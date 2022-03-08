大翻译运动：告诉世界中国人怎么看战争

（德国之声中文网）3月6日，在澳洲定居的杨涵在推特讲述了自己在一个名为"抗疫群2022"的微信群的见闻。杨涵接受德国之声采访时说自己在这个群里只呆了五天，起初是他"一个不太关心政治的朋友"看到这个群里在讨论乌克兰，以为杨涵会感兴趣，便把他拉入了群聊。但是群聊中的内容却让他大为震惊：其中充值着对习近平和普金的赞美，对生命因为侵略战争而逝去的蔑视，和由俄罗斯政府炮制的假新闻。

年届五十的杨涵经常在报纸、推特、微信上实名发表批评中国政府的意见，他对华人微信群里更亲中国的言论也并不陌生，但这次群聊的内容还是出乎了他的意料，也让他担忧，因为"在自由的澳洲社会生活的一些大陆移民，他们的新闻、信息来源完全局限与中国大陆媒体，在这次乌克兰战争事件中，明显受到俄国和中国官方媒体的宣传、假新闻带路"。因此，他开始着手翻译群聊中的内容，陆续发布在自己的推特上，决定通过这种途径把一些澳洲华人的亲俄罗斯言论曝光一下。他表示翻译都是自己亲力亲为地在做，没有和别人合作，他把自己的角色视为一个公民记者。

杨涵发布的推特内容详实，其中既有中国媒体所传播的假新闻，亦有中国网络上的"自媒体"和"时评人"发表的见解，他的推特内容串得到了一千多次点赞和四百多次转发，转发的人中不乏研究政治和经济的学者，主流媒体的专栏作者、记者、编辑，如BBC驻中国的通讯记者Stephen McDonell。杨涵自己也认为"这个推特得到了很多关注"，他最开始想要揭露一下华人移民中的亲俄言论的目的"也许达到了"。这样的关注也让杨涵在一些华人群体中成为被攻击的对象，他也在推特中将这样的话语发表出来，但他告诉记者，到目前为止还没有针对他个人的人身安全的威胁。

在中国宣传机器的作用下 绝大多数人认为俄罗斯这次打仗原始是被“逼到了墙角”（图片摄于2022年3月1日）

"大翻译运动"的兴起

中国网络平台微博上的"台湾傻事""日本傻事"等账号把其他地区的民众的言论和行为翻译成中文以供读者取笑，而随着俄乌战争的战况愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中国社交平台上支持战争，支持侵略的言论翻译成英文，让其他国家的人了解中国民众和媒体在这次战争中所持有的立场。

这场被网民称为"大翻译运动"的运动是从Reddit上最具规模的中文社群ChongLangTV兴起的。

该社群成员在接受采访时介绍说，从2月16日左右开始，ChonglangTV开始流行有关于乌克兰和俄罗斯的话题，主要是围绕美国曝光俄罗斯在乌克兰边境的军事部署来进行讨论。当俄罗斯正式侵略乌克兰之后，中国网络平台上出现了许多"收留乌克兰小姐姐"和"俄罗斯1小时速通乌克兰"等言论，对这些言论感到愤慨的社群成员开始自发翻译这些言论，发到推特等平台上让外国人看，"希望他们能够了解到中国的舆论场合究竟在谈论些什么"。而这些言论也的确得到了外国媒体，如SupChina, VICE等媒体的报道，亦在Reddit的其他成员人数更多的社群里引起了广泛的讨论。ChonglangTV社群成员也一方面积极为乌克兰捐款，一方面开始翻译更多的中文网络言论。

但是，3月2日，拥有五万三千人的ChongLangTV被Reddit以"曝光他人隐私"为名义而解散。接受采访的社群成员解释说，这和他们曝光一位自称拒绝了近期通过Swift从上海往乌克兰汇款的微博用户的真实身份信息有关。后来该微博用户关闭了微博。

Reddit社群解散后，社群成员意识到中心化的社区无法带来他们真正想要的自由，便开始以去中心化的方式分散到Twitter, Telegram, Discord, Facebook, Instagram等各个地方。他们在推特上使用"大翻译运动"和"TheGreatTranslationMovement"等标签开始发布翻译成英文的中国网络上的内容，并且为了方便集中和整合信息，使用了名为"The Great Translation Movement大翻译运动官方账号"的推特账号。接受德国之声采访的前ChongLangTV社群成员就是该推特账号的使用者之一，但是他表示不方便透露个人身份，包括在哪个国家居住。他介绍说，这个账户同时有很多人在登陆，这些人分布在世界各地，使用账户的时候，"谁比较方便的时候就将翻译好的图片发布出来"。使用账户的成员都是自发性质的志愿者，既有原本ChongLangTV社群的成员，也有新加入的网友，"成员数量多到我也数不清"。出于网络安全的考量，账户的使用者之间互相也不知道对方身处哪个国家，常用哪个网名。

"大翻译运动"的目的

成员在采访中谈到了自己这么做的初衷："希望能够让更多国家的人明白，中国人并不是和中共大外宣当中的形象一样'热情，好客，温良'，而是骄傲，自大，民粹主义兴盛，残忍，嗜血，毫无同情心的集合体"。而他的目标和期盼则是："希望全世界身具华人血统的人们能够脱离这些负面的情绪，真正和文明社会融为一体，为自己的愚昧而感到羞耻。"

即使翻译组的成员们认为自己所做的事情很有意义，但翻译的过程中看到的充斥着性别歧视和种族歧视的言论也常常让他们身心俱疲。"心情真的是非常糟糕的，看到的很多视频和图片让我哭了好几次，如果可以的话我希望我根本没学过中文，这样就看不懂里面的内容了，甚至根本不会推送给我。"

在推特上搜索大翻译运动，还可以搜索到许多像杨涵一样没有加入别人或者组织，纯粹靠自己单打独斗在翻译的博主。当俄罗斯攻击美国资助的乌克兰生物实验室的谣言在中国的微博等平台上广为传播，网友辟谣被炸号，甚至美国驻华大使馆在微信上的辟谣文章都被禁止分享之后，有更多的人在这个话题下表示支持。一位在战争最初翻译了几条中文评论的昵称为Lily的博主告诉记者自己在战争开始那几天完全忍受不了中文社交媒体上的言论，还会把最极端的评论告诉身边讲英文的朋友，向他们抱怨中国网民同情心的缺乏，但她现在为了精神健康着想，已经停止了翻译，也停止浏览中文社交媒体。

记者亦在一些北美华人微信群中看到了对"大翻译运动"质疑的声音。有人觉得该运动太过偏颇，因为其他国家和地区的人在网络上也有性别歧视言论，偏激言论，好战言论，为什么只针对中文网络上的言论；有人觉得英文媒体，特别是最近两天，CNN, Financial Times纷纷撰文记叙中国的社交媒体上的亲俄言论是小题大做，不关注俄罗斯的侵略恶行反而责备中国网民；有人担心这样的言论传播开来之后，外国人对中国人的印象大打折扣，可能会加剧针对亚裔的仇恨犯罪；有人则纯粹觉得大家都是华人，"家丑不能外扬"。

对此顾虑，接受采访的ChongLangTV社群成员表示不担心因此引起其他国家的人仇恨亚裔，"因为文明世界的人们是具备逻辑思考能力的，会将个人与群体区分开来看待，只要我们的个人行为表现出较高的文明程度，那么其他国家的人会非常乐意与我们交往"。杨涵则认为发现了问题，就需要揭露，而不是隐藏。他对记者说道："我认为，俄罗斯、中国官媒的假新闻、宣传战对澳洲移民社会、国家安全的影响，关注这个问题的意义，大于所谓的对华人社区的'声誉'的影响。"

Lily表示也在微信群中看到反对"大翻译运动"的言论，但她觉得不应该"捂住"这些不当的言论。而谴责网络上的极端言论和谴责对亚裔进行仇恨犯罪的人并不矛盾。

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



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