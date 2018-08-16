大秀肌肉 俄将举行冷战后最大军演 

（德国之声中文网）代号为Vostok-2018的军演9月11日至15日将在俄罗斯东部地区举行，中国和蒙古也都将参加军事演习。中国官媒新华社报道，中方会派出3200人，900多台各型武器装备参加军演。克里姆林宫发言人表示，中国加入到此次军演凸显出莫斯科和北京之间渐行渐近的关系。

俄罗斯媒体报道，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)表示，此次军事演习规模可以与苏联时代的"萨帕德-81"演习相提并论，在某种意义上规模会更大。

绍伊古说："超过1000架战机，近30万军人，几乎所有中部和东部的军队都将参加演习。俄罗斯曾指出，去年该国与白俄罗斯进行的Zapad-2017联合军事演习，大约有12.7万名士兵参加。

北约发言人怀特（Dylan White）表示，俄罗斯在5月份已通报将要举行军演。北约打算派出观察员。俄罗斯已邀请北约驻莫斯科的代表观看演习。在一封电子声明中怀特写道：“所有国家都有权训练军队，但这一点必须以透明、可预测的方式进行。”



普京的红场大阅兵 卫国战争胜利70周年 俄罗斯周六（5月9日）上午在莫斯科红场举行战胜纳粹德国胜利70周年大阅兵。参与此次阅兵仪式的士兵多达1.6万人，200辆各类军事车辆和140架飞机穿越红场，场面壮观。

普京的红场大阅兵 给俄罗斯捧场 中国国家主席习近平5月8日抵达莫斯科进行访问，“胜利日”当天携夫人彭丽媛参加了红场阅兵式，并与普京一同检阅仪仗队伍。

普京的红场大阅兵 大阵仗阅兵 上万名俄罗斯士兵排成整齐的队形走过红场，坦克车穿越街道，各式军机飞过红场接受检阅。

普京的红场大阅兵 俄罗斯大秀肌肉 在红场阅兵式上亮相的还有俄罗斯最先进的武装设备，包括坦克、反坦克导弹发射车、防空导弹车、装甲运兵车、导弹发射车等。

普京的红场大阅兵 “中国第一男团”登场 此次的红场阅兵式中，最受中国媒体和网民关注的莫过于中国解放军三军仪仗队。周六共有10支外国方队参阅，中国派出102名官兵，是受邀各国中人数最多的一支仪仗队。

普京的红场大阅兵 红场阅兵的挑战 据新华网报道，三军仪仗在国内执行仪仗司礼任务时，伴奏常用的是《解放军进行曲》，官兵的步频为每分钟112步，而红场阅兵选用的是《莫斯科郊外的晚上》、《喀秋莎》等曲目，三军仪仗必须调整步频为每分钟116步。据解放军官兵透露，这4步之差为其带来不小的挑战，近半年的训练有很多时间花在调整和适应步伐中。

普京的红场大阅兵 西方首脑不赏脸 多国政府首脑受邀出席了此次的阅兵式，除了中国国家主席习近平外，埃及、吉尔吉斯斯坦、古巴、委内瑞拉、津巴布韦等国首脑也出席了阅兵式。西方各国政要则因为乌克兰危机而“杯葛”此次活动，俄罗斯在二战时的主要盟国美国、英国、法国等国领导人皆缺席。德国总理默克尔将于5月10日飞往莫斯科，向莫斯科无名烈士墓献花圈。

普京的红场大阅兵 普京的演说 俄罗斯总统普京在阅兵式上发表了简短演说称，战争的残酷凸显了国际合作的重要性，但“过去数十年间，我们看到许多创造单极世界的企图”。“单极世界”这个词汇经常被俄罗斯用来批评美国，指责美方“试图主宰全球事务”。

普京的红场大阅兵 胜利日 卫国战争胜利日是俄罗斯最重要的世俗节日，纪念苏联在战争中的惨烈牺牲，并为俄罗斯塑造维护和平与安全的形象。今年的红场阅兵是苏联解体以来，俄罗斯最盛大的一场阅兵式。 作者: 张筠青



与俄罗斯紧张局势加剧的当下，美国海军上周五正式宣布恢复一度被解散的冷战时期舰队，该舰队2011年被解散。

今年5月就表示将恢复第二舰队，冷战期间，该舰队被部署在北大西洋，给地中海的美国海军提供支持。这支舰队最初建立于1950年，在与莫斯科紧张局势缓和的情况下，为节约开支而被解散。该舰队在1962年古巴导弹危机的时候发挥过关键作用，当时第二舰队负责阻拦苏联舰艇前往古巴岛。

这支被重新激活的舰队将被部署在美国东海岸以及北大西洋地区。

特朗普的国防战略中将中国和俄罗斯列为美国最大的威胁，并指出，这两个国家越来越自信，并积极研制高超音速导弹、高级鱼雷等新型武器。

文木 / 叶宣 （法新社，美联社）