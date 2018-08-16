 大秀肌肉 俄将举行冷战后最大军演  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2018

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时政风云

大秀肌肉 俄将举行冷战后最大军演 

俄罗斯下个月将举行自80年代以来的最大规模军演，该国国防部周二透露，届时将有约30万士兵和千架战机会参与其中。与此同时，美国海军宣布恢复第二舰队，该舰队在冷战期间发挥过重要作用。

Army Games 2018 in Russland (picture-alliance)

资料图片：参加军演的俄罗斯战机

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在朝鲜核武计划引发的紧张局势继续、联合国本届全体会议本周开幕的背景下，中国和俄罗斯周一（9月18日）在朝鲜附近海域举行海上联合演习。朝鲜问题有可能成为本届联大的最关注议题之一。 (18.09.2017)

本周，中俄两国海军首次在波罗的海举行联合军事演习。继2015年两国在地中海联合军演后，此次名为“海上合作2017”的演习再度引起欧洲国家的关注。澳大利亚智库洛伊国际政策研究所的海军问题专家戈尔德里克就此接受了德国之声的专访。 (24.07.2017)

（德国之声中文网）代号为Vostok-2018的军演9月11日至15日将在俄罗斯东部地区举行，中国和蒙古也都将参加军事演习。中国官媒新华社报道，中方会派出3200人，900多台各型武器装备参加军演。克里姆林宫发言人表示，中国加入到此次军演凸显出莫斯科和北京之间渐行渐近的关系。

俄罗斯媒体报道，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)表示，此次军事演习规模可以与苏联时代的"萨帕德-81"演习相提并论，在某种意义上规模会更大。

绍伊古说："超过1000架战机，近30万军人，几乎所有中部和东部的军队都将参加演习。俄罗斯曾指出，去年该国与白俄罗斯进行的Zapad-2017联合军事演习，大约有12.7万名士兵参加。

北约发言人怀特（Dylan White）表示，俄罗斯在5月份已通报将要举行军演。北约打算派出观察员。俄罗斯已邀请北约驻莫斯科的代表观看演习。在一封电子声明中怀特写道：“所有国家都有权训练军队，但这一点必须以透明、可预测的方式进行。”

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    卫国战争胜利70周年

    俄罗斯周六（5月9日）上午在莫斯科红场举行战胜纳粹德国胜利70周年大阅兵。参与此次阅兵仪式的士兵多达1.6万人，200辆各类军事车辆和140架飞机穿越红场，场面壮观。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    给俄罗斯捧场

    中国国家主席习近平5月8日抵达莫斯科进行访问，“胜利日”当天携夫人彭丽媛参加了红场阅兵式，并与普京一同检阅仪仗队伍。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    大阵仗阅兵

    上万名俄罗斯士兵排成整齐的队形走过红场，坦克车穿越街道，各式军机飞过红场接受检阅。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    俄罗斯大秀肌肉

    在红场阅兵式上亮相的还有俄罗斯最先进的武装设备，包括坦克、反坦克导弹发射车、防空导弹车、装甲运兵车、导弹发射车等。

  • China Militärparade Soldaten

    普京的红场大阅兵

    “中国第一男团”登场

    此次的红场阅兵式中，最受中国媒体和网民关注的莫过于中国解放军三军仪仗队。周六共有10支外国方队参阅，中国派出102名官兵，是受邀各国中人数最多的一支仪仗队。

  • China Militärparade Soldaten

    普京的红场大阅兵

    红场阅兵的挑战

    据新华网报道，三军仪仗在国内执行仪仗司礼任务时，伴奏常用的是《解放军进行曲》，官兵的步频为每分钟112步，而红场阅兵选用的是《莫斯科郊外的晚上》、《喀秋莎》等曲目，三军仪仗必须调整步频为每分钟116步。据解放军官兵透露，这4步之差为其带来不小的挑战，近半年的训练有很多时间花在调整和适应步伐中。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    西方首脑不赏脸

    多国政府首脑受邀出席了此次的阅兵式，除了中国国家主席习近平外，埃及、吉尔吉斯斯坦、古巴、委内瑞拉、津巴布韦等国首脑也出席了阅兵式。西方各国政要则因为乌克兰危机而“杯葛”此次活动，俄罗斯在二战时的主要盟国美国、英国、法国等国领导人皆缺席。德国总理默克尔将于5月10日飞往莫斯科，向莫斯科无名烈士墓献花圈。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    普京的演说

    俄罗斯总统普京在阅兵式上发表了简短演说称，战争的残酷凸显了国际合作的重要性，但“过去数十年间，我们看到许多创造单极世界的企图”。“单极世界”这个词汇经常被俄罗斯用来批评美国，指责美方“试图主宰全球事务”。

  • Russland Militärparade in Moskau

    普京的红场大阅兵

    胜利日

    卫国战争胜利日是俄罗斯最重要的世俗节日，纪念苏联在战争中的惨烈牺牲，并为俄罗斯塑造维护和平与安全的形象。今年的红场阅兵是苏联解体以来，俄罗斯最盛大的一场阅兵式。

    作者: 张筠青


与俄罗斯紧张局势加剧的当下，美国海军上周五正式宣布恢复一度被解散的冷战时期舰队，该舰队2011年被解散。    

今年5月就表示将恢复第二舰队，冷战期间，该舰队被部署在北大西洋，给地中海的美国海军提供支持。这支舰队最初建立于1950年，在与莫斯科紧张局势缓和的情况下，为节约开支而被解散。该舰队在1962年古巴导弹危机的时候发挥过关键作用，当时第二舰队负责阻拦苏联舰艇前往古巴岛。   

这支被重新激活的舰队将被部署在美国东海岸以及北大西洋地区。      

特朗普的国防战略中将中国和俄罗斯列为美国最大的威胁，并指出，这两个国家越来越自信，并积极研制高超音速导弹、高级鱼雷等新型武器。

 

文木 / 叶宣 （法新社，美联社）

     

 

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普京的红场大阅兵

莫斯科周六举行纪念战胜纳粹德国胜利70周年大阅兵，在外国政要前大秀肌肉。中国的三军仪仗队也在参阅的行列中。 (09.05.2015)  

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