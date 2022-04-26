 大疆无人机暂停俄乌销售 | 经济纵横 | DW | 27.04.2022

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经济纵横

大疆无人机暂停俄乌销售

作为第一家大型中资公司，大疆科技宣布暂停在俄罗斯和乌克兰的业务。此前，其合作伙伴、德国的MediaMarkt因遭遇网暴而下架了大疆无人机产品。

Firefighting Drone

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美国政府再出重拳制裁中国公司。除了禁售技术意外，美国财政部还禁止对实体清单上的公司进行投资。由此股市跳水已是意料之中。

美国政府最新表态称，已经在禁止中国无人机厂商大疆（DJI）参与政府采购项目后，找到了替代性的解决方案。虽然大疆目前在无人机技术领域无可替代，但美国的最新表态为至少5家大疆的竞争者带来巨大商机。

（德国之声中文网）中国无人机巨头大疆科技有限公司宣布，将暂停在俄罗斯和乌克兰的业务。路透社指出，这是俄罗斯入侵乌克兰以来第一家停止对俄罗斯销售的中国大型企业。

大疆公司周二（4月26日）发表声明称，"大疆正在内部重新评估各个司法管辖区的合规要求，在本次审查结束前，大疆暂停在俄罗斯和乌克兰的所有业务活动。"

据"IT之家"了解，今年3月，大疆就无人机产品被德国电子零售商MediaMarkt下架一事曾做出回应，"大疆及全球合作伙伴的社交媒体账号均遭受了协同一致的水军刷屏攻击，诽谤大疆在国际局势中有不当行为，给多方的社交媒体运营带来了困扰。"

大疆公司还表示，MediaMarkt零售集团是大疆多年的合作伙伴，也是这起网络暴力事件的受害者之一，他们考虑安全原因暂停了电商与门店的大疆无人机销售。

此前，乌克兰官员以及公民指责大疆将数据泄露给俄罗斯军方。大疆则驳斥以上指责为"凭空捏造"。

战争爆发后，许多西方公司出于抗议撤离俄罗斯，但中资公司则没有这样做，基本同北京政府避免批评莫斯科的政策保持一致。

周三（4月27日）大疆公司新闻发言人说，在俄罗斯和乌克兰暂停业务，不是针对某个国家，而是"对我们的原则发出声明"。

声明称，"大疆对任何利用我们的无人机造成伤害的行为深恶痛绝。我们停止在相关国家的销售，以确保没有人在战争中使用我们的无人机。"

大疆公司的一名代表说，公司对上月网上流传的一个疑似俄军使用大疆产品的图片知情，但无法确认，此外，公司无法控制买家怎样使用产品。

滴滴出行没有顶住社媒压力

大疆科技是中国一家私营企业，不需公开财政资讯。但无人机分析公司估计该企业2020年的硬件盈利高达29亿美元。

俄乌战争让中国企业陷入窘境，继续俄罗斯业务将招致国际批评，退出俄罗斯业务则引起中国舆论的不满。

今年2月，滴滴出行先是做出了撤离俄罗斯和哈萨克斯坦的决定，但在社媒谴责其顶不住美国的压力后，滴滴又撤回了原先的决定。

华为公司也在是否关闭俄罗斯业务的问题上举棋不定。周二举行的年度分析会议上，华为拒绝回答有关俄罗斯的任何问题。

（综合报道）

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