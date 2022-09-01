大赦国际：这是一份非常聪明的报告

（德国之声中文网）联合国人权高专办公室在本周三（8月31日）发布了备受关注的新疆人权状况报告。接受德国之声采访时，大赦国际组织（Amnesty International）秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）认为，联合国报告中的调查结果与国际特赦组织和人权观察Human Rights Watch调查结果非常吻合：“不过这份报告也增加了一些东西，它是一种划时代的改变，因为它来自联合国，因为它来自直到最近还在竭力避免批评中国的高级专员，也因为中国尽力阻挠这份报告。”

联合国8月31日发布的报告写道：“在中国于新疆实施反恐和反极端主义战略的背景下，发生了严重的侵犯人权事件。” 不过，联合国并未在这份48页的报告中提到种族灭绝，尽管包含美国与其他西方国家在内的多国立法机构都指控中国在新疆犯下种族灭绝罪。

接受德国之声采访时卡拉马尔德指出，联合国报告中没有把中国的行动称为种族灭绝，这并不重要，即便是大赦国际也无法得出这一结论：“种族灭绝罪是很难取证的，你知道，从历史上看，很少有灭绝种族的案件真正被法院认定。我们不需要对罪行进行分级。应该被国际社会视为如此，这意味着国际社会有责任采取行动。我们不需要种族灭绝来让国际社会采取行动。因此，反人类罪是一个非常好的、非常充分的结论，它正在推动和迫使国际社会作出反应。”

联合国人权事务专员谈香港与新疆

多年来，中国一直被指控在新疆关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族。他们批评中国对少数民族施行一连串的虐待行为，但中国政府坚决反对这些指控，坚称关押维吾尔人的设施为“职业培训中心”，旨在打击极端主义。巴切莱特最终决定，联合国需要对新疆内部情况进行全面评估。

不过，联合国人权高专办公室拖了将近一年才发布这份报告，此举让刚卸任的联合国人权高专巴切莱特（Michelle Bachelet）受到各界批评。

关于报告拖延发布，国际特赦组织认为，中国对联合国和联合国人权高专巴切莱特（Michelle Bachelet）本人施加了很大的压力，不让他们发布报告。卡拉马尔德表示，来自中国的态度“证明了他们急于审查报告的渴望和意愿。”她解释说：“中国不能指责这份报告抱有偏见，因为它花费了时间调查，因为它来自这个特定的联合国人权高级专员，而且报告本身也大量记录了中国的法律和政策如何违反国际人权法。”

她补充说，中国无法攻击这一点：“因为报告利用这些中国法律和政策的每一个字来证明它们违反了国际人权法。这是一份非常聪明的报告。”

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