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大赦国际

大赦国际，又称国际特赦组织，缩写AI。

大赦国际为一个国际非政府组织，总部位于英国伦敦，致力于推动全球人权事业的发展，在全世界范围内拥有大约七百万成员及支持者。该组织的工作方针是对人权状况进行调研，采取相应行动，寻求终结各种侵犯人权的行为，并且为那些遭受迫害的人们伸张正义。

Small national flags of the Taiwan on a black background.

德语媒体：台湾属于联合国 26.10.2021

中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。
Logo der Organisation Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) strukturiert ihre Führung um. Fünf der sieben Mitglieder der Generaldirektion würden die Organisation bis Oktober verlassen, teilte AI am Mittwoch mit. +++ dpa-Bildfunk +++

受国安法影响 国际特赦组织决定关闭香港办事处 25.10.2021

作为对于极具争议的香港《国安法》实施的回应，国际特赦组织决定关闭香港办事处。该组织国际委员会主席拜斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，2020年6月香港《国安法》颁布执行以来已无法在无需担忧港府报复的情况下自由地工作。
July 6, 2020, Hong Kong, China: TONG YING-KIT, a volunteer First Aid medic, sits in a Police van as he is taken to West Kowloon Court. He is the first person charged with 'inciting secession and engaging in terrorism' under Hong Kong's new National Security law. On July 1st, the anniversary of Hong Kong's handover, Tong drove a motorcycle through group of Riot Police, causing injuries to the policemen. (Credit Image: Â© Eddie Stringer/ZUMA Wire

香港国安法首案：唐英杰被判九年监禁 30.07.2021

香港首宗涉嫌违反《国安法》的案件周五宣判。24岁被告唐英杰因“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两项罪名被判九年监禁。 大赦国际认为，这一判决是对言论自由的重击。

From Left to Right , Commander of the Chinese People's Liberation Army Hong Kong Garrison, Major General Chen Daoxiang, Head of the Office for Safeguarding National Security of the Central People's Government in the HKSAR, Mr Zheng Yanxiong, Vice-Chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference Mr Tung Chee Hwa, hong Kong Chief Executive, Carrie Lam, Director of the Liaison Office of the Central People's Government in the HKSAR, Mr Luo Huining, Acting Commissioner of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China in the HKSAR, Mr Yang Yirui, during the opening ceremony of the National Security Education Day, In Hong Kong, Thursday, April 15, 2021. Hong Kong host for the first time a National Security Education Day Today, This comes after the implementation of the national security law last year, Over 100 people have been arrested under the national security law, with prominent Pro-Democracy Figures, like Jimmy Lai who has been charged with the law , and the arrest of over 47 People who participated in last years pro-democracy primary election. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

香港陷人权危机?　北京引经济数据反驳 01.07.2021

大赦国际发布报告表示《香港国安法》违反人权 ，此时美众议员也再提援助在美港人法案。北京和港府如何回应?
***ACHTUNG: Geringe Auflösung, bitte im Layout beachten*** Kaxgar, die kulturell wichtigste Stadt der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Rechte: Mathias Bölinger/DW

大赦国际：中国对新疆少数民族实施系统性暴力 10.06.2021

大赦国际最新公布的报告指责中国在新疆采取系统性的暴力方式对待穆斯林少数民族维吾尔人。报告称，过去一些年，成千上万的维吾尔人和其他穆斯林少数族裔被投进再教育营并遭到酷刑。
Four activists of Amnesty International disguised in Guantanamo hooded prisoners stage a protest ahead of a visit by US President Barack Obama to Belgium on March 25, 2014, in Brussels. AFP PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK (Photo credit should read NICOLAS MAETERLINCK/AFP via Getty Images)

大赦国际 能否与时俱进？ 28.05.2021

60年来，大赦国际不遗余力，揭露世界各地的侵犯人权现象。不过，该组织自己也受批评。
Australian writer Yang Hengjun wishes Happy New Year to his Twitter followers at an unidentified location in this still image from an undated video obtained via social media. Twitter @YANGHENGJUN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

中国闭门庭审杨恒均案 澳外交官被拒旁听 27.05.2021

本周四（5月27日），澳籍华人作家杨恒均被中国起诉“间谍罪”一案在北京开始闭门庭审。澳大利亚驻华大使傅关汉被拒绝进入庭审现场。
SAN QUENTIN, CA - MARCH 13: In this handout photo provided by California Department of Corrections and Rehabilitation, San Quentin's death lethal injection facility is shown before being dismantled at San Quentin State Prison on March 13, 2019 in San Quentin, California. California Governor Gavin Newsom announced today a moratorium on California's death penalty. California has 737 people on death row, the largest death row population in the United States. (Photo by California Department of Corrections and Rehabilitation via Getty Images)

大赦国际：全球死刑数量创十年来最低 21.04.2021

大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
UN special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions Agnes Callamard gestures as she answers questions on a report of the killing of the Saudi journalist Jamal Khashoggi, on June 19, 2019 in Geneva. - In her report, Callamard said she had determined that there is credible evidence, warranting further investigation of high-level Saudi Officials individual liability, including the Crown Prince's. Khashoggi, a Washington Post contributor and critic of Saudi Crown Prince, was murdered at the Saudi consulate in Istanbul on October 2, 2018. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

大赦国际年度报告批评中国侵犯人权有增无减 07.04.2021

大赦国际年度报告批评新冠疫情加重全球不平等现象，各国政府未能展示非凡的领导力。在中国部分，报告尤其对新疆及香港问题、言论自由以及打压人权人士现象提出严词批评。
FILE - In this Tuesday, Feb. 5, 2019, file photo, Amnesty International India employees work at their headquarters in Bangalore, India. The Human rights watchdog said on Tuesday, Sept. 29, 2020, that it was halting its operation in India, citing reprisals from the government and the freezing of its bank accounts. Its announcement comes at a time amid growing concerns over the state of free speech in India where critics accuse Prime Minister Narendra Modi and his Hindu nationalist government of increasingly brandishing laws to silence human rights activists, intellectuals, filmmakers, students and journalists. (AP Photo/Aijaz Rahi, File) |

账户遭冻结:“大赦国际”停止在印度运作 29.09.2020

印度当局日前冻结了人权组织“大赦国际”在印度的银行账户，导致该组织被迫停止在印度的运作。大赦国际抨击印度政府的“猎巫行径”。
25.07.2020 *** RICHMOND, VA - JULY 25: People run from tear gas fired by police on the street on July 25, 2020 in Richmond, Virginia. Protesters in Richmond took to the streets to join other protesters around the country for the Stand With Portland rally in support of the Black Lives Matter protesters in Portland, Oregon. (Photo by Eze Amos/Getty Images)

大赦国际：美国警察侵犯人权 04.08.2020

人权组织大赦国际列举了美国警察最近几个月暴力镇压示威活动的125起案例。据称，美国警方使用警棍、催泪瓦斯和胡椒喷雾甚至开枪对付大多数和平示威者。
Bei einer Aktion gegen Folter und Todesstrafe im Iran vor dem Brandenburger Tor in Berlin hängen am 31.03.2017 symbolisch Henkersschlingen von einem Galgen. Daneben ist ein Schild mit einer Rose, einer Schlinge und der Aufschrift Stop zu sehen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

大赦国际：全球死刑执行数量减少 21.04.2020

大多数国家早已废除死刑，在其余国家，执行死刑数量下降。不过，并非所有国家都这样，尤其是其中的一个国家引起大赦国际极大忧虑。
Murals by the street artist Laika on the coronavirus, which represents Sonia the owner of the Chinese restaurant Hang Zhou in the Esquiline neighborhood Chinatown), which reads: 'There is an epidemic of ignorance around ... we must protect ourselves'. Rome, Italy 04-02-2020 |

抗疫有成 意大利中国人咸鱼翻身 01.04.2020

意大利普拉托镇的中国人两个月前还是大赦国际口中遭到歧视攻击的目标。他们被视为是病毒的传播者，遭到侮辱和暴力袭击。不过现在他们却因为提早采取严格的自我病毒防控措施被当作榜样。
Bildnummer: 59845582 Datum: 17.06.2013 Copyright: imago/Philipp Szyza Hamburg, 17. Juni 2013 - Google+-App auf einem iPhone Wirtschaft x0x xsk 2013 quer Creative Stock iPhone Apple Icon Icons Logo App Apps Applikation Bildschirm Display Digital Digitalwelt Feature Handy Internet Netzwelt Smartfone Smartphone Application Symbolfoto Illustration illustrativ symbolisch Detail Detailansicht detailliert Web Symbol www Social Media Social Network Soziales Netzwerk Online Netz Software Google+ Google Inc. Google Plus plus.google.com Facebook 59845582 Date 17 06 2013 Copyright Imago Philipp Szyza Hamburg 17 June 2013 Google App on a iPhone Economy x0x xSK 2013 horizontal Creative Stick iPhone Apple Icon Icons emblem App Apps Application Screen Display Digital Feature Handy Internet Net world Smartphone Application Symbolic image Illustration illustrative symbolic Detail Detailed view detailed Web symbol www Social Media Social Network Social Affairs Network Online Network Software Google Google INC Google Plus Plus Google Com Facebook

大赦国际：谷歌和脸书侵犯人权 21.11.2019

大赦国际向人们发出警告：美国互联网巨头谷歌和脸书的商业模式是以“普遍监视”为基础，它们对亿万人的个人数据有着前所未有的掌控。
04.07.2019, Bayern, Feldkirchen: Auf der Uniform eines Soldaten der Chinesischen Volksbefreiungsarmee ist die Flagge der Volksrepublik China aufgenäht. Sanitätssoldaten der Chinesischen Volksbefreiungsarmee haben in Bayern eine Übung mit der Bundeswehr begonnen. Bis zum 17. Juli werde im niederbayerischen Feldkirchen das Szenario eines gemeinsamen UN-Einsatzes trainiert. Foto: Armin Weigel/dpa | Verwendung weltweit

大赦国际：德国应停止与中国军事合作 17.11.2019

一份德国军方的内部文件显示，明年将有中国士兵接受德国联邦国防军的培训。大赦国际组织呼吁，鉴于中国的人权纪录，德国政府应停止与中国的此类合作。
Extinction Rebellion protests. Greta Thunberg, 16-year-old Swedish activist and founder of the school strikes against climate change, addresses the Extinction Rebellion demonstrators at Marble Arch in London. Picture date: Sunday April 21, 2019. See PA story ENVIRONMENT Climate. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:42449710 |

瑞典女孩通贝里获得“良心大使奖” 07.06.2019

瑞典女孩格蕾塔•通贝里（Greta Thunberg）以及她发起的全球气候罢课运动“星期五为未来”（Fridays for Future）获得大赦国际人权奖。该运动已经激励全球成千上万的学生参与要求保护气候的行动。
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