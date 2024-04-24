大赦国际：欧洲在人权问题上大搞双重标准

人权组织"大赦国际"在其最新发布的年度报告中，指责欧盟国家在加沙问题上采用双重标准。该组织认为，不论是美国、欧盟，还是中国、伊朗、阿富汗、俄罗斯，许多国家如今都无视国际人权条约，全球人权状况倒退回1948年之前。

（德国之声中文网）"大赦国际"4月24日发布的年度报告认定全球人权状况已经出现了"历史性的下挫"。该报告尤其聚焦了加沙冲突，认为国际政坛需要为战事愈演愈烈、平民缺乏保护负责。

"大赦国际"德国总干事杜赫罗夫(Julia Duchrow)强调，德国政府应当停止向包括以色列在内的冲突参与方输送任何军火。她指责德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)，认为后者并没有如自称的那样践行"人权导向外交政策"，反而在加沙问题上大搞双重标准。

年度报告中还指责以色列当局、美国政府、欧盟领导人以及"部分欧洲国家首脑"在以色列问题上奉行"双重标准"。报告指出，在二战结束后，国际政界本应该恪守普世人权原则，尊重共同的人性，以避免历史重演；但是如今加沙的战火却昭示了国际政界的"失灵"。

"大赦国际"也认为极端组织哈马斯去年10月7日发动的袭击是"可怕的暴行"。哈马斯在此轮袭击中总共杀害了1200人，并劫持了240名以色列及各国人质至加沙地区。不过，"大赦国际"并没有将哈马斯称为"恐怖组织"。杜赫罗夫强调，国际法并没有就"恐怖组织"做出定义，因此"大赦国际"不会将任何组织称为"恐怖组织"。

目前，以色列以及美国、欧盟、英国等西方国家都认定哈马斯为恐怖组织，但是土耳其、中国以及联合国等方面始终拒绝做出该认定。

2023年10月7日哈马斯发动恐袭，一千多以色列人丧生，其中多为平民 图像来源: JACK GUEZ/AFP

以色列："大赦国际"煽动反犹

在谴责哈马斯暴行的同时，"大赦国际"也强烈批评以色列对加沙全体民众的"集体惩罚"。报告指责，以色列"蓄意地无差别轰炸"加沙地区的平民以及民用基础设施，还对外宣称军事行动符合国际人权标准，"但实际上却是触犯了人权标准的最核心部分。"

"大赦国际"认为，加沙地区的处境甚至比1948年第一次中东战争时期还要糟糕。当时，以色列宣布独立建国后，整个地区陷入了战火，大量巴勒斯坦民众遭到驱逐踏上流亡之路。

近两年来，以色列方面以及犹太人组织猛烈抨击"大赦国际"。该组织2022年初指责以色列在推行"种族隔离"政策。以色列则反驳说，"大赦国际"的此番言论是在为反犹势力推波助澜，认为该组织对巴以冲突的看法相当片面。

成立于1961年的"大赦国际"长期以来一直要求以色列停止对巴勒斯坦领土的非法占领，退出包括东耶路撒冷在内的大片地区。同时，该组织也指控哈马斯犯有"战争罪行"。

以军回应恐袭，导致3万多巴勒斯坦人丧生，百万人离开家园 图像来源: Ramadan Abed/REUTERS

全球人权全面倒退

"大赦国际"全球秘书长卡拉马尔(Agnes Callamard)在年度报告中指出，国际社会仿佛倒退回"没有普遍人权规章的1948年之前"，"伦理和法律根基在2023年遭到撼动"。她指出，在许多国家，言论自由、集会自由、性别平等、生育权、性权利都正在被掏空。

年度报告提到了俄乌战争以及中国的侵犯人权现象，认为俄罗斯的侵略战争中出现了许多"战争罪行"，其中包括虐待战俘、袭击居民区、打击民用能源设施、阻挠谷物出口，以及2023年夏天蓄意破坏一座水坝并造成严重环境后果的行径。此外，报告还提到了南北苏丹武装冲突中双方都有侵犯人权的行为。

"大赦国际"还指责英国、匈牙利、印度等国不断增加对维权人士的压力，部分致力于气候保护、反对矿物能源的环保人士甚至因此被贴上"恐怖分子"之标签。该组织担忧地指出，全球范围内，专制势力都在增强，生活在民主政体中的人越来越少。

年度报告也注意到阿富汗、伊朗等国的女性权利正在遭到严重压制，并谴责伊朗运用人脸识别技术来打击没有正确佩戴头巾的女性。波兰、美国等国限制女性堕胎权利的趋势也遭到了"大赦国际"的抨击。此外，该组织还担忧地指出，在60多个国家，LGBTQ性少数群体的权利都受到限制，有些国家甚至还将同性恋视为犯罪。

"大赦国际"还指出网络上的反犹、反穆斯林言论正在增加。"包括欧美地区在内，网络上针对巴勒斯坦或者犹太人群体的仇恨正在导致敌视穆斯林或者敌视犹太人的罪行增加。"

在人工智能等科技议题上，"大赦国际"也担心未来世界会越来越受少数大企业以及不受监管的人工智能掌控。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。