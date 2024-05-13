大赦国际：中国“跨境镇压”海外留学生

大赦国际发表最新报告《在我的校园里，我感到害怕》，叙述中国及香港当局如何在欧美国家“跨境镇压”参加公民运动的中国留学生，并骚扰其在中国的家人，令他们心生恐惧。

（德国之声中文网）在欧洲或北美大学就读的中国大陆和香港留学生，与中国的土地相隔数千公里。即使远在天边，威胁却近在眼前。罗文（化名）对人权组织大赦国际表示，他收到了这样的消息：“你正被监视。虽然我们在地球的另一端，我们也能找到你们。”

大赦国际为最新报告《在我的校园里，我感到害怕》采访了32人，其中包括12名香港人。罗文是其中一名受访对象。为记录中国在外国大学的跨国镇压行为，大赦国际采访了在八个不同国家的中国留学生，他们分布在比利时、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、加拿大和美国。出于对受访者的保护，报告隐去受访者姓名及大学名称。

在中国的家人受到威胁

罗文告诉大赦国际，她参加了留学所在地举行的天安门大屠杀纪念活动。在中国和香港，纪念六四的活动都被禁止。在她参加活动的数小时后，罗文的父亲从中国联系她说，安全官员要求他阻止女儿参加可能损害中国国际声誉的国外活动。罗文没有向任何人透露过自己的真名，也没有在任何地方报告过自己参与纪念活动的情况。

德国之声也采访了在欧洲的留学生。中国留学生永哲（化名）对德国之声表示，在中国领导人习近平访问巴黎前，中国当局曾威胁那些要组织示威游行的人，并且造访了他们在中国的家人；这样的情况屡见不鲜。

大赦国际指出，监视和恐吓令海外参加公民运动的中国留学生感到恐惧（资料图片） 图像来源: Omer Messinger/Getty Images

“你在国外行使言论自由是不可以接受的，”他们被传达了这样的信息，“无论你在哪里，德国、法国或是其他地方，都无法逃脱中国的监控系统。”

大赦国际德国分部的亚洲事务专家贝尔格曼（Theresa Bergmann）对德国之声表示，受到威胁的还有这些留学生在中国的家人。“例如，他们被威胁，如果留学生继续在海外活动，他们会没收护照、取消工作、削减养老金或限制教育机会。”

大同小异的手法

这是否是个案？国际特赦组织通报，许多来自中国和香港的留学生生活在恐吓和监视之下。中国和香港当局试图阻止他们讨论敏感议题。

除了天安门纪念活动外，还有2022年在中国严格的新冠防疫限制以及言论自由受限下爆发的“白纸运动”。大赦国际已就这些指控询问中国和香港当局。贝尔格曼表示，目前还未收到中国的任何回应，香港则予以否认。

贝尔格曼强调，留学生的居住和经济状况使他们成为特别脆弱的一个群体。她表示，大赦国际无法代表约90万中国留学生，但令人吃惊的是，有关中国跨境镇压的说法，与迄今已知的案例相似。

2021年，人权组织“人权观察”（Human Rights Watch）记录了在澳大利亚的中国留学生如何受到监控和威胁。2022年，人权组织“保护卫士”（Safeguard Defender）报道了中国在海外的秘密警察局监控反对者。

2023年，德国之声和调查报道平台Correctiv联合报道了中国如何严密监控中国国家留学基金管理委员会（CSC）在德国的奖学金获得者，并阻止他们发表任何批评性言论。

国际特赦组织称，中国和香港当局试图施压留学生，阻止他们讨论敏感议题 图像来源: Wang Zhao/AFP/Getty Images

微信：对海外学子的在线监控

贝尔格曼描述了一名受访对象在德国的经历：“一名参加抗议活动并在大使馆前自拍的学生说，她在从大使馆走向地铁途中被跟踪。”她表示，跟踪或是拍摄抗议活动照片的行为，无法证明此人是否代表中国政府行事。

网络监控扮演着非常重要的角色。中国普遍使用的通讯软件微信被认为会向政府传递数据。“有案例是有人因为公开发表抗议言论，导致微信账号被关闭或内容被屏蔽。”大赦国际提到“防火长城”时表示，留学生们会通过微信等国家批准的应用程序与在中国的亲友交流，而这些应用程序很容易受到监控。

恐惧、压力、孤立

大赦国际的报告指出，监视和恐吓令海外的中国和香港留学生感到恐惧，造成心理压力甚至抑郁。化名“行动者”的留学生对德国之声表示：“在遇到心理问题后，我曾向学校的心理咨询单位寻求帮助，但他们对中国的国情了解甚少，无法提供有效的支持。”

贝尔格曼说，一些学生为了保护家人，中断了与家里的联系。近半数的受访者惧怕返回中国，其中六名学生希望在留学国家申请避难。

运动飘散后，白纸青年今何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

贝尔格曼分析称，学生们正在进行自我审查和自我隔离。他们不确定是否可以信任其他中国留学生，也不确定是否会被举报。“例如，可以根据香港《国安法》举报。现在有一条热线，可以直接举报涉嫌违反《国安法》的人。”

大赦国际的诉求

大赦国际呼吁中国和香港停止一切形式的跨国镇压，而且必须修改限制海外学生人权的法律。

该组织表示，大学和东道国政府的措施也很重要。大赦国际询问了55所大学并取得24份答复。贝尔格曼表示，初步显示，一些大学正意识到相关问题，但总体而言还有许多需要改进之处。

大赦国际呼吁在大学和州层面设立创伤通报中心。大学应为受影响者提供心理支持、咨询和经济援助。大赦国际德国总干事杜赫罗夫(Julia Duchrow)对德国政府喊话：“德国有责任保护留学生”，德国政府应采取具体措施，消除中国留学生的恐惧心理。

希望使中国更加民主

尽管面临风险，像永哲这样的中国留学生仍怀抱着让中国变得更民主的希望。“我们都在国外尝试享受得来不易的自由。”

他对德国之声表示：“我会关注人权议题，希望我的国家能变得更好。很多人都有类似的想法。这给了我勇气。”

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