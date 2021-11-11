大连市转移密切接触者进酒店隔离

（德国之声中文网）周日(11月14日)，大连庄河大学城大约1500名学生被纳入"密切接触者"名单，转入酒店集中隔离。自本月初以来，这所大学已累计确诊60余名学生感染新冠病毒。

目前，大连确诊病例均已转入大连市公共卫生临床中心隔离治疗。

庄河大学共有学生近1.5万人，教师近1千人。11月7日出现确诊病例以来，教学课程转为网课，学生在宿舍内实施封闭管理，每日三餐均有配送。

美联社评论认为，这是中国零容忍抗疫政策的最新实例。可以想象，这种方式严重影响人们的正常生活。隔离、必须检测以及限制旅行已成为中国老百姓的新常态。事实上，中国新冠疫苗的接种率属于各国中最高的，冬季来领之际，加强针也已开始施打。

此外，北京市也将于本周三（11月17日）零时开始收紧进京人士防疫政策。所有进京、返京人士须持48小时内核酸检测阴性证明和"北京健康宝"绿码。

今年以来，虽然仍有个别病例出现，但中国控制防止了大规模新冠疫情的爆发。迄今为止，中国国内报道的新冠确诊数字为98315例，死亡4636人。

周一（11月15日）中国国家卫健委公布的数据显示，全国新增确诊病例52例，本土病例32例，其中25例在大连市。

（美联社等）

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