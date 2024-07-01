大规模七一游行消失5年 李家超再提国安法

2024年7月1日为香港主权移交27週年，特首李家超重申《国安法》重要性。七一前夕，有同志团体原订举行市集活动，却突然遭港府取消；香港歌手何韵诗举行在线演唱会，也遭到警方关切。

（德国之声中文网）香港主权移交27週年之际，香港特首李家超週一（7月1日）发表文章，称中国与香港的“一国两制”在过去27年经历考验，但无论“美西方国家如何霸凌遏制国家的和平发展……香港在国家的强大后盾支持下……更加茁壮成长”。

李家超提及，今年3月通过的《维护国家安全条例》（即《基本法》23条立法）与香港《国安法》“浑然一体”，“标志著香港筑牢了维护国家安全的法律屏障，对香港的长治久安和长期繁荣稳定具有坚固和深远影响”。

到2019年为止的10多年间，香港民主派团体年年举办大规模的“七一游行”，然而2020年的七一游行遭港府以新冠疫情限制聚集为由反对，且当天有数百人被逮捕；再加上《国安法》实施，许多民主派团体被迫解散，大规模的香港七一游行如今已不复见。

《南华早报》上週曾报道，香港警方7月1日会加强安保措施，规模与去年相同，部署约4000多名警力，防范出现煽动或破坏性活动。据称，警方会在敏感地点巡逻，并配备胡椒枪和防刺装备。

报道也引述消息人士说法称，当天所有在公开场合穿著“煽动性服装”的人，都可能受到监视或拦检，警察会立即通知总部的指挥中心；消息人士称，根据香港《国安法》，此举可能构成“煽动罪”，最高可判处7年徒刑。

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北京送大熊猫

週一，港府早上8时在湾仔金紫荆广场升旗，李家超夫妇、前特首梁振英、林郑月娥，以及北京中央驻港联络办公室主任郑雁雄等人皆有出席。

中国国家主席习近平曾在2022年前往香港，出席香港回归25週年及新一届港府就职典礼。但《南华早报》先前报道指出，今年习近平和国务院总理李强均无计划访港。

不过，李家超在香港回归27週年的庆祝酒会上，宣布北京将时隔17年再赠送香港一对大熊猫。港区全国人大代表陈勇称，预计大熊猫今年内便可送达香港。

今年2月，香港民主建港协进联盟（简称民建联）曾表示，希望北京再赠送一对熊猫，并建议取名为“治治”和“兴兴”。陈勇也对此赞同，“当然希望（命名治治、兴兴），香港由治及兴嘛”。

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何韵诗在线演唱会遭投诉“噪音”

週日（6月30日），曾因涉及“串谋发布煽动刊物罪”被港警逮捕的香港歌手何韵诗在上环见山书店旧址举办在线音乐会，期间有数十名警察先后到场，声称收到“噪音投诉”，不仅在现场拉起封锁线，还记下当时在书店内人士的身分证、拍摄书店内情况等，导致活动多次中断。随后直到活动结束前，都有警察在书店外封锁现场。

对此，港警回復《明报》，警方在当天下午5点50分左右接获噪音报案，指音乐会发出的声浪“可能对其他人造成滋扰”，因此以《噪音管制条例》与《公众娱乐场所条例》，对主办人及相关人士作出调查及跟进处理。

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“骄傲月”活动跨七一遭取消

值得注意的是，香港同志组织“大同”（Gay Harmony）原定从上週六（29日）开始，于尖沙咀举办一连3天的“同志骄傲月市集”，却无预警被官方以“未有持相关娱乐牌照”为由，被迫取消相关活动。

根据《光传媒》报道，“大同”25日于社群平台上宣布，收到香港食物环境卫生署通知，指主办单位“未持有临时公众娱乐场所牌照或公众娱乐场所牌照，而不得举办此次活动”。

“大同”表示，“有关诉求的活动都不须申请临时娱乐牌照，15年来办过的活动都一样”。该团体透露，虽然原本想按照规定补申请牌照，“但食环直接联络场地方，通知场地方不可以给我们举办活动，先被迫取消”。

纪录显示，香港同志骄傲月市集自2021年起已连续举办3年，今年是首次由2天增至3天，也是第一次延长到7月1日。

《国安法》生效四年重伤媒体业

无国界记者组织（RSF）上週五（28日）发布声明 ，指香港《国安法》在4年前施行后，成为港区新闻自由衰落的转折点。

该组织统计显示，自2020年6月30日香港《国安法》上路以来，至少有900名记者失业。数百名记者移居海外，在台湾、英国等地成立10家媒体机构，包含在台湾的《光传媒》、在英国的《追新闻》、“绿豆”平台，以及范圍遍布全球的《棱角媒体》。

声明指，过去4年来，香港政府起诉了至少28名记者与新闻自由倡议者，其中仍有10人未获释。香港过去的重要媒体——《苹果日报》与《立场新闻》也遭关闭。与此同时，记者协会一再被港府骚扰，此前还发生无国界记者组织代表被香港拒绝入境一事。

依据无国界记者组织报告，香港在2024年的世界新闻自由指数中排名第135位，在过去20年内，从原来的第18名大幅下滑；中国的新闻自由则是在180个国家和地区中排名第172名。

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（综合报道）

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