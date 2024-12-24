大赦国际：释放厦门聚会案人权活动人士

人权组织大赦国际周一（12月23日）发表声明，要求中国政府释放五年前因参加一次社交聚会而被拘留的许志永、丁家喜等人权捍卫者活动人士。大赦国际同时呼吁国际社会对中国政府镇压公民社会行为予以强烈谴责。

（德国之声中文网）人权组织大赦国际（Amnesty International)周一（12月23日）发表声明，要求中国政府释放五年前因参加一次社交聚会而被拘留的人权活动人士。

2019年12月，多名人权活动人士在中国东南城市厦门举行一次晚餐聚会，讨论社会问题。从当月26日开始，中国警方在全国多地对这场聚会的参与者展开一场大抓捕，许志永、丁家喜与常玮平等人被“强迫失踪”，遭到当局秘密关押。

大赦国际一直认为，这些人权活动人士都是良心犯，并呼吁中国当局立即无条件释放。

“国际社会必须加大对中国政府的施压”

“厦门镇压事件体现了中国当局对公民社会的全面打压，以及他们对和平权利倡导者的残酷对待，”大赦国际中国事务主任莎拉·布鲁克斯（Sarah Brooks）表示。

据报道，在随后几个月里，共有七名活动人士被关押。开始是“指定居所监视居住”（RSDL）——这是一种秘密的单独关押方式，使被拘押者更容易遭受酷刑和其他形式的虐待。

经过秘密审判后，2023年4月10日，许志永和丁家喜分别因“颠覆国家政权罪”被判处14年和12年有期徒刑。

“在过去五年里，许志永和丁家喜——以及他们的几位同伴——仅仅因为参加了一次私人聚会并讨论中国的公民社会状况和时事，就遭受了任意拘留、酷刑和不公正审判。” 莎拉·布鲁克斯说，“许志永和丁家喜持续被监禁令人愤怒，国际社会必须加大对中国政府的施压，以解决这一不公并确保他们获释。”

大赦国际声明表示，许志永（图）和丁家喜持续被监禁令人愤怒，国际社会必须加大对中国政府的施压，以解决这一不公并确保他们获释。 图像来源: Reuters

国际社会的关注和呼吁未见落实

包括联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克（Volker Türk）在内的联合国和多国政府官员，已多次向中国当局表达对丁家喜和许志永的关注和抗议。然而，无论是接触这些人士的要求，还是对中国当局镇压人权捍卫者的行为采取更强硬措施的呼吁，都迟迟未见落实。

“对许志永和丁家喜的严厉判刑意在传递一个信息：为维护权利而斗争在中国政府看来是不可接受的。然而，他们坚持了下来，而现在，他们的家人也以同样的信念，继续为他们的释放而努力。” 莎拉·布鲁克斯说。

大赦国际的声明称，丁家喜的妻子罗胜春（Sophie Luo）在厦门聚会五周年前夕表示：“我知道，参加私人聚会并不违反任何法律，这些公民一天都不应该被关押。因此，我将不懈努力，争取撤销这个案件。”

一个名为“厦门聚会关注组”的民间组织，在2024年12月10日世界人权日当天发起“全球公民和你写”行动，号召人们以寄明信片或留言等行动对抗遗忘和沉默。这些民间人士也面临来自中国当局的威胁。

“中国当局必须立即释放丁家喜和许志永，并停止惩罚所有参加厦门聚会的人士。他们遭到持续监禁所体现的中国法治状况，应该激发国际社会对中国政府镇压公民社会行为的强烈谴责，”莎拉·布鲁克斯说。

如同许多中国活动人士的案例一样，许志永和丁家喜（图）的朋友及家人也因发声而面临威胁和骚扰。 图像来源: Sophie Luo

三名律师受到威胁而退出代理

许志永和丁家喜是“新公民运动”的主要成员，该运动是许志永于2012年发起的一个松散的活动人士网络，旨在推动政府透明度并揭露腐败。此前，他们两人都因倡导活动被捕入狱：丁家喜被判处三年半有期徒刑，2016年10月获释；许志永被判刑四年，2017年获释。

许志永和丁家喜都对2023年的判决提出上诉，山东省高级法院在当年11月裁决维持原判。目前，两人均已申请再次上诉。

2024年10月，许志永开始绝食以抗议其在监狱中遭受的虐待，包括受监狱看管指使的同囚犯的骚扰。

民间组织“中国人权律师团”10月25日发表声明，指出许志永在监狱里遭遇各种虐待和剥权，包括监管"包夹"（中国监狱中一种严加管制的酷刑手段），在监管名册里抹掉"许志永"的名字，剥夺许志永的正常通信权，朋友们给他邮寄的符合监管规定的非政治书籍也都被一一退回，剥夺其正当的读书权利。声明表示，相关的责任人员已经涉嫌滥用职权罪。

大赦国际在周一发布的声明中指出，在监狱中，丁家喜和许志永被剥夺了基本权利，包括获得阅读和写作材料；与家人和朋友通信的权利也受到严格限制；寻求医疗保健方面也面临困难。可能是对其绝食的回应，中国当局允许许志永于2024年11月26日与其律师会面。据悉，此后许志永已停止绝食。

大赦国际表示，在中国，人权捍卫者仅仅因为倡导人权和行使言论自由和结社自由的权利，就面临恐吓、骚扰、任意拘押以及各种酷刑。他们的家人和同事通常也遭到连坐。

如同许多中国活动人士的案例一样，许志永和丁家喜的朋友及家人也因发声而面临威胁和骚扰。多年来，许志永不仅被禁止见到家人，还无法见到自己选择的律师。据报道，家人为他委托的三名律师，都因受到中国当局的威胁和恐吓而退出代理。

罗胜春告诉德国之声，她原先也想岁月静好，但现在她觉得自己必须反对极权。 图像来源: Sophie Luo

厦门聚会案其他受害人权活动人士

与厦门聚会案相关的其他受害人权活动人士包括——

常玮平，被判处三年半有期徒刑，已服刑期满，于2024年7月获释，但仍然受到旅行禁令的限制。

李翘楚，被判处三年八个月有期徒刑，已服刑期满，于2024年8月获释，但仍然受到旅行禁令的限制，以及仍有两年被剥夺政治权利的附加刑。

张忠顺，于2024年11月被判处四年半有期徒刑。

戴振亚和李英俊在经历“指定居所监视居住”被取保释放，同样受到旅行禁令的限制。

大赦国际认为，凡因其政治、宗教或其他良知信念，或因其种族、性别、肤色、语言、民族或社会出身，或因其社会经济地位、出生、性取向、性别认同或表达，或因其他身份原因而被监禁，并且未在导致他们被拘押的行动中倡导或者使用暴力与仇恨的人士，均属于良心犯。

（综合报道）

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