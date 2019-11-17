大赦国际：德国应停止与中国军事合作

（德国之声中文网）人权组织大赦国际呼吁柏林政府停止为中国培训士兵的项目。周日出版的《图片报》引述大赦国际的军备与人权事务专家约翰（Mathias John）表示："鉴于中国的人权状况以及军队在该国所扮演的角色，德国去协助培训中国军队的做法是难以理解和令人质疑的。"

谈及目前香港的局势，约翰补充说："德国政府应该发出明确的信号，立即停止所有（与中国的）军事合作。"

《图片报》称其获得的一份军方秘密文件列出了2020年将与德国联邦国防军合作培训的62个国家的名单。德国军人将向这些国家的士兵提供培训课程，涉及领域包括管理、后勤以及对外联络。

参与国家中也包括中国。按计划，11名中国军人将参加"指挥官培训"及后勤方面的课程，另有一名中国军人计划接受"新闻及公关"专业培训。

德国国防部一名发言人在回应大赦国际的呼吁时对《图片报》表示，德国军方组织的培训，一直以来有为数不多的中国军人定期参加。例如"总参谋部国际任务"以及其它军官培训和进修课程。授课单位有德国的军校、大学和联邦国防军指挥官学院。

这位发言人说："我们的目标是，向其它国家的军人传递我们的民主价值观。"

除了跨国培训，中德军方也已开始尝试后勤支援领域的联合演习。今年7月，92名中国士兵和120名德国联邦国防军士兵在巴伐利亚州一个军事基地举行了"联合救援2019"卫勤实兵联合演习。演习模拟一次联合国人道主义救援行动，具体任务是卫生防疫。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 装甲救护车越洋而来 中方的装甲救护车像大型“集装箱”一样飘洋过海地运到汉堡港，然后又从北德被运送到位于巴伐利亚州的德国联邦国防军费尔德基兴训练基地。参与这次代号为“联合救援2019”卫勤实兵联合演习的包括92名中国士兵和120名德国联邦国防军。另外还有120名辅助人员。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 并非常规军演 图为中方装甲救护车抵达费尔德基兴训练基地。这次演习是德中军方首次举行联合演习。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 搭建临时医院 这次演习中双方联合执行一场模拟的联合国人道主义救援任务。假想的情况是在多个难民营地爆发了霍乱疫情。与此同时含有很多伤员需要得到救治。中方卫勤兵还带来了移动医院。图为中方士兵正在搭建看起来像手风琴一样的临时医院。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 搭建神速 德国联邦国防军的一份报告中指出：“中国人民解放军搭建移动帐篷医院的速度之快令人印象深刻。只花了几分钟的时间，那些现代化的帐篷就搭建好了，相应的救援器材也已经被摆放好。”2016年曾有38名德国联邦军卫勤兵前往中国参加了当年的“联合救援”军演。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 卸载器材 2016年的联合演习模拟的是参与地震救援的情景。2008年、2010年和2012年中国境内都发生过大规模地震。在地震救援方面中国军队经验丰富。这次在德国举行的联合演习内容限制在医学救援范围，这也被看做是德中有限的军事合作的起步。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 沟通和交流 同卸载器材以及搭建临时医院相比，语言的沟通和交流要困难得多。图中中方参与演习的一名上校和德国的一名主任医生以及一名中校正在沟通交流。演习中双方使用英语或者通过翻译进行交流。德国联邦国防军方面表示，这样的军演有利于在大规模疾病爆发蔓延的情况下扩展国际合作。

中国卫勤兵首次参加德国救援演习 聚则强 德国联邦国防军方面表示，就民间卫生防疫而言“联合救援”这样的军演也十分重要，因为“避免瘟疫和大规模流行病大肆蔓延也是一项国际任务”。今年的联合演习还拥有一个印有德国和中国国旗的徽章。演习在7月3日至17日之间举行。 作者: Marco Müller



叶宣/安静（德新社、路透社）