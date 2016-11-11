大赦国际印度分部遭查封 帐户冻结

（德国之声中文网）人权组织大赦国际印度分部的办公室遭到搜查，银行帐户被冻结。印度内政部一名发言人在新德里表示，当局在调查该组织是否违反了有关接受外国捐助的法律。几周前，在同样的理由之下，环保组织绿色和平在印度分支的帐户已被冻结。

大赦国际印度分部的负责人帕特尔（Aakar Patel）表示，政府对人权组织的态度"就像对待犯罪活动"。该组织称，印度内政部一个专门负责经济犯罪的调查机构周四（10月25日）将大赦国际位于印度南部班加罗尔的办公室查封了10个小时。调查人员要求工作人员提供一些文件，而这些文件本来早已上交给有关部门，其中有的已经公开。大赦国际强调，该组织始终遵守法律法规。

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自从总理莫迪2014年上任以来，其领导的印度教民族主义政府已经撤销了近15000个非政府组织接受外国捐助的许可。大赦国际、绿色和平等组织指责印度政府借此压制批评声音。另有批评者指出，印度经济快速发展造成的社会问题及糟糕的人权状况催生民间反抗，莫迪政府意图将反抗压制在较小范围内。

2015年，绿色和平就曾被吊销接受外国捐助的许可，一年后又被获准，限期5年。但就在此3个月后，新德里政府再次禁止该组织接受外国捐款。目前绿色和平已经寻求通过法律途径提出申诉。

叶宣/凝炼（德新社、路透社）