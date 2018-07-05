大赦国际肯定俄罗斯世界杯的积极影响

（德国之声中文网）大赦国际（Amnesty International）俄罗斯专家弗朗克（Peter Franck）周六（7月14日）表示，媒体借用了这次世界杯的机会，以批判的眼光审视世界杯东道国俄罗斯。在世界杯比赛地，许多当地的年轻人得到在外媒发声的机会，他们当中很多人主张俄罗斯推进民主和法治建设。
弗朗克说，"最可贵的是，俄罗斯人民通过与世界各地球迷的共同欢庆，了解到俄罗斯并没有受到敌人包围，从而油然生起'我们'这一情感，并让它超越了国界。"
他认为，如果没有世界杯，没有人会知道这些为民主法制奋斗的年轻人的存在。他希望，"我们"这一经验能够持久性继续下去。
迄今，大赦国际一直批评俄罗斯的人权状况。最近以来，该组织尤其谴责俄罗斯在乌克兰电影人申索夫（Oleh Henadijowytsch Senzow）一案中扮演的角色。生于克里米亚半岛的申索夫公开宣布不承认俄罗斯的兼并。在双方交战期间，申索夫还为受到围困的乌克兰军人运输食品。2015年，申索夫因"策划恐怖活动"等罪名被莫斯科一家法院判处20年劳改监禁。本次世界杯开幕2个月前，申索夫开始绝食抗议。
无论如何，本次世界杯是一次各民族相会俄罗斯的良好契机。在国际足联注册购票的球迷总数为180万人，其中一半是俄罗斯当地人。德国以2.9万名球迷人数排在国别的第9位。外国球迷当中，中国人占的比例最大（6.7万），接下来是美国（5.2万）、墨西哥（4.4万）。另一个进入前十的欧洲国家是英国（3万）。球迷注册的账号既是入场券，也可以当作签证使用。
因凡蒂诺：感谢俄罗斯政府，感谢普京总统！
国际足联俄罗斯代表索罗金（Alexej Sorokin）对本届世界杯的组织表示特别满意。他尤其强调，"国外对俄罗斯的印象随之得到改变。这显示了，我们能踢球，也能组织大赛。"
对本次俄罗斯世界杯最满意的是国际足联自己。周五（7月13日），国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）在莫斯科赞扬2018年俄罗斯世界杯足球赛是"有史以来最好的一届"。
他在记者会上表示，"几年前我就说过，这将会是最好的世界杯。今天，我再说这句话时充满了底气，我亲身感受到，你们也都亲身感受到，这是最好的世界杯。"
因凡蒂诺不仅赞扬了运动员，而且还特别对东道主表达谢意，"为俄罗斯送去真挚的感谢！感谢俄罗斯政府，感谢普京总统，感谢这个国家参与世界杯并使之成功举办的所有人。"
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
了不起的克罗地亚人
人们说，这个人口仅有420万的小国足球历史比国家历史还要长。1991年从南斯拉夫独立出来的克罗地亚，1998年第一次参加世界杯就闯入四强，这次更是历史性挺进决赛。在半决赛加时赛曼朱基奇将比分改写为2比1时，狂喜的克罗地亚人跑到场边庆祝，还扑倒了一位摄像大叔（图）。为了表达歉意，维达和曼朱基奇在起身后对被扑倒者的额头献上一吻。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
超越了自我的英格兰
讲完克罗地亚，也不能忘记其在半决赛的对手英格兰。虽然未能晋级决赛，然而英格兰人这次打破了所谓的点球魔咒：在1/4决赛中，他们点球大战胜了哥伦比亚——这是英格兰人第一次在世界杯上赢点球。此前，英格兰曾在世界杯上三次遭遇点球大战，三次全败。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
“透心凉”的德国球迷
真正伤心的应该还是德国球迷。2018年在俄罗斯，卫冕冠军德国战车小组赛就出局了——这是德国二战后首次未能晋级淘汰赛。有球迷在网上抱怨说，在亚马逊上买的球迷用品还没寄到，主队就回家了。更多理性的德国人则恨铁不成钢地表示，这次国家队的表现配不上晋级。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
球王能走多远？
两大球王梅西与C罗在同一天告别了本届世界杯。在16强比赛中，阿根廷、葡萄牙都负于其对手（法国和乌拉圭）。这让如今31岁的梅西和33岁的C罗亲手捧起大力神杯的可能性大大降低。毕竟四年后，难免会问是否“廉颇老矣”？
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
“内马尔滚”了解一下
在阿根廷和葡萄牙被淘汰后，网上出现了不少“梅西、C罗接内马尔一起回家”的恶搞图。虽然走得比阿根廷、葡萄牙要远一些，然而止步8强显然难以令“五星”巴西满意。而内马尔更因为倒地后“戏份太足”而带火了一个新名词：“内马尔滚”。翻滚背后众说纷纭，有人指责这位巴西巨星在“碰瓷”，也有人表示应该是真疼。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
干啥不好 何苦如此
本届世界杯，几次出现了“竖中指”这个不雅动作。前有开幕式上的英国歌手“坏小子”罗比·威廉姆斯，后有看台上的昔日球王马拉多纳（图）。两人的解释都是“太激动”……
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
瞧瞧这大将风度
还是来点正能量吧。在1/8决赛葡萄牙对阵乌拉圭时，出现了暖心的一幕：葡萄牙队的队长C罗搀扶乌拉圭前锋卡瓦尼离开赛场，赢得全场掌声。球场上要胜负也要温情？当然，也有人分析称这是落后的葡萄牙不想浪费比赛时间。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
庆祝引发的争议
这次世界杯也出现了一些具有政治性的场面：在瑞士2比1战胜塞尔维亚后，瑞士队的科索沃裔球员做了“双头鹰”（牵涉阿尔巴尼亚和塞尔维亚两族恩怨）的手势，被认为是对塞尔维亚的挑衅。另外，战胜俄罗斯后，克罗地亚大将附和“荣耀属于乌克兰”的网络视频，也被指具有政治性而遭到调查。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
还是学习塞内加尔人吧
其实完全可以换种方式庆祝，比如像塞内加尔人一样：在小组赛首轮对阵日本赛时，塞内加尔的球员和球迷们都大秀舞技，让人一看就心情大好。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
打扫卫生的日本球迷
与此同时，也要为日本球迷点赞。在几场比赛结束后，日本球迷都自发打扫起球场看台。在1/8决赛被淘汰后，日本队的工作人员还打扫了更衣室，并留下俄语“感谢”字条，让人不禁伸出大拇指。
-
且看且珍惜 世界杯的“那些事”
看台上的“重量级”
很多国家首脑都前往俄罗斯，观看自己国家队的比赛。俄罗斯大胜沙特时，普京向沙特王储的几次摊手让人印象颇深；这张图片上更是众星云集：马特乌斯紧挨着普京，马拉多纳正在亲吻贝利。
作者: 王凡