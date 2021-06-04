大赦国际：中国对新疆少数民族实施系统性暴力

（德国之声中文网）据法新社报道，国际人权组织大赦国际本周三（6月9日）公布的最新报告中要求中国迅速关闭这些再教育营，同时呼吁国际社会结束中国制造的这些反人权犯罪行为。

大赦国际组织向超过50名曾经被关进再教育营的新疆人了解过他们的经历和遭遇。按照这些证人的描述，中国官方试图强迫他们放弃自己的宗教、文化和语言。他们因为做出一些在中国非法的行为而被捕，例如拥有一张宗教照片或者同海外人士取得联系等等。

所有证人均表示他们曾在再教育营遭受过酷刑或者其它方式的虐待。被关在再教育营里的“学员”行动自由受到严格限制。北京方面长期以来一直对此表示否认，同时北京方面坚称这些再教育营的作用是改造极端主义分子并向他们提供职业培训。

大赦国际秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）表示：“中国官方在新疆建立了一个反乌托邦式的恐怖统治。”她说，“为了消除少数民族的宗教和文化认同，（中国官方）做出了反人类罪和其它严重的破坏人权的犯罪行为”。

大赦国际的德国分布亚洲事务专家贝尔格曼（Theresa Bergmann）说，在新疆"已经建立了一个精心设计的监视系统，并形成了一个由数百个'教育和改造机构'组成的网络" 。她补充说，这些交易改造机构实际上就是拘留所。她说，“酷刑和其它方式的虐待在那里都是家常便饭”。

这份报告指出，从2017年年初开始，新疆再教育营关押过至少100万人“学员”。另外还有数十万人被关在普通监狱。除此之外，数百万人都遭到系统性跟踪和监视。

报告指出，如果有人公开揭露中国官方的做法，就有可能遭到逮捕和虐待。成千上万被关押在再教育营的少数民族成员的命运直到今天都不为人所知。 大赦国际秘书长卡拉马德说：“国际社会必须大声疾呼，团结一致地采取行动，永远地终结这种完全不人道的状况。”

(法新社等)

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