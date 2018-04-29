 大赦国际：13人应为驱赶罗兴亚人负责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2018

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时政风云

大赦国际：13人应为驱赶罗兴亚人负责

2017年夏季，缅甸军方向罗兴亚人发动了军事袭击并导致了一场大规模的难民潮。大赦国际组织经过调查，点名13人应为这场人道灾难负责。

Myanmar General Min Aung Hlaing (picture-alliance/AP Photo/Aung Shine Oo)

缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）

(德国之声中文网)去年8月底开始的难民潮，让超过70万的罗兴亚人走上背井离乡的道路，逃生到邻国孟加拉国。近一年后的今天，大赦国际发表调查报告指出，这场人道灾难的指挥权来自缅甸军界和警方的最高层。

大赦国际亚洲问题专家贝谢尔（ Anika Becher）说，"在罗兴亚州发生了众多的强奸事件，许多人失踪、受酷刑至死。缅甸军方和警方对罗兴亚人实施了大屠杀。"她说，数百个村庄被烧毁，数千人死于非命，"许多人葬身火海，或在逃亡途中被枪杀，或在集体大屠杀中丧失。"

报告指出，按照罗马国际刑法法院列出的反人性罪条款，缅甸的安全力量犯有9项罪行。

大赦国际的报告标题为"我们会毁掉一切"。它明确指出哪些军事单位参与了违反人权的行动："军事行动的参与者必须向上级军官详细汇报全过程"，贝谢尔表示，军方因此对系统性的反人性罪了如指掌，此外，他们还参与了行动的策划。除缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）外，报告还点出另外12名关键人物的姓名。贝谢尔说，敏昂莱和其他负有责任者必须因反人性罪绳之以法。

400人次的专访

为撰写这份报告，大赦国际在过去9个月里对400人次做了专访，分析了卫星图片、录像视频以及进行了刑侦调查。许多物证资料显示，对罗兴亚人的驱赶是一次大型、有组织和系统性的行动。

报告也收集并记录了罗兴亚反叛组织阿尔萨的违反人权罪行，这个军事组织目标明确地杀害其他族群或者其他信仰的人，一些在他们看来为政府通风报信的罗兴亚人，也惨遭他们杀害。2017年8月，阿尔萨组织袭击了缅甸安全力量，正是这一事件为缅甸军方大规模血腥驱赶罗兴亚人制造了借口。

大赦国际呼吁将"缅甸事件"送交国际刑法法庭，此外，对缅甸实施武器禁运以及有针对性地对责任者实施财政制裁。

李鱼/乐然（福音教通讯社、天主教通讯社）

 

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