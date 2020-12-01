 大疫当前  德国人大量存钱 | 经济纵横 | DW | 03.01.2021

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经济纵横

大疫当前  德国人大量存钱

身处危机之中，德国人更注重存钱。因此，德国人个人家庭财产之丰目前竟达历史巅峰，也就不足为奇了。

Frau spart Geld

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德国储蓄银行联合会周三在柏林发布的一项调查显示，德国民众对自身经济状况的满意程度达到了近20年来的最高点。相关的数据显示，过去几年来整体经济形势的良好发展势头，不仅使企业从中受益，也使民众的腰包更加充实。

尽管储蓄利息持续低迷，但是德国人却越来越富裕，至少私人家庭的财富总值再次创下历史新高。德国人首选的储蓄方式又是什么？

低息政策让德国人叫苦不迭。其实，德国家庭越来越富有。尤其是股票和基金收益明显。此外，德国人的薪资也在增加。

（德国之声中文网）2020新冠年，德国人存钱多多。根据德国中央合作银行（DZ Bank）的一项计算结果，德国家庭钱币财富增加3930亿达到了7.1万亿欧元，与去年相比，增幅6%。

该行经济学家施塔佩尔（Michael Stappel）的解释是，由于担心被迫短期工作以至失业，很多人把钱拽在手里；另外，由于受疫情限制，众多零售商店关闭，遏制了消费。

极高存钱率

他告知，中央合作银行预期，去岁的存钱率为16%；合作银行联合会的预期数字甚至是17%。它意味着，私人家庭将可供支配的每百元中拿出16元或17元放到了储蓄本上。而根据联邦统计局提供的数字，德国人迄今最高的存钱率为13%，在1991/92年度创下。

不过，中央合作银行新任首席经济学家霍尔斯坦（Michael Holstein）预测，2021年，人们会将2020年放在转帐银行上准备偿债资金中的很大部分用于个人消费。他相信，一旦疫情缓和，用于旅游、饭馆用餐及文化活动的支出便会增加。

这位专家表示，“我们预期，在2021下半年，会出现后新冠消费火爆，并也将显著推进德国景气。届时，存钱率亦将暂时降至其长期平均值以下。”

 

凝炼/李鱼（德新社）

 

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