大赦国际：全球死刑执行创近十年来新高

大赦国际最新报告显示，2023年全球(不包括中国、朝鲜等国）执行死刑的数量与上一年相比上升了3成。据该组织估算，中国仍是全球执行死刑最多的国家，每年有数千人被执行死刑。

（德国之声中文网）人权组织大赦国际本周三（5月29日）发布的2023年全球死刑报告显示，根据公开数据，世界各国（不包括中国、朝鲜等国）共执行了1153例死刑。与2022年的883例相比上升了31%。也是该组织自2015年以来统计的最高数字。

全球仍在执行死刑的有16个国家。其中少数国家所公开的处决数量占了全球总数的绝大部分：伊朗至少853例，沙特172例。其后的数字是：索马里38例，美国24例，伊拉克16例，也门15例，埃及8例，科威特、孟加拉国和新加坡各5例。

中国仍最多，数字不公开

上述统计数字都未将中国包括在内。大赦国际估算，中国仍是全球执行死刑最多的国家，每年的执行数量在数千例。但由于有关数字在中国被视为国家机密，不予公开，因此未被纳入报告统计。同样的情况也存在于朝鲜和越南，两国被怀疑大量执行死刑。

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中国每年“数千”的处决数字，如何估算得出？大赦国际德国分部书面回复德国之声表示，鉴于中国多年以来都不发布死刑数据，推算的基础是“以往的数据和不同的即时消息来源”，数字是“汇总各地处决信息后交差比对得出的，即便是最低估计数也在千人以上”。

大赦国际补充道，自2009年起该组织不再发布对中国执行死刑数量的具体估算数值，原因之一是担心数字被中国政府错误引述，并强调，由于信息不完整不透明，该组织之前所能发布的涉及中国的数字，都远远低于实际的处决数字。

德国联邦议院人权委员会主席、自民党政治家阿尔特（Renata Alt）对德国之声表示，全球死刑数量的激增令人震惊，而大赦国际的报告揭示的仅仅是“冰山一角”，因为某些国家的死刑数字不为人所知。

疫情曾延缓处决

在大赦国际看来，一个积极的发展是，实际执行死刑的国家在减少，从2022年的20个减少到2023年的16个。在白俄罗斯、日本、缅甸和南苏丹已经不再实施处决。全球正式废除死刑的国家有144个。

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2023年全球52个国家做出的死刑判决有2428例，比2022年上升20%。

大赦国际死刑问题专家麦斯奥尔（Max Meißauer）对德国之声解释说，全球处决数量反弹的一个原因是，新冠疫情期间因防疫封控，死刑的执行明显减少，“但2023年这一趋势不再”。

他补充说，在一些国家，死刑被作为政治迫害的工具。尤其是在伊朗，公开处决一向是政治镇压和震慑社会的手段。此外，全球6成以上被处决者，依据国际法其罪名都是不应被判处死刑的，例如涉毒品犯罪。在中国，贩毒和贪污受贿也是可被判处死刑的罪名。

值得注意的是，索马里执行死刑的数量成倍增加，从2022年的6例激增到2023年的38例。此外在撒哈拉以南的非洲国家，2023年死刑判决猛增了66%。

美国最高法院前的反死刑示威者 图像来源: Brendan Smialowski /AFP/Getty Images

美国在全球执行死刑的排行榜上名列第四，2023年有24人被处决，2022年为18人。在爱达荷州和田纳西州，议会正在讨论增加处决方法的法律草案，除注射毒剂外，新的提案建议引入枪决。

在死刑议题上，除了官方抗议，德国政界人士会利用双边会谈、高层互访或国际会议的机会谈及，对有关国家施加一定压力。但大赦国际认为这还不够，麦斯奥尔说：“我们希望，联邦政府能更加重视消灭死刑的斗争，对引起负面关注的国家，应该以明确的外交措施做出回应。”

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