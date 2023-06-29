 大约70名中国大陆官员申请赴台参展被拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

大约70名中国大陆官员申请赴台参展被拒

2023年台北夏季旅展将在7月登场，组办方邀请了大陆9省旅游副厅长或处长出席。台湾移民署周四表示，“考量到两岸整体的情势发展”，拒绝了他们的申请。

陆委会方面解释说，“至于陆方官员没有必要性、急迫性及不可替代性，因此不予许可”。

陆委会方面解释说，“至于陆方官员没有必要性、急迫性及不可替代性，因此不予许可”。

（德国之声中文网）由于政治紧张局势以及新冠疫情导致的边境关闭，台海两岸之间的交流已经逐渐减少。

台湾去年10月重新向大多数游客开放边境，但来自大陆的游客仍被禁止。台湾政府也不允许本岛旅游团进入中国，但个人游客可以自由往返。

2023年台北夏季旅展将在7月登场，组办方邀请了大陆9省旅游副厅长或处长出席。台湾移民署周四（6月29日）表示，“考量到两岸整体的情势发展”，拒绝了他们的申请。

陆委会副主委兼发言人詹志宏对此解释说，“至于陆方官员没有必要性、急迫性及不可替代性，因此不予许可”。大约有 70 名中国大陆官员的入境许可被拒。

台灣開放邊境迎接國際旅客

但詹志宏表示表示，来自“陆方的旅游相关企业，还有配合这个参展的演艺人员，这部分有100多位是全部放行”。

中国国台办周三批评台北对台湾前往大陆团体旅游的旅行限制。

国台办发言人朱凤莲表示，“台湾有关方面应当正视广大台湾民众、旅游业界的意愿和期盼，早日解除对台湾同胞来大陆团队游的不合理禁限”。

她还说，台湾还应该“为两岸旅游业界的往来创造条件”。

但詹志宏周四表示，自北京一月份重新开放边界以来，台湾民众遭受各类骚扰、不友善对待的案件，确实有的到现在都还没有释放，也有人被原机遣返。但他没有透露此类案件的数量。

詹志宏说，越来越多的台湾学者和专家对前往中国参加研讨会或会议表示担忧。他表示，“我们当然希望中国大陆尽快改善旅游环境。”

今年 4 月，出生于中国的台湾出版商李延贺（又名富察）在上海失联。该出版社出版了批评中共的书籍。

北京后来证实，李延贺因“危害国家安全”而受到调查。

自2016年蔡英文总统执政以来，来自大陆的游客急剧下降。蔡英文否认中国对台湾的主权主张。

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

20.07.2016 epa05433042 Visitors read books at the 27th Hong Kong Book Fair in the Exhibition and Convention Centre in Wanchai, Hong Kong, China, 20 July 2016. The seven-day fair features 640 exhibitors and is expected to attract more than a million people. EPA/JEROME FAVRE | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Favre

台海紧张局势烧至出版界 台湾书籍被冷处理 12.08.2021

两岸关系紧张，也导致台湾书籍在中国出版难度增加，多名台湾编辑及出版社指出，现在就连不涉及敏感议题的美食和旅游书，都很难在中国发行。这是什麽原因呢？

Former Taiwan president Ma Ying-jeou visits Dr. Sun Yat-sen's Mausoleum time: 2023.03.28 place: Nanjing, Chin via Yu-Chun Chou 20.03.2023

客座评论：马英九“登陆”的历史意义 07.04.2023

马英九此次访问中国大陆不仅是73年来中华民国领导人首次“登陆”之行，也是73年来中华民国领导人首次在大陆宣示中华民国主权，具有深远的历史性意义。

Confetti flies in the air at Times Square to mark the New Year in New York City on January 1, 2022. (Photo by Yuki IWAMURA / AFP) (Photo by YUKI IWAMURA/AFP via Getty Images)

奥密克戎阴影之下 全球各地辞旧迎新 01.01.2022

新冠疫情的阴影仍然笼罩全球，一些国家严格限制庆祝活动甚至封锁城市，一些国家允许人们谨慎地自娱自乐。专家警告说，少数放开自嗨的国家将会付出代价。

广告

媒体看中国

中国经济复苏的速度似乎正在进一步放缓，人们对于今年下半年情况会有所好转的希望正在逐渐消失。

德语媒体：中国正在步入“失去的十年”吗？

端午节并未给中国带来预期中的消费热潮，而且根据最新公布的统计数据，前5个月，中国全国规模以上工业企业实现利润同比下降18.8%。要求北京政府采取更有力的刺激措施的呼声越来越高。