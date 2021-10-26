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大赦国际，又称国际特赦组织，缩写AI。
大赦国际为一个国际非政府组织，总部位于英国伦敦，致力于推动全球人权事业的发展，在全世界范围内拥有大约七百万成员及支持者。该组织的工作方针是对人权状况进行调研，采取相应行动，寻求终结各种侵犯人权的行为，并且为那些遭受迫害的人们伸张正义。
中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。
作为对于极具争议的香港《国安法》实施的回应，国际特赦组织决定关闭香港办事处。该组织国际委员会主席拜斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，2020年6月香港《国安法》颁布执行以来已无法在无需担忧港府报复的情况下自由地工作。
香港首宗涉嫌违反《国安法》的案件周五宣判。24岁被告唐英杰因“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两项罪名被判九年监禁。 大赦国际认为，这一判决是对言论自由的重击。
大赦国际发布报告表示《香港国安法》违反人权 ，此时美众议员也再提援助在美港人法案。北京和港府如何回应?
大赦国际最新公布的报告指责中国在新疆采取系统性的暴力方式对待穆斯林少数民族维吾尔人。报告称，过去一些年，成千上万的维吾尔人和其他穆斯林少数族裔被投进再教育营并遭到酷刑。
60年来，大赦国际不遗余力，揭露世界各地的侵犯人权现象。不过，该组织自己也受批评。
本周四（5月27日），澳籍华人作家杨恒均被中国起诉“间谍罪”一案在北京开始闭门庭审。澳大利亚驻华大使傅关汉被拒绝进入庭审现场。
大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
大赦国际年度报告批评新冠疫情加重全球不平等现象，各国政府未能展示非凡的领导力。在中国部分，报告尤其对新疆及香港问题、言论自由以及打压人权人士现象提出严词批评。
印度当局日前冻结了人权组织“大赦国际”在印度的银行账户，导致该组织被迫停止在印度的运作。大赦国际抨击印度政府的“猎巫行径”。
人权组织大赦国际列举了美国警察最近几个月暴力镇压示威活动的125起案例。据称，美国警方使用警棍、催泪瓦斯和胡椒喷雾甚至开枪对付大多数和平示威者。
大多数国家早已废除死刑，在其余国家，执行死刑数量下降。不过，并非所有国家都这样，尤其是其中的一个国家引起大赦国际极大忧虑。
意大利普拉托镇的中国人两个月前还是大赦国际口中遭到歧视攻击的目标。他们被视为是病毒的传播者，遭到侮辱和暴力袭击。不过现在他们却因为提早采取严格的自我病毒防控措施被当作榜样。
大赦国际向人们发出警告：美国互联网巨头谷歌和脸书的商业模式是以“普遍监视”为基础，它们对亿万人的个人数据有着前所未有的掌控。
一份德国军方的内部文件显示，明年将有中国士兵接受德国联邦国防军的培训。大赦国际组织呼吁，鉴于中国的人权纪录，德国政府应停止与中国的此类合作。
瑞典女孩格蕾塔•通贝里（Greta Thunberg）以及她发起的全球气候罢课运动“星期五为未来”（Fridays for Future）获得大赦国际人权奖。该运动已经激励全球成千上万的学生参与要求保护气候的行动。
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