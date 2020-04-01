大赦国际：全球死刑执行数量减少

（德国之声中文网）人权组织“大赦国际”称，全球死刑执行数量降至10年来最低。据本周二（4月21日）公布的该组织有关死刑的年度报告，去年，共有657人分别在20个国家被处极刑，同比减少5%。根据该报告，沙特阿拉伯成为执行死刑数量明显增加的负面例子。去年，沙特国内共有184人被处死，超过大赦国际有关该国年度死刑执行数量的历年纪录。该报告指出，伊拉克、南苏丹和也门，死刑执行数量也有所增加。

大赦国际德国分部秘书长贝科（Markus N. Beeko）在评论这一报告时指出，“大赦国际忧虑地观察到，2019年，若干国家处死了更多的人：在沙特，死刑也被有目的地用作镇压反对派人士的工具；在伊拉克，我们遗憾地观察到，去年的执行死刑数量跳跃式增加。”

根据该报告，去年执行死刑数量最多的5个国家分别是中国、伊朗（至少251人）、沙特、伊拉克（至少100人）、埃及（至少32人）。大赦国际指出，去年，还有总共2307人分别在56个国家被判处死刑，比去年 减少224人。

有关中国，大赦国际每年只提供估计数，因为，北京政府不公布数字。该人权组织认为，中国每年有数千人被处死。

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凝炼/达扬（德新社、天主教通讯社）