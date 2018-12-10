大赦国际：­中国的社会信用体系是监控错位

（德国之声中文网）正值德国总统施泰因迈尔访华之际，大赦国际德国分部秘书长贝科（Markus Beeko）发声，谴责中国有严重违反人权的行为。他说:「中国不断试图向已成国际标准的人权挑战。向已存在了70年的人权认知发动攻击的做法，让人不得不警惕。」这是贝科接受法新社采访时说的一番话。他还说，中国从根本上拒绝人权认知。

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在贝科看来，仅仅在公开场合更加严厉地抨击中国侵犯人权是不够的，「一个国家在同另一个国家的交往中直接影响对方做出改变，这样的想法不免有失天真。」不过，他坚持认为，向所有国家提出遵守人权标准仍然有着重要意义。

贝科说，秘而不宣的交流与在国际场合公开明确表示反对践踏人权，将二者结合在一起，应该是最富成效的方式。

贝科表示，中国在非洲对人权的蔑视已显现出严重后果，中国的思维和行为方式使得有些非洲政府，也对国际公认的人权准则产生质疑。

他还说，中国国内的某些发展同样令人忧虑，尤其是中国政府使用新科技对民众实施大面积监控的做法，「中国政府对人民的电子监控已深入到生活的各个领域，建立社会信用体系以及对个人实施评分制度，简直就是监控错位。这显示出，如果让像中国这样的国家制定人权标准的话，全球数字现代化会朝着哪个方向发展。」

一直以来，中国领导层不断面对国际社会对侵犯人权的指责，新疆再教育营制度曝光后，人们对中国的人权议题更为关注，同时对其的批评之声更为高涨。周一是德国总统施泰因迈尔访问北京的最后一天，他计划会晤中国国家主席习近平以及总理李克强。

李鱼/罗法(法新社、德新社)