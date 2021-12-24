大赦国际敦促拜登关闭关塔那摩监狱

（德国之声中文网）关塔那摩湾拘押中心（Guantanamo Bay detention camp，又称关塔那摩监狱）将在2022年迎来创建20周年，人权组织大赦国际敦促美国总统拜登履行承诺，将其关闭。

这座位于古巴美国军事基地的设施用来拘押美国在“反恐战争”中逮捕的外国嫌疑人，因其严厉的审讯方法而臭名昭著，批评者认为那相当于酷刑。

大赦国际美国安全与人权项目主任埃维亚特（Daphne Eviatar）在一份声明中说："该监狱使用的时间越长，美国在人权方面的信誉就被破坏得越多。"

“9.11”事件主谋仍然拘押在关塔那摩

自2002年1月12日创建以来，关塔那摩总共拘押的人数大约为780人，其中许多人未曾被刑事起诉。

该拘押中心目前还有39名被拘押者，包括涉嫌策划“9.11”恐怖袭击的哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）。

关塔那摩监狱的囚犯之一哈立德·谢赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）

然而，尽管“9.11“袭击已经过去20年，由于多次延后，穆罕默德和其他4名被告的案件仍处于预审阶段。他们将在美国军事法庭接受与“9.11”有关的审判，但开庭日期尚未确定。

至少还有10名被拘留者已被批准获释。

大赦国际德国分部的施莱伯（Matthias Schreiber）告诉法新社，关塔那摩在两个方面开启了“危险的先例”：第一是缺乏正当法律程序，第二是严重侵犯人权的行为，例如酷刑和强迫失踪等。

他说，被拘留者没有机会获得 "法治中的公平审判"。施莱伯敦促国际社会向美国施压，要求其关闭该拘押中心。

为什么还不关闭关塔那摩监狱？

美国前总统奥巴马在2009年就已经下令关闭关塔那摩湾拘押中心，但直到他任期结束也未能完成。

拜登的前任特朗普总统则希望保留塔那摩湾拘押中心。

拜登在竞选期间承诺，将在其任期结束前关闭该设施。这位总统会面临来自国会的强大阻力。法律禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土的监狱。

去年12月，美国国会专门在国防开支法案中列明条款，禁止使用此类资金将关塔那摩被拘留者转移到其他国家或美国本土关押。

拜登在一份声明中说，白宫的长期立场是，这些条款不适当地损害了行政部门处置关塔那摩被拘留者的能力。

大赦国际的施莱伯建议，将更多关塔那摩被拘押者转移到德国等国家。德国已经接收了3名关塔那摩被拘押者，未来可能还可以接受更多。

(法新社、德新社)

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