大赦国际香港分会称受到复杂网络袭击

（德国之声中文网）大赦国际香港分会周四（4月25日）发布消息称，2019年3月15日，在该分会的网络汇入大赦国际总部网络期间，首次发现了对香港分会当地IT系统的可疑活动。

大赦国际表示立即展开了调查，网络安全专家初步发现，网络袭击者所使用的工具和技术与特定的APT（advanced persistent threat，高级长期威胁）组织有关。网络专家从侵袭的方式来看，此次香港分会所受到的攻击或与过去被视为与中国政府有关的APT活动存在关联。

大赦国际香港分会向德国之声表示，由于调查正在进行中，较为详细的技术细节将在调查结束后公布。

该分会证实，其支持者的信息受到侵袭。在新闻稿中，该分会表示，已经与所有受影响人士联系告知情况。

大赦国际香港分会在新闻稿中写道：调查的初步阶段中发现大量证据，显示实施者属于一个已知的APT组织，所使用的策略、技术和步骤相当先进。

该分会向德国之声表示，其财务信息并未受到侵袭。

中国政府一直否认涉入任何形式的黑客活动。中国外交部曾表示，"一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密"，"中国政府从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为"。

大赦国际香港分会在新闻稿中指出，世界各地一些政府使用新形式监控人权活动人士和记者。大赦国际曾曝光针对卡塔尔、阿塞拜疆和巴基斯坦等国家活动人士和记者的大量、组织良好的数字攻击。