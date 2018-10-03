 大赦国际撤回昂山素季的“良心大使”奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

大赦国际撤回昂山素季的“良心大使”奖

"良心大使"是人权组织"大赦国际"对人权捍卫者赋予的最高荣誉。然而由于在罗兴亚危机中的态度颇受诟病，缅甸政治家昂山素季失去了她的这一奖项。

Singapore | Aung San Suu Kyi (picture-alliance/AP Photo/D. Wong)

2015年，昂山素季所领导的政党赢得了缅甸大选，成为国务资政的她也掌握着事实上的执政大权

（德国之声中文网）人权组织"大赦国际"（Amnesty International）指责缅甸政治家、诺贝尔和平奖得主昂山素季（Aung San Suu Kyi）对该国的人权侵犯现象以及针对穆斯林少数族群罗兴亚人的暴力采取默许态度。"您不再是希望、勇气和坚持不懈捍卫人权的象征，这令我们深感失望"，大赦国际组织秘书长奈杜（Kumi Naidoo）在致昂山素季的一封信中写道。这封信是为了通知昂山素季大赦国际决定收回2009年授予她的"良心大使"奖项。

奈杜还指出，如今昂山素季任期已经过半，她本人被解除软禁也已经有八年之久，但是她没有利用自己的政治和道德权威去致力于保护缅甸的人权、公正和平等。"今天，大赦国际已经无法继续为您作为良心大使的身份辩护，因此我们抱着极大的遗憾，就此撤销赋予您的这一称号。"

更多阅读：国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行

2009年昂山素季获得"良心大使"奖的时候，还处在软禁之中，因为当时她是反对缅甸军政府统治集团的代表人物，也被视为民主的斗士。8年前她重获自由，2015年她所领导的政党赢得了缅甸大选，成为国务资政的她也掌握着事实上的执政大权，只是限于法律的规定她不能直接担任总统。

Myanmar Flucht Rohingya (picture-alliance/abaca)

从2017年起，有数十万罗兴亚人逃出缅甸，流离失所

罗兴亚危机

2017年8月底，在缅甸军方的残暴攻势之下，超过70万罗兴亚人从缅甸西部的若开邦出逃，流亡到邻国孟加拉。人权组织对缅甸政府发出严厉的指责，并且也批评昂山素季拒绝和海牙国际刑事法庭合作，进行有关缅甸军方涉嫌对罗兴亚人实行种族屠杀的调查。更多阅读：加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号

这已经不是昂山素季因为罗兴亚危机争议而被撤销的第一个奖项了。今年10月，她被加拿大剥夺了荣誉公民身份。美国大屠杀纪念博物馆（United States Holocaust Memorial Museum）也撤销了颁发给她的人权奖。此外要求撤销1991年颁发给这位昔日自由斗士偶像的诺贝尔和平奖的呼声也越来越高。

观看视频 00:45
直播
00:45 分钟

50多万罗兴亚人逃到孟加拉

 

雨涵/达扬（法新社、德新社等）

 

DW.COM

加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号

因昂山素季没有同军政府对罗兴亚人的种族屠杀划清界限，周二加拿大国会正式收回了授予她的荣誉公民称号。 (03.10.2018)  

国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行

海牙国际刑事法庭将受理缅甸罗兴亚穆斯林少数民族受迫害一案。法庭首席检察官班苏达（Bensouda）已经在海牙宣布开启对该案的先期调查。联合国下属的一个委员会在8月底建议将涉嫌进行大屠杀的缅甸军队总司令和另外5名将军提交国际法庭受审。 (19.09.2018)  

相关音频视频

50多万罗兴亚人逃到孟加拉  

相关内容

Singapore | Aung San Suu Kyi

加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号 03.10.2018

因昂山素季没有同军政府对罗兴亚人的种族屠杀划清界限，周二加拿大国会正式收回了授予她的荣誉公民称号。

Myanmar Facebook

被指助长缅甸暴力 脸书承认不足 07.11.2018

缅甸罗兴亚人危机因种族和宗教仇恨而起，脸书被指是帮凶之一，如今终于承认不足。在捍卫自由和防范暴力之间，似乎还要一段日子才能找到两全其美的解方。

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge in Kutupalong Flüchtlingslager

国际刑事法院：有权调查罗兴亚案 07.09.2018

国际刑事法院表示，有权调查罗兴亚人被大规模驱逐的事件，因为可能存在「危害人类罪」。 缅甸去年发生暴力军事镇压后，约有70万罗兴亚穆斯林逃离了若开邦。

广告

时事评论

Außenminister Heiko Maas in China (Getty Images/AFP/Wang Zhao)

评论：马斯的要求碍难奏效

德国外长马斯理应抨击中国粗暴对待维族人。不过，德国之声中国问题专家冯海因指出，若想有效果，需要欧洲共同发声。 