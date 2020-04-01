 大赦国际：全球死刑执行数量减少 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2020

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大赦国际：全球死刑执行数量减少

大多数国家早已废除死刑，在其余国家，执行死刑数量下降。不过，并非所有国家都这样，尤其是其中的一个国家引起大赦国际极大忧虑。

Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

根据大赦国际统计，去年执行死刑数量最多的5个国家分别是中国、伊朗、沙特、伊拉克和埃及

DW.COM

大赦国际报告显示，去年全球死刑数量有所减少。文莱对同性恋者判处死刑的消息给这一积极的发展趋势蒙上阴影。中国仍是执行死刑最多的国家。 (10.04.2019)

世界上190几个国家中，有106个已废除死刑。根据大赦国际的调查，中国虽将其视为国家机密，但在2017年应有上千起死刑处决，比世界上其他国家的总和都来得高。除去中国，世界上死刑执行的比例持续下降。 (04.01.2019)

加拿大总理特鲁多谴责中国随意进行死刑判决，中国则回应称加拿大有关人士的言论“缺乏最起码的法治精神”。 (15.01.2019)

（德国之声中文网）人权组织“大赦国际”称，全球死刑执行数量降至10年来最低。据本周二（4月21日）公布的该组织有关死刑的年度报告，去年，共有657人分别在20个国家被处极刑，同比减少5%。根据该报告，沙特阿拉伯成为执行死刑数量明显增加的负面例子。去年，沙特国内共有184人被处死，超过大赦国际有关该国年度死刑执行数量的历年纪录。该报告指出，伊拉克、南苏丹和也门，死刑执行数量也有所增加。

大赦国际德国分部秘书长贝科（Markus N. Beeko）在评论这一报告时指出，“大赦国际忧虑地观察到，2019年，若干国家处死了更多的人：在沙特，死刑也被有目的地用作镇压反对派人士的工具；在伊拉克，我们遗憾地观察到，去年的执行死刑数量跳跃式增加。”

根据该报告，去年执行死刑数量最多的5个国家分别是中国、伊朗（至少251人）、沙特、伊拉克（至少100人）、埃及（至少32人）。大赦国际指出，去年，还有总共2307人分别在56个国家被判处死刑，比去年 减少224人。

有关中国，大赦国际每年只提供估计数，因为，北京政府不公布数字。该人权组织认为，中国每年有数千人被处死。

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凝炼/达扬（德新社、天主教通讯社）

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