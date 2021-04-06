大赦国际年度报告批评中国侵犯人权有增无减

大赦国际年度报告批评新冠疫情加重全球不平等现象，各国政府未能展示非凡的领导力。在中国部分，报告尤其对新疆及香港问题、言论自由以及打压人权人士现象提出严词批评。
（德国之声中文网）大赦国际周三（4月7日）发布年度报告，指出在全球新冠瘟疫的背景下，对新闻记者的迫害，以及对活动人士的打压，侵犯人权的现象总体而言有增无减。报告认为，少数民族、难民以及妇女儿童等尤其需要得到保护的弱势群体受到新冠最大的威胁。
大赦国际新任秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）在发布这份涉及149个国家的年度报告的新闻会上表示，在过去的2020年里，各国政府本应展现出非凡的领导力，以减轻新冠疫情特别是对弱势群体的影响，她批评说，但是，各国政府未能承担起这一角色。
有关中国的部分，报告主要在人权捍卫者继续受到打压、新疆问题、香港颁布《国安法》以及疫情初期言论自由等方面进行了阐述。
报告写道，人权捍卫者及被认为持不同政见者被严厉打压。报告举例让前人权律师丁家喜等被强迫失踪6个月后以“颠覆国家政权罪”正式逮捕；香港书商桂敏海因“为境外非法提供情报罪”被判处有期徒刑 10 年；被控间谍罪的澳大利亚作家、博客作者杨恒均自 2019 年 12 月 30 日起被与外界隔绝地关押，直到 8 月 31 日才得以会见澳大利亚领事代表及其律师。
报告在新疆部分写道，“自 2017 年以来， 估计有 100 万或以上维吾尔人、哈萨克人和其他以穆斯林为主的民族在未经审判的情况下被任意拘押，并在‘教育转化中心’内接受政治教化和强制的文化同化。由于缺乏可公开获得的数据和进入该地区受到的限制，目前仍然无法记录侵犯人权行为的全貌。”
报告在开头时强调，在联合国中国政府受到强烈的批评，并被敦促立即、 切实的允许联合国人员不受限制地进入新疆。
报告还关注了内蒙古“双语教学政策”引发的区域抗议活动。该政策计划9 年义务教育期间将逐步把几个班级的教学语言从蒙古语改为汉语普通话。据媒体报道，包括学生、家长、教师、孕妇和儿童在内的数百人因“寻衅滋事罪“被逮捕，原因仅仅是他们参加了和平的抗议活动或在互联网上 分享有关抗议活动的信息。
报告认为中国人大通过的《香港国安法》“措辞宽泛”，让港府得以“国家安全为借口干预媒体和教育”。截止到2020年底，当局根据该法逮捕了34人。此外，香港当局还利用该法的治外法权条款，向 8 名居住在香港境外的活动人士发出逮捕令。
报告批评港府以新冠疫情为由，禁止了至少 14 次抗议活动，其中包括全面禁止一年一度的天安门六四纪念晚会和“七一”抗议游行。
报告特别指出，中国政府对言论自由的严格限制有增无减。疫情初期，当局拘押或惩罚那些披露新冠疫情细节的人。敢言律师兼公民记者陈秋实和武汉居民方斌在报道了疫情并上传了武汉医院内部拍摄的视频后于 2 月初失踪。他们仍然下落不明。12 月 28 日，公民记者张展因报道武汉的新冠疫情而被判处有期徒刑 4 年。
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