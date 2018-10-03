大赦国际撤回昂山素季的“良心大使”奖

（德国之声中文网）人权组织"大赦国际"（Amnesty International）指责缅甸政治家、诺贝尔和平奖得主昂山素季（Aung San Suu Kyi）对该国的人权侵犯现象以及针对穆斯林少数族群罗兴亚人的暴力采取默许态度。"您不再是希望、勇气和坚持不懈捍卫人权的象征，这令我们深感失望"，大赦国际组织秘书长奈杜（Kumi Naidoo）在致昂山素季的一封信中写道。这封信是为了通知昂山素季大赦国际决定收回2009年授予她的"良心大使"奖项。

奈杜还指出，如今昂山素季任期已经过半，她本人被解除软禁也已经有八年之久，但是她没有利用自己的政治和道德权威去致力于保护缅甸的人权、公正和平等。"今天，大赦国际已经无法继续为您作为良心大使的身份辩护，因此我们抱着极大的遗憾，就此撤销赋予您的这一称号。"

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2009年昂山素季获得"良心大使"奖的时候，还处在软禁之中，因为当时她是反对缅甸军政府统治集团的代表人物，也被视为民主的斗士。8年前她重获自由，2015年她所领导的政党赢得了缅甸大选，成为国务资政的她也掌握着事实上的执政大权，只是限于法律的规定她不能直接担任总统。

罗兴亚危机

2017年8月底，在缅甸军方的残暴攻势之下，超过70万罗兴亚人从缅甸西部的若开邦出逃，流亡到邻国孟加拉。人权组织对缅甸政府发出严厉的指责，并且也批评昂山素季拒绝和海牙国际刑事法庭合作，进行有关缅甸军方涉嫌对罗兴亚人实行种族屠杀的调查。更多阅读：加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号

这已经不是昂山素季因为罗兴亚危机争议而被撤销的第一个奖项了。今年10月，她被加拿大剥夺了荣誉公民身份。美国大屠杀纪念博物馆（United States Holocaust Memorial Museum）也撤销了颁发给她的人权奖。此外要求撤销1991年颁发给这位昔日自由斗士偶像的诺贝尔和平奖的呼声也越来越高。

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雨涵/达扬（法新社、德新社等）