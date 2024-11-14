大英博物馆获得价值10亿英镑中国瓷器藏品捐赠

一批价值10亿英镑的1700件中国陶瓷私人收藏品被捐赠给大英博物馆。这笔捐赠从价值和数目上创下大英博物馆受捐的历史纪录。

（德国之声中文网）大英博物馆周三（11月13日）晚间宣布，大维德中国艺术基金会，简称大维德基金会（The Sir Percival David Foundation）正式将旗下收藏全数捐赠予大英博物馆，价值总共约10亿英镑。

英国大维德爵士于1964年去世，生前是一位商人和“中国通”。他收藏了来自欧洲、日本、香港和中国的大量瓷器。

2009年以来，他生前收藏的这些瓷器一直借给大英博物馆展出。

博物馆馆长乔治·奥斯本（George Osborne）表示，他“对这一重大决定感到兴奋”，称这是“悠久的历史上对大英博物馆的最大遗赠”。

大维德基金会负责人科林·希夫（Colin Sheaf）表示，此次捐赠恰逢大维德爵士首次访华一百周年。当年的中国之行激发了大维德爵士对中国艺术和文化的热爱。

1351年的花瓶 图像来源: British Museum/PA Media/dpa/picture alliance

希夫说，他希望博物馆能利用这些展品继续激励和教育后代。

这批藏品亮点包括1351年的花瓶、15世纪明宪宗成化皇帝用来盛酒的杯子，以及11世纪为北宋宫廷制作的陶瓷。

与西方许多博物馆一样，近年来，大英博物馆也面临着归还大英帝国时期获得的收藏品的压力，尤其是古希腊神庙雕塑帕台农神庙的埃尔金大理石雕。

（法新社）

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