区政府统计处却在新闻稿中指，「净迁移涵盖香港居民以工作和读书等各种目的进出香港的流动，在概念上与移民并不相同。香港作为一个国际城市，人口的流动性一直很高。」

法新社指，香港政府对这些人的离开不以为然，称许多人有一天会回来，而那些离开的人可以用中国大陆人填补。在1997年香港回归中国之前，和1989年北京天安门镇压之后，也有过大量居民离开香港，但这没有让总人口减少，许多人後来也返回香港。

（法新社等）

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