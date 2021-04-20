大赦国际：全球死刑数量创十年来最低

（德国之声中文网）根据大赦国际发布的最新报道，2020年全球死刑处决数量减少。值得注意的是，虽然去年死刑总量有所下降，然而一些国家的死刑数量增加。 大赦国际秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）说：“尽管一些政府继续推行死刑，但2020年的总体情况是积极的”。

十年来的最低值

根据这份报告，2020年全球至少有483人被执行死刑，这是大赦国际约10年来记录的最低数字。与此同时，埃及的死刑数量增加了两倍，印度、阿曼、卡塔尔和台湾也恢复执行死刑。美国联邦死刑暂停执行17年后，特朗普政府恢复了死刑，6个月内有10人被处决。

沙特阿拉伯的处决人数下降了85%，从2019年的184人降至2020年的27人，而伊拉克的处决人数减少了一半以上，从2019年的100人降至2020年的45人。巴林、白俄罗斯、日本、巴基斯坦、新加坡和苏丹没有执行死刑的记录，这些国家都在2019年都执行过死刑判决。

中国、朝鲜、叙利亚和越南将处决列为国家机密，因此，这些国家的确切处决人数信息不详。

大赦国际报告认为，中国仍然是全球执行死刑最多的国家。该组织网站指出，尽管中国近年来对于死刑的使用或有减少，但国际特赦组织相信，该国2020年被判处和执行死刑的人仍数以千计。国际特赦组织继续呼吁中国当局保持透明，并公开关于死刑的详细信息。

伊朗是全球第二大死刑执行国（超过246人），其次是埃及（超过107人）、伊拉克（超过45人）和沙特阿拉伯（27人）。伊朗、埃及、伊拉克和沙特阿拉伯处决死刑人数占2020年所有已知总量的88%。

报告还指出，亚太地区国家执行的许多死刑案例并未达到国际法及国际标准规定的“最严重罪行”门槛。全球约有108个国家已全面废除了死刑，144个国家在法律上或实际操作中废除了死刑。去年，乍得废除了死刑，哈萨克斯坦和巴巴多斯也颁布了废除死刑的改革。



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