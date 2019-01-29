 大胖鼠卡窨井盖 消防队出动8人救援 | 文化经纬 | DW | 27.02.2019

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文化经纬

大胖鼠卡窨井盖 消防队出动8人救援

这隻胖老鼠卡在窨井盖的洞里面动弹不得，动保团体请来八个消防队员合力才把牠救出来。

Deutschland Ratte aus Gullydeckel befreit (picture-alliance/dpa/M. Sehr)

看看旁边的洞再看看老鼠的腰，不禁纳闷它怎会如此乐观，自以为过得了?

(德国之声中文网) 上周末在德国小镇本斯海姆，一隻公鼠原想从窨井盖（也称人孔盖）的洞爬出下水道，却卡在洞里动弹不得。莱茵河地区动物救援大队(Berufstierrettung Rhein Neckar) 队员麦可 (Michael Sehr) 告诉德新社﹕「这隻老鼠是因为冬天增肥太多，才会在从洞口爬出来的时后卡到臀部。」

动物救援大队尝试解救牠，却没有成功。最后他们向奥尔巴赫的志工消防队请求支援﹕根据Google地图，从奥尔巴赫开车到本斯海姆大约需要四个小时。

然而，奥尔巴赫消防队仍然派出八名队员前来解救受困的小老鼠。在众人的努力之下，他们终于抬起窨井盖，成功把小老鼠推出洞口。奥尔巴赫消防队在声明中表示，小老鼠安然无恙，救援成功后已经野放。

莱茵河动物救援大队事后在脸书上贴出照片，引来上千人回应与上百则留言。

有人赞扬救援大队与消防队的行动，认为「每个生物都值得被拯救」。但是也有网友指出，这项救援行动使得德国其他地区的灭鼠行动格外讽刺﹕德国西部地区如多特蒙德最近刚开始用毒饵诱杀老鼠，以减轻鼠患。

但是动物救援大队的麦可却认为，这与拯救老鼠没有矛盾之处。他说﹕「就算是被很多人讨厌的动物也值得尊敬。」

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