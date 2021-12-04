 大疫年，全球武器交易依然火爆 | 经济纵横 | DW | 06.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

大疫年，全球武器交易依然火爆

根据斯德哥尔摩国际和平研究所公布的最新报告， 在新冠大流行肆虐的首年2020年，尽管全球经济萎缩，全球军火贸易依然火爆，世界100强军火企业销售总额增至 5310 亿美元。

Schweiz | Ein Lockheed Martin F-35 Lightning II Kampfjet

洛克希德·马丁F-35闪电Ⅱ战斗机

（德国之声中文网）停摆、供应链中断、消费者忧虑：新冠大流行瘟疫导致全球经济大幅下滑。然而，有一个行业却似有金钢不坏之身，无惧病毒，那就是军火业。斯德哥尔摩和平研究所公布的全球100 家最大武器制造商的最新报告证实了这一点。该研究所专家马克斯坦纳 (Alexandra Marksteiner) 对德国之声表示， 2020 年是大瘟疫第一年，"根据国际货币基金组织的数据，世界经济萎缩了 3.1%，但这 100 家军火企业的销售额仍总体增加了1.3%，让我非常吃惊。" 

2020 年，全球 100 家最大军火企业总销售额达5310 亿美元，超过比利时的经济总量。该行业最主要巨头位于美国，41 家美企占了100 强总销售额的一半以上（54%），仅洛克希德马丁（Lockheed Martin）一家就出售了约 580 亿美元武器系统，多于立陶宛的国内生产总值。

利益游说带来滚滚利润 

“有了钱，也就有了势”，波恩国际冲突研究中心（ bicc ）政治学家拜尔（Markus Bayer）在接受德国之声采访时引用美国非政府组织 "公开秘密"（Open Secrets） 的一份报告指出，军火业有针对性地施加政治影响力，"过去20年里，美国军火公司分别投入2.85 亿美元资助竞选、 25 亿美元用于游说活动。"

对于军备巨头来说，这一花销似乎非常值得。军备专家马克斯坦纳指出，五角大楼在大瘟疫期间向本国军火业提供了有针对性的支持： "例如，它确保国防承包商职工基本免受禁足在家规定制约；签订特别合同使资金比原定计划提前流入企业，提供转圜余地。"

亚洲玩家

斯德哥尔摩国际和平研究所提供的新数字也引起了德国黑森州和平与冲突研究基金会（PRIF）军备控制问题专家维索茨基 (Simone Wisotzki)的关注。她特别注意到报告中指出的"来自南半球的军火企业的分量不断增加"的现象。 其中，印度首当其冲，该国有 3 家企业名列全球100 强，占总销售额的 1.2%，与韩国持平。 

然而，更多的武器来自印度的北方邻国：中国。自2015 年起，瑞典国际和平研究所将中国纳入研究对象。根据这一最新报告，有５家中企进入全球100强，军火销售量占全球总量的13%。报告称，这５家公司均受益于中国军队的现代化计划。

Parade zum 70. Jahrestag Volksrepublik China | DF-41

中国展示的东风-41弹道导弹

论及中企，军备专家马克斯泰纳以该国头号军火集团--"北方工业公司"　为例指出，中国军工企业受惠于所谓的"军民结合"方针：北工帮助开发了一个军民两用卫星系统，赚钱无数。

军事化信息技术 

德国军备问题专家维索茨基指出，总体上，民用和军用技术之间的界限正日益模糊，"信息技术早已无法同军备技术拆分"。在其最新报告中，斯德哥尔摩和平研究所特别关注了科技公司在军火业务中日益扩大的作用。

作为报告作者之一，维索茨基强调指出，"若要将军火工业概念系统化，就不能只谈论像洛克希德马丁这样的传统玩家。"　斯德哥尔摩和平研究所在其报告中指出，近年来，谷歌、微软和甲骨文等硅谷巨头均致力于介入军火业务，并已获大量合同。例如，微软与五角大楼签订了价值 220 亿美元的合同，向军方供应称为"综合视觉增强系统"的"超级眼镜"，为士兵实时提供与战场有关的战略信息。 

美国军方对硅谷的兴趣不难解释。马克斯坦纳认为，军方意识到，这些科技公司在新技术领域拥有某种专业知识，无论是人工智能、机器学习还是云计算，都远在国防工业传统玩家之上。这位军备问题专家家预测，其中一些公司未来将有可能入列斯德哥尔摩和平研究所的全球军火100强。

俄罗斯退步

除法国外，俄罗斯军火销量下降幅度最大：名单上 9 家俄企的军火销量比 2019 年减少了 6.5%。波恩国际冲突研究中心专家拜尔认为，俄企在100强军火总销量的占比降至 5%与印、中扩建展本国军火业直接有关。这两个国家曾是俄罗斯军火大买家。

拜尔以航空母舰为例指出，中国第一艘航母是基于 1998 年北京购买的一艘苏舰，2012年以"辽宁"号入伍。从那以来，中方取得了长足进展："过去 20 年里，中国在航母生产能力方面已超过俄罗斯。在此期间，俄罗斯无一艘新航母入列。印度也基于前苏联技术开发了自己的航母。"

China Flugzeugträger Warjag neu

中国的第一艘航母前身是苏联海军的“瓦良格”（Warjag）号

欧洲位于何处？

百强 2020年销售总额中，欧洲军火业所占比重为 21%，名单上的26家公司销售总额为1090亿美元。其中４家纯德国军火商销售总额约近 90 亿美元。

空客等欧洲多国公司的军火销售额接近 120 亿欧元，比 2019 年增加 5%。欧洲越来越依倚重此类跨国企业。拜尔解释说，"此间，欧洲正试图经由政治途径促进合作，开发例如'下一代武器系统'、'未来作战空中系统'或'主要地面作战系统'，以能承受这些新武器系统的开发成本"。

黑森州的军备事务专家维索茨基指出，就降低成本而言，这一联合研制方针肯定有意义，但一旦涉及军火出口控制，便往往会出现问题。她提到了由德国、英国、意大利和西班牙联合研制的欧洲台风战斗机。她指出，该机也供应问题严重的第三国，例如在也门发动战争的沙特阿拉伯。她强调，在联合制造的情况下，国别出口法规常常无能为力。然而，距离实现有效的联合武器出口管制，欧洲似乎还有很长的路要走。

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

DW.COM

智库：全球核武库存数量下降趋势逆转

斯德哥尔摩国际和平研究所最新年度报告表明，美国、俄罗斯和中国等核大国正在快速进行核武器的现代化更新。  

瑞典智库：中国拥有全球第二大军火产业

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）本周一公布了全球军火行业的最新研究结果，该机构估算，中国是全球第二大军火出口国。排名第一的是美国。研究所还指出，2018年全球军备开支增加，达到冷战结束以来的最高水平。  

全球军费未受疫情影响 中国连26年增长

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）指出，即便新冠疫情使全球GDP缩减了4.4%，2020年全球军事支出仍增加了2.6%。其中，中国军费已连续26年增长。  

瑞典智库：美国是最大军火出口国

斯德哥尔摩国际和平研究所的最新报告指出，过去五年内，全球超过三分之一的武器源自美国。而美国出口的武器约有半数销往中东。  

瑞典智库修正对中国2019年实际军费的估计

中国的国防预算在全球排名第二，仅次于美国。斯德哥尔摩国际和平研究所近日发布了一份关于重新评估中国军费开支的研究报告，对如何调查北京不纳入官方统计的“灰色区域”进行了方法上的调整。  

报告:美国是最大武器出口国 都卖给谁?

沙特阿拉伯是世界上最大的武器进口国，占全球进口量的12％。除此之外，中东国家武器需求量续增。中国则同时是世界前5大武器进口和出口国。  

SIPRI报告：美中企业主导2019年全球军火市场

最新发布的报告显示，美国和中国的军工企业主导了2019年全球军火市场。与此同时，中东企业首次登上全球25大军火商榜单。  

相关内容

U.S. Secretary of State Antony Blinken gives a press briefing at the end of a NATO Foreign Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium, March 24, 2021. Olivier Hoslet/Pool via Reuters

布林肯: 中国攻台没有好处 应谨慎考虑可怕后果 04.12.2021

美国国务卿布林肯在《路透峰会》上指出，中国领导人应慎重考虑在台海掀起风波的可怕后果。而欧盟和美国的代表在本周《美欧中国议题对话》结束之后皆表示，双方在对中态度上渐趋一致。

Gestapelte Container in den Nationalfarben von der EU und der Volksrepublik China, Symbolfoto Handelsbeziehungen *** Stacked containers in the national colors of the EU and the Peoples Republic of China Symbolfoto trade relations

德语媒体：欧洲减少对中国的依赖性势在必行 24.11.2021

《时代周报》呼吁欧洲减少对中国稀土等关键原材料的依赖性，以实现地缘政治的独立性。《南德意志报》关注中国防疫“零容忍”政策令东南亚国家不得不一同忍受负面影响。

BEIJING, CHINA - APRIL 03: Meng Lingxuan and Chen Lang of China compete in the figure skating test event for the 2022 Beijing Winter Olympic Games at the Capital Indoor Stadium on April 3, 2021 in Beijing, China. A Meet in Beijing ice test event for the 2022 Winter Olympics will be held from April 1-10. (Photo by Emmanuel Wong/Getty Images)

德语媒体：抵制冬奥与否，答案不止一个 04.12.2021

《法兰克福汇报》记者分析认为，虽然大部分西方国家政要本来也无意前往北京出席冬奥会的开幕式，但是像美国所呼吁的那样明言抵制，还是以疫情作为挡箭牌，默默远离北京？这是各国领导人亟待解决的问题。

广告

这些红色小蟹为何大摇大摆过马路？

在印度洋的圣诞岛上，每年有数百万的红蟹离开森林，向大海进军，看上去极为壮观。为什么会出现这样的视觉奇观？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  