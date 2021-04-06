大赦国际年度报告批评中国侵犯人权有增无减

（德国之声中文网）大赦国际周三（4月7日）发布年度报告，指出在全球新冠瘟疫的背景下，对新闻记者的迫害，以及对活动人士的打压，侵犯人权的现象总体而言有增无减。报告认为，少数民族、难民以及妇女儿童等尤其需要得到保护的弱势群体受到新冠最大的威胁。

大赦国际新任秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）在发布这份涉及149个国家的年度报告的新闻会上表示，在过去的2020年里，各国政府本应展现出非凡的领导力，以减轻新冠疫情特别是对弱势群体的影响，她批评说，但是，各国政府未能承担起这一角色。

有关中国的部分，报告主要在人权捍卫者继续受到打压、新疆问题、香港颁布《国安法》以及疫情初期言论自由等方面进行了阐述。

人权捍卫者继续受到打压

报告写道，人权捍卫者及被认为持不同政见者被严厉打压。报告举例让前人权律师丁家喜等被强迫失踪6个月后以“颠覆国家政权罪”正式逮捕；香港书商桂敏海因“为境外非法提供情报罪”被判处有期徒刑 10 年；被控间谍罪的澳大利亚作家、博客作者杨恒均自 2019 年 12 月 30 日起被与外界隔绝地关押，直到 8 月 31 日才得以会见澳大利亚领事代表及其律师。

新疆和内蒙古问题

报告在新疆部分写道，“自 2017 年以来， 估计有 100 万或以上维吾尔人、哈萨克人和其他以穆斯林为主的民族在未经审判的情况下被任意拘押，并在‘教育转化中心’内接受政治教化和强制的文化同化。由于缺乏可公开获得的数据和进入该地区受到的限制，目前仍然无法记录侵犯人权行为的全貌。”

报告在开头时强调，在联合国中国政府受到强烈的批评，并被敦促立即、 切实的允许联合国人员不受限制地进入新疆。

报告还关注了内蒙古“双语教学政策”引发的区域抗议活动。该政策计划9 年义务教育期间将逐步把几个班级的教学语言从蒙古语改为汉语普通话。据媒体报道，包括学生、家长、教师、孕妇和儿童在内的数百人因“寻衅滋事罪“被逮捕，原因仅仅是他们参加了和平的抗议活动或在互联网上 分享有关抗议活动的信息。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 内蒙古教材改革引发反弹 中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编《语文》教材，政治课和历史课也将改以汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古族学者、教师及家长担忧新政策是政府强行加速同化的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。消息公布后，内蒙古多地爆发威及罢课抗议。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 德国NGO齐聚总理府前抗议 德国受威胁民族协会（GfbV）在9月14日欧中视讯峰会召开之际，与世界维吾尔代表大会、国际声援西藏运动、德国西藏倡议组织、伊力哈木·土赫提倡议组织以及香港人在德国协会前往德国联邦总理府前抗议中国国内迫害人权的现象，呼吁欧盟在人权问题上必须对中国采取更坚决的态度。参与抗议的人士手举抗议新疆教育营、强制劳动以及“香港加油”的横幅、蒙古和西藏旗帜，还有印着习近平头像的抗议标语。主办方表示：“中国政策绝不能简单‘维持现状’。默克尔的调停政策必须让位给尊重人权和欧洲价值、不畏冲突的政策。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 勿为经济轻忽人权 GfbV主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）指出，中国持续打压藏民和新疆维族等少数族裔，“如今共产党领导人已经采取下一轮行动—这次针对的是内蒙古。共产党对待蒙古语的做法再一次违反中国法律。这些行为毫不符合欧洲价值观。欧盟不能因为经济考量便默默接受。”

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古侨胞举行示威 中国政府宣布在内蒙古自治区推广汉语教学，不仅引起当地民众反弹和不满，生活在海外的蒙古人也举行了抗议活动声援同胞。9月13日，德国蒙古侨胞在杜塞尔多夫举行示威活动，反对中国政府在内蒙古推行汉化政策。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 “停止文化屠杀” 近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人9月13日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着“捍卫蒙古文化”，“停止文化屠杀”等字样。

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 蒙古语的生存危机 八月底，示威者在蒙古首都乌兰巴托外交部外手举“反对中国的压迫政策”等用蒙古文标语，声援临近的内蒙古自治区，抗议北京当局在学校的主要科目中以汉语取代蒙古语的新政策。此外，据多家媒体报道，内蒙古通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地也爆发示威活动。



《香港国安法》问题

报告认为中国人大通过的《香港国安法》“措辞宽泛”，让港府得以“国家安全为借口干预媒体和教育”。截止到2020年底，当局根据该法逮捕了34人。此外，香港当局还利用该法的治外法权条款，向 8 名居住在香港境外的活动人士发出逮捕令。

报告批评港府以新冠疫情为由，禁止了至少 14 次抗议活动，其中包括全面禁止一年一度的天安门六四纪念晚会和“七一”抗议游行。

披露疫情细节者被拘押

报告特别指出，中国政府对言论自由的严格限制有增无减。疫情初期，当局拘押或惩罚那些披露新冠疫情细节的人。敢言律师兼公民记者陈秋实和武汉居民方斌在报道了疫情并上传了武汉医院内部拍摄的视频后于 2 月初失踪。他们仍然下落不明。12 月 28 日，公民记者张展因报道武汉的新冠疫情而被判处有期徒刑 4 年。

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