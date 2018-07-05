大赦国际肯定俄罗斯世界杯的积极影响

（德国之声中文网）大赦国际（Amnesty International）俄罗斯专家弗朗克（Peter Franck）周六（7月14日）表示，媒体借用了这次世界杯的机会，以批判的眼光审视世界杯东道国俄罗斯。在世界杯比赛地，许多当地的年轻人得到在外媒发声的机会，他们当中很多人主张俄罗斯推进民主和法治建设。

弗朗克说，"最可贵的是，俄罗斯人民通过与世界各地球迷的共同欢庆，了解到俄罗斯并没有受到敌人包围，从而油然生起'我们'这一情感，并让它超越了国界。"

他认为，如果没有世界杯，没有人会知道这些为民主法制奋斗的年轻人的存在。他希望，"我们"这一经验能够持久性继续下去。

迄今，大赦国际一直批评俄罗斯的人权状况。最近以来，该组织尤其谴责俄罗斯在乌克兰电影人申索夫（Oleh Henadijowytsch Senzow）一案中扮演的角色。生于克里米亚半岛的申索夫公开宣布不承认俄罗斯的兼并。在双方交战期间，申索夫还为受到围困的乌克兰军人运输食品。2015年，申索夫因"策划恐怖活动"等罪名被莫斯科一家法院判处20年劳改监禁。本次世界杯开幕2个月前，申索夫开始绝食抗议。

无论如何，本次世界杯是一次各民族相会俄罗斯的良好契机。在国际足联注册购票的球迷总数为180万人，其中一半是俄罗斯当地人。德国以2.9万名球迷人数排在国别的第9位。外国球迷当中，中国人占的比例最大（6.7万），接下来是美国（5.2万）、墨西哥（4.4万）。另一个进入前十的欧洲国家是英国（3万）。球迷注册的账号既是入场券，也可以当作签证使用。

国际足联俄罗斯代表索罗金（Alexej Sorokin）对本届世界杯的组织表示特别满意。他尤其强调，"国外对俄罗斯的印象随之得到改变。这显示了，我们能踢球，也能组织大赛。"

对本次俄罗斯世界杯最满意的是国际足联自己。周五（7月13日），国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）在莫斯科赞扬2018年俄罗斯世界杯足球赛是"有史以来最好的一届"。

他在记者会上表示，"几年前我就说过，这将会是最好的世界杯。今天，我再说这句话时充满了底气，我亲身感受到，你们也都亲身感受到，这是最好的世界杯。"

因凡蒂诺不仅赞扬了运动员，而且还特别对东道主表达谢意，"为俄罗斯送去真挚的感谢！感谢俄罗斯政府，感谢普京总统，感谢这个国家参与世界杯并使之成功举办的所有人。"