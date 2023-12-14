 大眾新疆廠無強迫勞動？審計公司聲明揭內部矛盾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2023

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大眾新疆廠無強迫勞動？審計公司聲明揭內部矛盾

德國大眾汽車早前委託審計公司對新疆車廠進行獨立調查，該審計公司本月初宣布「未發現強迫勞動跡象」。不過事後卻有多名員工在社交媒體上表態，表示調查結果與他們無關，他們並未參與或協助該項目。

德國大眾汽車位於新疆的工廠被質疑涉及強迫勞動。圖為今年4月的上海車展。（資料照）

德國大眾汽車位於新疆的工廠被質疑涉及強迫勞動。圖為今年4月的上海車展。（資料照）

（德國之聲中文網）德國「勒寧人權與企業責任公司」（Löning GmbH）上週公佈大眾汽車在新疆工廠的審計結果，稱未發現強迫勞動跡象；然而，後續卻不斷有員工表態，稱自己不對調查結果背書，引發外界對審計結果的質疑。

勒寧人權與企業責任公司創辦人兼執行長勒寧（Markus Löning）於本月5日發出聲明，宣布經該公司調查後，「沒有發現」大眾汽車位於新疆的工廠有任何強迫勞動的跡象，但坦言在中國蒐集資料存在挑戰。

官方另發聲明引關注

在勒寧發表審查報告後不久，公司官方「領英」（LinkedIn）帳號發出另一篇聲明，稱該調查項目僅有勒寧、資深戰略顧問艾沃特（Christian Ewert）及另外2名中國律師參與，「沒有其他團隊成員參與、協助或為該項目背書」。

圖為大眾汽車2021年在上海一家購物中心內設立的銷售點

圖為大眾汽車2021年在上海一家購物中心內設立的銷售點

聲明說：「中國和新疆的人權狀況眾所周知，蒐集有意義的數據也面臨挑戰，本項目也有（挑戰）。」該聲明寫道：「我們的團隊努力成為商業和人權領域信譽良好、知識淵博的專家。我們持續致力於在工作中遵循國際人權標準。」

延伸閱讀：美國再將2中企列入“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”

本週三（13日）又有另外6名資深員工在X（前推特）分享該篇聲明，其中還有4人補充說明，強調大眾汽車在新疆廠的調查與自己無關，他們也並未對調查結果展現支持，或以任何形式參與其中。

針對公司領英頁面的聲明，勒寧向路透社表示，他的團隊內存在著「各種看法」。他還稱，各項審計專案都是由小型的專家團隊執行；在大眾汽車的案例上，是由他本人及艾沃特在2名中國律師的協助下進行。勒寧說：「作為項目總監和首席執行長，我對它（報告）的評估是公開的，而且沒有改變。」

負責此次審計的勒寧過去曾擔任德國人權事務專員

負責此次審計的勒寧過去曾擔任德國人權事務專員

《金融時報》則引述1名知情人士說法指出，公司在領英上發出的聲明是為了反映員工的怒火， 「整個團隊正在跟（大眾審計項目）保持距離」，對於在中國政府實施嚴格鎮壓政策的地區所蒐集到的數據準確性表示擔憂。

該名消息人士也補充說，「大家很生氣」，因為公司並未按照大眾汽車早前的說法，採用「社會責任國際標準」（SA8000）進行審計。對此，勒寧解釋稱，該項標準被用於蒐集資料的框架，且審計的結果也並非給予「認證」。

投資人反應謹慎：一次調查不夠

大眾汽車與中國上汽集團（SAIC）合資經營的「上汽大眾」位於新疆烏魯木齊工廠遭質疑涉及「強迫勞動」，引發人權組織及投資人批評。今年5月，維吾爾人權代表在大眾汽車年度股東大會上，呼籲大眾汽車停止強迫維族人勞動。

此份審計報告出爐後，部分投資者反應相對謹慎，雖然對大眾汽車採取行動給予正面評價，但也提出審計不能只是「一次性」，應該將此舉列為汽車製造商提高在中國供應鏈透明度一系列措施中的第一步。

大众股东大会: 高管被扔蛋糕 被批赚“不义之财”

（路透社、《金融時報》）

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