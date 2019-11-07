大赦国际：谷歌和脸书侵犯人权

（德国之声中文网）大赦国际指责互联网巨头脸书和谷歌的商业模式侵犯人权。该人权组织在一份报告指出，这两家数字公司的"无限的监视和数据剥削"违反隐私权和信息自决权。

大赦国际认为，谷歌和脸书控制着数十亿人使用互联网的最主要渠道。聊天服务器WhatsApp和Messenger以及图片社交分享平台Instagram属于脸书，而视频平台YouTube则是谷歌的一部分。此外谷歌还开发了安卓智能手机操作系统。

允许访问所有数据

大赦国际的专家还看到的一个问题是，用户在使用脸书和谷歌服务时，必须同意授予访问个人数据的权限才能使用。两家美国公司因此成为数字世界的守门员。因此这些公司获得了"历史上独一无二的权力"。

大赦国际秘书长贝科（Markus N. Beeko）表示："我们所有人都应该能够参与现代数字生活，而不必让任何人全面获取、监视、永久存储和单独分析利用我们的个人数据，其中包括个人的兴趣、好恶、婚姻状况、甚至购物行为和运动方式"。

比科批评·脸书和谷歌"以前所未有的规模收集数据"，其中不仅仅是自愿提供的信息。此外，这些数字公司还监视其用户的活动，并"远远超出了使用某个社交媒体平台的范围"。

大赦国际秘书长比科指责谷歌和脸书监视私人信息

立法者应干预

大赦国际组织要求联邦政府和欧盟必须"建立宪法框架条件，以维护数字世界中子孙后代的基本人权。" 贝科说："作为第一步，立法者应禁止数字公司将用户同意收集和使用其个人其信息作为允许用户访问其服务器的前提。

谷歌和脸书利用所获得的用户数据，通过算式获得对公司有利的结果，例如通过个性化广告或个性化行为激励。人权组织大赦国际警告说，这些算式有可能会影响言论自由以及产生歧视。

谷歌将对竞选广告进行限制

正如谷歌在周四凌晨（11月21日）所宣布的那样，将对政治广告发布者的定向广告给予限制。对所谓的目标用户的定向将只限于年龄、性别和邮政编码。目前政治类广告发布者仍可以使用来自用户行为的数据定向投放广告，或者上传选举人名单，对具有类似行为的受众投放广告。不过谷歌称，发布广告者仍可以根据取向选择目标用户，例如针对关注特定话题的人投放相关广告。

谷歌的广告新规将在一周内，也就是在12月12日英国议会选举前率先在英国实施。随后将在年底前在欧盟国家落实该新规。从2020年1月6日起在世界剩余地区全面推行该政策。

短消息服务推特不久前也更改了其广告政策，目的是在美国总统大选的前一年禁止竞选广告。

根据国际特赦组织公布的数据，全世界每个月有28亿人使用脸书社交网络服务平台，而超过90％的互联网搜索都用的谷歌。

李京慧/乐然 (德新社、美联社、法新社)