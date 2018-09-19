大联合政府就马森新职达成共识

（德国之声中文网）联邦内政部长泽霍费尔周日晚间在柏林宣布，迄今为止担任宪法保卫局长的马森今后将在联邦内政部出任特别顾问，具体负责欧洲及国际事务。泽霍费尔说，根据执政联盟三个政党负责人达成的共识，马森的这一职位相当于部门主管，因此薪资不变。

同泽霍费尔一样，社民党主席纳勒斯也显得如释重负。经过历时数天的争执，周日晚间，各方终于在柏林总理府内就马森的去留问题达成了共识。迄今为止担任联邦宪法保卫局局长的马森，就开姆尼茨右翼排外暴力事件的言论引起广泛争议后，社民党强烈要求免去马森的职务。

现年55岁的马森将进入联邦内政部担任特别顾问，行政级别相当于部门主任，因此也不再存在提薪的问题。他将主要负责同其他国家签署协定前的谈判，以及协调遣返难民事宜。此外，同非洲国家协商难民政策也属于他的管辖范畴。

对社民党来说，至关重要的是，马森不再担任宪法保卫局长一职。此前，泽霍费尔曾计划让马森担任内政部国务秘书，这在社民党看来，马森简直是"因祸得福"，因为他的职位和薪水都将提升。而根据现在的共识，马森的薪水保持不变。

马森险些毁了大联合政府？

基民盟秘书长安内格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，大联合政府一度曾面临垮台危险。她在致基民盟党员的一封信中称，社民党认为已无法信任马森，要求对其解职，并表示社民党是否留在大联合政府内将取决于对马森的处理。但内政部长泽霍费尔则一再强调，在就马森人事安排所举行的历次会谈中，从未有人以解散大联合政府相威胁。

随着各方就马森问题取得共识，大联合政府是否就能正常运作了呢？社民党主席纳勒斯认为，马森问题解决之后，"至少我们又可以专注于实际工作了。"但周日当晚，就有政治家提出了批评。联盟党议会党团代表团副主席林内曼（Carsten Linnemann）表示，大联合政府在运作方面必须进行根本性的改革，否则，类似的争执和危机今后还会不断出现。"

默克尔总理承认处理不当

德国总理默克尔周一表示，在马森问题的处理方面，她的政府存在错误。与此同时，她还呼吁各执政伙伴"集中全力，做好本职工作。"

默克尔总理发表此番讲话的日子，正是联邦大选一周年纪念日。大选后经过异常艰苦的组阁谈判，直到今年三月，大联合政府才得以开始运作。而此后，大联合政府曾陷入两次严重危机，其一是，是否在德国边境遣返难民的问题上，各党意见分歧严重，险些导致大联合政府垮台。而本次因马森人事安排问题所引起的争执，则是第二次严重危机。

默克尔坦承，在马森问题上，她个人也犯了错误。她说，在作出有关马森新职位的最初决定时，她没有过多考虑人们在听说某人得到提升时的感受。"犯了这样的错误，我深表遗憾。"