 大赦国际：美国警察侵犯人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2020

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大赦国际：美国警察侵犯人权

人权组织大赦国际列举了美国警察最近几个月暴力镇压示威活动的125起案例。据称，美国警方使用警棍、催泪瓦斯和胡椒喷雾甚至开枪对付大多数和平示威者。

USA Richmond | Protest gegen Rassismus, Ausschreitungen (Getty Images/E. Amos)

2020年7月25日在弗吉尼亚州里士满，示威者逃离催泪弹的攻击

（德国之声中文网）根据大赦国际的报告，最近几个月，美国安全部队在对付反种族主义示威者的行动中一再使用肢体暴力、催泪瓦斯和胡椒喷雾并开枪射击。

该人权组织的报告说，最近发生的事件引起了人们对"生命、个人安全、法律的平等保护权"以及言论自由和和平集会权的关注。

大赦国际列出125个侵权案例

五月下旬非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯死于警察暴力是引发抗议活动的导火索。人权组织大赦国际在报告中列举了美国40个州和首都华盛顿的125起"往往都是极其暴力"的独立案件。

USA Portland Oregon | Bundespolizei (AFP/A. Dholakia)

大赦国际指责美国警察"过度使用"暴力


不仅示威者，而且救援人员和记者也常常成为美国警方殴打、催泪弹和橡皮子弹"肆意"射击的受害者。该组织要求严惩使用暴力的警察和高级官员，追究其责任。

每年有一千多人死亡

大赦国际德国分部的专家卡塔琳娜·马苏德（Katharina Masoud ）说："类似波特兰那样的警察行动不是解决问题的办法。""无论是地方还是联邦一级警察的工作方法，都需要从根本上进行改变。" 据大赦国际的统计，美国每年有1000多人被警察杀害。由于政府未收集这方面的数据，因此无法知道确切人数。大赦国际的统计数据显示，死者中有很多黑人。

李京慧/达扬(德新社、法新社）

 

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