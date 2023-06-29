大约70名中国大陆官员申请赴台参展被拒

（德国之声中文网）由于政治紧张局势以及新冠疫情导致的边境关闭，台海两岸之间的交流已经逐渐减少。

台湾去年10月重新向大多数游客开放边境，但来自大陆的游客仍被禁止。台湾政府也不允许本岛旅游团进入中国，但个人游客可以自由往返。

2023年台北夏季旅展将在7月登场，组办方邀请了大陆9省旅游副厅长或处长出席。台湾移民署周四（6月29日）表示，“考量到两岸整体的情势发展”，拒绝了他们的申请。

陆委会副主委兼发言人詹志宏对此解释说，“至于陆方官员没有必要性、急迫性及不可替代性，因此不予许可”。大约有 70 名中国大陆官员的入境许可被拒。

台灣開放邊境迎接國際旅客

但詹志宏表示表示，来自“陆方的旅游相关企业，还有配合这个参展的演艺人员，这部分有100多位是全部放行”。

中国国台办周三批评台北对台湾前往大陆团体旅游的旅行限制。

国台办发言人朱凤莲表示，“台湾有关方面应当正视广大台湾民众、旅游业界的意愿和期盼，早日解除对台湾同胞来大陆团队游的不合理禁限”。

她还说，台湾还应该“为两岸旅游业界的往来创造条件”。

但詹志宏周四表示，自北京一月份重新开放边界以来，台湾民众遭受各类骚扰、不友善对待的案件，确实有的到现在都还没有释放，也有人被原机遣返。但他没有透露此类案件的数量。

詹志宏说，越来越多的台湾学者和专家对前往中国参加研讨会或会议表示担忧。他表示，“我们当然希望中国大陆尽快改善旅游环境。”

今年 4 月，出生于中国的台湾出版商李延贺（又名富察）在上海失联。该出版社出版了批评中共的书籍。

北京后来证实，李延贺因“危害国家安全”而受到调查。

自2016年蔡英文总统执政以来，来自大陆的游客急剧下降。蔡英文否认中国对台湾的主权主张。

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（法新社）

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