 大逃亡潮来了？移出香港人口飙升至近9万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

大逃亡潮来了？移出香港人口飙升至近9万

由香港特区政府统计处本周四（8月13日）公布的数据显示，过去一年内，香港的人口减少了1.2%。这股「大逃亡潮」会越演越烈吗？

Hongkong Flughafen Flugzeug Abflug

香港国泰航空的班机驶离香港机场。

DW.COM

在香港国安法通过后，不断被限缩的民主空间使得越来越多香港人决定离开家乡。伦敦市长沙迪克汗说他「张开双臂」欢迎港人，并准备90万英镑协助他们在伦敦安顿。

过去几日，陆续有高知名度的香港人宣布来台，其中包含「占中三子」之一的前中大教授陈健民与香港知名漫画家柳广成。台湾陆委会统计，今年1月至5月来台居留的香港人数量比前一年成长44％。

美国临时庇护港人的决定得到跨党派的支持，估计有数万在美港人可以受益，而北京则再次厉声捍卫《香港国安法》。

（德国之声中文网）当北京镇压香港异议人士，新冠疫情又使得香港这个金融中心受到封锁，本周四（8月13日）由香港特区政府统计处公布的数据显示，过去一年内香港的人口减少了1.2%，部分归因於自香港移出的居民高达近9万人。

根据2021年的年中人口数字（去年年中到今年年中）显示，香港的人口为739.47万，比去年同期减少了8.71万，跌幅为1.2%。2020年香港的年终数据也显示出1.2%的下降，13日发布的数字再度表明，人口下降的趋势并没有得到缓解。

香港过去只有一次年份呈现人口下降的纪录，即2003年SARS疫情后0.2%的下降。

香港是一个快速老化的社会，去年的死亡人数就比出生人数多了11800人。但是，政府的数据也显示了人口下降的另一个新原因：离开香港的居民比进来的还多。

「某种形式的大逃亡」

去年年中，香港的净迁移（即移入减移出）人数为1200人，仍为正数; 但在2021年中，该净迁移数字却转为负数：负75300人。2021年中统计，共有89200名香港居民移出，该移出量是去年年中同期20900人的四倍多。

2018年中与2019年中数据显示，当时香港人口净迁移皆为正数，分别有8500人和23000人。

在新冠疫情期间，香港通过对限制非居民入境维持了低确诊数，此举虽保障了人们的安全，却也相对应地冲击了旅游业，使得居民和外籍人士很难见到海外的亲人。

於此同时，数以千计的香港人已收拾好行李，以逃避北京对异议人士的镇压。在今年上半年，机场经常看到居民在登机时泪流满面地告别，其中大部分的人是前往英国，因为英国表示为许多香港人提供入籍途径。

法新社指，香港政府没有对有多少人永远离开这个城市进行官方统计，但数字表明，香港正在发生某种形式的大逃亡。

7月份，平均每天约有1500名香港人通过机场离开，比今年上半年的每日约800人有所增长; 在过去的12个月里，从提前领取退休金的数量也在飙升，该退休金只有在某人要永久离开时才能提取。

不过，香港特区政府统计处却在新闻稿中指，「净迁移涵盖香港居民以工作和读书等各种目的进出香港的流动，在概念上与移民并不相同。香港作为一个国际城市，人口的流动性一直很高。」

法新社指，香港政府对这些人的离开不以为然，称许多人有一天会回来，而那些离开的人可以用中国大陆人填补。在1997年香港回归中国之前，和1989年北京天安门镇压之后，也有过大量居民离开香港，但这没有让总人口减少，许多人後来也返回香港。

（法新社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A couple (L) hugs as passengers wearing masks arrive at the Hong Kong international airport on May 2, 2009. The first confirmed case of swine flu in Asia was recorded in Hong Kong on May 1, after a Mexican man who arrived via Shanghai tested positive. AFP PHOTO/Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images)

香港移民潮：传媒人、艺术家纷纷出走 03.08.2021

「香港移民潮」不断發酵，知名传媒界、艺术界人士纷纷出走。前香港电台主持人韦安仕（Steve Vines）今传出已离港赴英，同一天，知名异议艺术家黄国才也宣布自己人在台湾。两人都认为，香港已没有言论自由。

Hundreds of activists march to British Consulate in Admiralty, urging the UK Government to grant full citizenship to British National (Overseas) and Citizens of the UK and Colonies passport holders. 01SEP19 SCMP / Nora Tam picture alliance

英媒：中国间谍企图冒充BNO港人入境英国 09.08.2021

拥有英国国民海外护照（BNO）的香港人可以通过签证计划赴英国生活，5年后申请永久居留权，再住一年后可入籍英国。英国媒体披露，该计划被中国间谍利用，企图通过申请BNO入境英国，究竟是怎么回事?

10.10.2019 A man wearing a mask holds a Taiwanese flag as he joins others at a rally to mark Taiwan's National Day, in the Tsim Sha Tsui district in Hong Kong on October 10, 2019. - Taiwan's National Day, also called called Double-Ten in a reference to the nationalist Republic of China set up by Sun Yat Sen on October 10, 1911, ending centuries of Chinese dynastic rule. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

调查：台湾人普遍同情港人 但仅3成6支持移民 06.08.2021

学者调查发现台湾人虽然支持香港「反送中」运动且对香港人的处境感到同情，但在支持港人移居台湾及对港人实质帮助却持保留态度，为什麽？

广告

媒体看中国

China Jack Ma Alibaba Group

德语媒体：中国富豪的好日子已到尽头？

中国政府正在通过各种手段对私营经济进行整肃，一些上市公司的股价一路猛跌，私营企业富豪们的好日子似乎已经到了尽头。  