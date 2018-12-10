 大赦国际：­中国的社会信用体系是监控错位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

大赦国际：­中国的社会信用体系是监控错位

大赦国际在德国总统施泰因迈尔结束访问中国之际，公开呼吁应警惕中国挑战人权标准的做法。

Peugeot Citroen Produktion in China (picture-alliance/dpa)

在中国的社会评等系统监视着人的食衣住行

（德国之声中文网）正值德国总统施泰因迈尔访华之际，大赦国际德国分部秘书长贝科（Markus Beeko）发声，谴责中国有严重违反人权的行为。他说:「中国不断试图向已成国际标准的人权挑战。向已存在了70年的人权认知发动攻击的做法，让人不得不警惕。」这是贝科接受法新社采访时说的一番话。他还说，中国从根本上拒绝人权认知。

延伸阅读: 中国全面监控电动汽车

在贝科看来，仅仅在公开场合更加严厉地抨击中国侵犯人权是不够的，「一个国家在同另一个国家的交往中直接影响对方做出改变，这样的想法不免有失天真。」不过，他坚持认为，向所有国家提出遵守人权标准仍然有着重要意义。

贝科说，秘而不宣的交流与在国际场合公开明确表示反对践踏人权，将二者结合在一起，应该是最富成效的方式。

贝科表示，中国在非洲对人权的蔑视已显现出严重后果，中国的思维和行为方式使得有些非洲政府，也对国际公认的人权准则产生质疑。

他还说，中国国内的某些发展同样令人忧虑，尤其是中国政府使用新科技对民众实施大面积监控的做法，「中国政府对人民的电子监控已深入到生活的各个领域，建立社会信用体系以及对个人实施评分制度，简直就是监控错位。这显示出，如果让像中国这样的国家制定人权标准的话，全球数字现代化会朝着哪个方向发展。」

China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

新疆街头，公安随处可见。再教育营的门口戒备森严，丝毫不像「职训中心」

一直以来，中国领导层不断面对国际社会对侵犯人权的指责，新疆再教育营制度曝光后，人们对中国的人权议题更为关注，同时对其的批评之声更为高涨。周一是德国总统施泰因迈尔访问北京的最后一天，他计划会晤中国国家主席习近平以及总理李克强。

李鱼/罗法(法新社、德新社)

DW.COM

老大哥2.0:中国全面监控电动汽车

在习近平的领导下，中国启动「反异议做战」，整理大数据和人工智能来预测和消除对共产党执政的威胁。人们担心，相关规则为下一代联网汽车共享数据设下先例，成为政府监控的工具。 (29.11.2018)  

监察报告 :「数位独裁主义」崛起威胁民主

监察组织發表的最新报告指，全球网络自由度持续倒退，「中国模式」被指是威胁全球民主的主要源头之一。 (02.11.2018)  

结对认亲:中国政府如何伸手进新疆家庭

根据执政的共产党官方报纸，截至9月底，已有110万当地政府工作人员被部署到少数民族的起居室，就餐区和穆斯林祈祷场所，更不用说在婚礼，葬礼和其他私密场合。 (30.11.2018)  

广告

媒体看中国

Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

墙外文摘：美国为什么拿华为开刀？

有评论认为，可以说，中国几个重要的电讯和手机企业，华为是最令西方担心的公司。习近平误判国际形势，觊觎美国地位，引致西方社会的警惕和惩罚。华为事件势必波及富士康等众多大型企业。  