大连再发生燃气爆炸，2人死亡

（德国之声中文网）10月24日凌晨5时，中国大连市一居民楼发生燃气爆炸事故，现明火已被扑灭，搜救工作已结束。中国媒体报道，事故造成2人死亡，7人受伤。事故原因正在调查中。

不久前的9月11日，该市普兰店区一住户家中液化气罐泄漏并引发爆炸，爆燃造成8人死亡5人受伤。

连日来，中国国内其他地区也多次发生类似恶性爆炸事故，造成严重人员伤亡以及财务损失。上周五（10月22日）夜间23点多，一家位于中国内蒙古自治区阿拉善盟的化工厂发生爆炸事故，造成数名人员伤亡。根据新华社报导，位于巴音敖包工业园区的内蒙古中高化工有限公司氧化车间发生闪爆，已知造成4人死亡，1人重伤、2人轻伤，现场火势于今天凌晨被扑灭。

作业人员撤离，暂停生产

企业登记资料显示，内蒙古中高化工有限公司成立于2019年5月6日，经营范围为农药、化工产品及原料的生产和销售，货物进出口和技术进出口，大股东是浙江中山化工集团股份有限公司。目前公安机关已掌握该企业法定代表人，化工厂现场作业人员已全部撤离，生产活动暂停。

周边建筑和街道受损，撤离1500人

本周四（10月21日）上午8点20分左右，中国东北辽宁省沈阳市一家餐厅也发生爆炸意外，辽宁省应急管理厅表示，初步判断为燃气爆炸。据官方统计，截至23号为止，该事故共造成5人死亡、40多人轻重伤，而由于气爆波及周边建筑和街道，当地政府共疏散安置逾1500人。事故也影响了8000多户供水，以及14700多户供电，经抢修之后已恢复正常。

沈阳市区近期正在进行老旧燃气管道改造工作，市内部分于八十年代铺设的灰口铸铁管道已使用超过30年，造成安全隐患。沉阳燃气公司表示燃气管网改造施工通常都是在夜间，早上不施工。爆炸是否与工程有关，还需要进一步调查。

沈阳市同街区10年内三度爆炸

《封面新闻》指出，此次沈阳餐厅爆炸意外的太原街周边在过去10年间已发生过两次燃气爆炸事故。 2012年5月1日下午，太原街一参茸店爆炸导致8人受伤。 2013年3月4日上午，太原街中华路新世界百货门前地下通道发生爆炸，3人死亡，多人受伤送医。

（综合报导）

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