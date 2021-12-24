 大赦国际敦促拜登关闭关塔那摩监狱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2022

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时政风云

大赦国际敦促拜登关闭关塔那摩监狱

拜登在竞选期间承诺关闭关塔那摩监狱，但是他面临来自美国国会的强大阻力。法律禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土的监狱。

图中是大赦国际等组织针对关塔那摩监狱的抗议活动

图中是大赦国际等组织针对关塔那摩监狱的抗议活动

（德国之声中文网）关塔那摩湾拘押中心（Guantanamo Bay detention camp，又称关塔那摩监狱）将在2022年迎来创建20周年，人权组织大赦国际敦促美国总统拜登履行承诺，将其关闭。

这座位于古巴美国军事基地的设施用来拘押美国在“反恐战争”中逮捕的外国嫌疑人，因其严厉的审讯方法而臭名昭著，批评者认为那相当于酷刑。

大赦国际美国安全与人权项目主任埃维亚特（Daphne Eviatar）在一份声明中说："该监狱使用的时间越长，美国在人权方面的信誉就被破坏得越多。"

“9.11”事件主谋仍然拘押在关塔那摩

自2002年1月12日创建以来，关塔那摩总共拘押的人数大约为780人，其中许多人未曾被刑事起诉。

该拘押中心目前还有39名被拘押者，包括涉嫌策划“9.11”恐怖袭击的哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）。

关塔那摩监狱的囚犯之一哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）

关塔那摩监狱的囚犯之一哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）

然而，尽管“9.11“袭击已经过去20年，由于多次延后，穆罕默德和其他4名被告的案件仍处于预审阶段。他们将在美国军事法庭接受与“9.11”有关的审判，但开庭日期尚未确定。

至少还有10名被拘留者已被批准获释。

大赦国际德国分部的施莱伯（Matthias Schreiber）告诉法新社，关塔那摩在两个方面开启了“危险的先例”：第一是缺乏正当法律程序，第二是严重侵犯人权的行为，例如酷刑和强迫失踪等。

他说，被拘留者没有机会获得 "法治中的公平审判"。施莱伯敦促国际社会向美国施压，要求其关闭该拘押中心。

为什么还不关闭关塔那摩监狱？

美国前总统奥巴马在2009年就已经下令关闭关塔那摩湾拘押中心，但直到他任期结束也未能完成。

拜登的前任特朗普总统则希望保留塔那摩湾拘押中心。

拜登在竞选期间承诺，将在其任期结束前关闭该设施。这位总统会面临来自国会的强大阻力。法律禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土的监狱。

去年12月，美国国会专门在国防开支法案中列明条款，禁止使用此类资金将关塔那摩被拘留者转移到其他国家或美国本土关押。

拜登在一份声明中说，白宫的长期立场是，这些条款不适当地损害了行政部门处置关塔那摩被拘留者的能力。

大赦国际的施莱伯建议，将更多关塔那摩被拘押者转移到德国等国家。德国已经接收了3名关塔那摩被拘押者，未来可能还可以接受更多。

(法新社、德新社)

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  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    难得一见

    美国总统奥巴马访问古巴领导人卡斯特罗之际，路透社摄影记者杰克逊（Lucas Jackson）前往关塔那摩监狱。他获准在6号营拍照。图为食堂和一些牢房。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    打发时间

    6号营的囚犯有看电视的许可。自2002年启用以来，关塔那摩监狱受到国际社会的批评，因为有囚犯在没有逮捕令、没有受到指控的情况下被关押在此。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    生活空间

    简单的床，没有盖子的马桶，这就是关塔那摩狱犯的生活。不过，是否所有牢房都是如此，尚不清楚。总统奥巴马原本早就希望关闭这座监狱。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    监狱图书室

    囚犯可以在这里看书。有阿拉伯语和英语书籍，也有专人监视。是否所有囚犯都有权使用图书室，尚不清楚。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    监狱医院

    记者杰克逊也获准在监狱医院拍照，比如药品架。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    囚犯的身影

    但杰克逊的照片中很少出现囚犯的身影。这张照片显然是透过栏杆或窗口拍摄的。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    毫无隐私

    2002年临时搭建的“X光营”（Camp X-Ray）条件恶劣，铁笼子暴露在烈日下，囚犯毫无隐私可言。如今这一部分营地已经清除。但即便如此，处于全天监视下的囚犯也谈不上有什么隐私。

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    走进关塔那摩

    即将关闭？

    最初有约800人被关押在关塔那摩，如今仅余下不到100人。人权人士希望尽快关闭该监狱，但在押的囚犯由哪些国家接收，仍是疑问。

    作者: Friedel Taube


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关塔那摩剩余囚犯何去何从？

阿拉伯联合酋长国接收了数名关塔那摩囚犯，使得美国总统奥巴马朝着他关闭该监狱的目标迈进了一步。但是如何处理剩余囚犯的问题仍悬而未决。  

奥巴马宣布关闭关塔那摩监狱计划

美国总统奥巴马称关塔那摩监狱损害美国国家安全，被恐怖分子用作招募工具。按照奥巴马的计划，剩余的关塔那摩囚犯将被转移至美国领土。共和党人对此表示反对。  

又一批关塔那摩囚犯获释

美国日前释放5名关塔那摩囚犯，最终关闭引起争议的该监狱的前景仍不明朗。  

美国首次公布离开关塔那摩囚犯名单  

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