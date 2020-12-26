大趋势预测：重返全球化

（德国之声中文网）一个由土耳其裔德国科学家创办的不起眼的德国生物技术企业吸引了一家中国大型医药企业的投资，并与美国一家由一位希腊人任总经理的药业巨擘联手。两家企业共同开发出或许是本年度最让人企盼、最重要的产品——新冠疫苗。

生物新技术／辉瑞（BioNTech-Pfizer）疫苗及其它在创纪录时间里研制出的、或将研制出的疫苗好像是对全球化反对者的批评的回答。在大瘟疫肆虐高峰期间，全球化反对者曾宣布国际贸易与合作势将寿终正寝。

这一批评似乎颇有道理：病毒导致全球供应链断裂、工厂停工、超市货架一度空空如也。在很多国家，生死交关的医药品甚至也一度告罄。新冠危机暴露出，众企业和政府如何过度依赖了很大程度上由中国主导的全球价值创造及供应链。据此，很多人预告，全球化分工将告终，生产线将重新迁回目标市场。

中国再度定调

但是，数月后，几乎看不到所谓的“回流”迹象。相反，世界贸易重新激活。走在前面的也是引争议的全球化模范生中国。眼下，这个全球第二大国民经济体正受惠于对放护装备和家居办公技术产品需求的不断增加。

世贸组织首席经济学家库普曼（Robert Koopman）在接受德国之声采访时表示，人们认识到，贸易为新冠大流行瘟疫一类危机构成的挑战提供了一种很有帮助、很有效的解决办法，“各国认识到了，多元化供应链是一件好事情。”他指出，人们也能够通过利用他国能力和知识来解决问题。

世贸组织现在预期，2020年全球商品贸易将萎缩9％之多，2021年则会回转上升7％。４月份时，该组织尚预测全球贸易的萎缩幅度最高可达32％。而这一明显复昇意味着，同国民生产总值相比较，新冠大流行瘟疫对贸易的影响将会小于2008-2009年全球金融危机。

韧性供应链新趋势？

全球化批评者们的悲观预测或许早了些，不过，大流行瘟疫的确暴露了未能及时掌握供应商情况的那些企业的易受伤性。供应链问题专家猜测，现在，企业可能正做出努力，使其供应链更具韧性，即更有抵抗力。为此，它们扩大仓储，寻找更靠近目标市场的供应商，更好地运用数据和新技术，以更精准分析供应链和用户的整个情况。

不过，很多专家目前几乎看不到有什么生产线迁回目标市场，原因可能也在于，整个价值创造链高度复杂。单个国际企业可以有成千上万个独立供应商。若将其整合在一个地区，一旦发生飓风、森林大火或干旱等环境灾难，就有可能面对更严重后果。

就此，世贸组织的科普曼先生指出，即使为能应对下一次大流行瘟疫或危机，实施企业“回流”或有某种意义，但它耗资巨大。而且，他强调：“问题在于，人们无从知道，下一次会是何种危机。”

世界贸易再次回温：与上一年度相比的增长百分比

全球化的婚礼

从1990年到 2005年，全球化达到高点：基于中国、印度及欧洲的经济开放、世贸组织的问世和对地区间贸易协定的推动，国际贸易的增长率高出全球国民生产总值的增长率的两倍。

然而，过去数年里，这一兴旺势头戛然而止。因此，一些经济学家提出了“慢全球化”这一概念。尤其是对全球化果实不平等分配的批评起了刹车作用。不过，贸易问题专家库普曼预期，一旦大流行瘟疫受到控制、国民经济恢复，贸易就会重新活跃。他相信，2020年11月贸易顺差创纪录的中国会再度面对全球对其商品的巨大需求，只不过，未来5到10年后，中国作为世界工厂的角色将有所淡化。

大流行瘟疫导致的休克预期将促成企业寻找中国之外的新供应商。这一趋势在新冠危机前已可观察到，其主要原因在于美中关系紧张及中国国内生产成本增加。

成本压力对可持续性

很多专家相信，消费者们主要还会继续想要获得廉价商品，而企业则尤其注重获取高利润。亚洲贸易中心总裁埃尔姆斯（Deborah Elms）表示，“我很想说，我们会重返走上更清洁、更绿色的轨道，且不再仅关注降低成本。但问题在于，我们得期待消费者们愿意为此额外掏钱。”也就是说，新冠危机过后，新的问题是全球的企业和消费者们是否愿意为此比现在付更多的钱？

埃尔姆斯相信，遭大流行瘟疫重创的企业未来会更关心如何控制成本，但不太可能出现像1990到2005年那样的追逐效益狂。当时，为使利润最大化，企业几乎无视任何风险。

但是，美中之间硝烟未息的贸易战、大流行瘟疫的教训，在在使企业变得小心。为全球价值创造风险制定一项紧急计划至为必要。与此同时，企业仍会尽力降低成本。世贸组织首席经济学家库普曼表示，“其结果就是我所说的再全球化。它其实就是全球化的再组织，风险在此扮演着比效率更大的角色。”

作为新冠遗产的保护主义

与此同时，在药业、矿山和技术等战略领域，全球化可能继续受阻。新冠危机毁灭了千百万个就业机会，从而为某些政府打开了方便之门，以贸易保护主义手法取悦于选民。亚洲贸易中心总裁埃尔姆斯预期，若疫情长期存在，则在疫苗和食品分配上将出现更多保护主义。她说：“有保护主义倾向的政府现在拿到了搞超级保护主义的许可证。”

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