大疆向美国国防部提出诉讼

（德国之声中文网）主导全球市场的中国无人机制造商大疆创新（DJI）表示，它正在向美国国防部提起诉讼，批评华盛顿“错误地”将该公司列入中国军工企业黑名单。

大疆在发给法新社的一份声明中称：“10月18日，大疆对美国国防部提起诉讼，反击其将大疆错误地认定为‘中国军工企业’一事。”

五角大楼于2022年将大疆列入与中国军方有联系的公司名单。五角大楼当时表示，此做法的用意是“强调和应对（中国的）军民融合战略，该战略支持中国人民解放军的现代化目标”。

五角大楼称，中国透过“确保其先进技术和专业知识是由看似民用的实体，如中国公司、大学和研究项目获取和开发的”来达到目的。

美国国防部2022年将大疆加入中国企业“黑名单”，图为美国国防部的办公楼“五角大楼” 图像来源: Patrick Semansky/AP/picture alliance

大疆：曾试图联系美国防部

大疆周六表示，它曾试图“与（美国）国防部建立联系超过16个月”，现在“确定除了向联邦法院寻求救济外别无选择”。

该公司表示：“大疆是一家私人公司，不应被错误分类为军事企业”、“大疆并不归中国军方所有或由其控制，且（美国）国防部本身也承认大疆制造的是消费级和商业用无人机，而非军用无人机”。

被怀疑与监控维族、俄乌战争有关

近几年来，大疆面临华盛顿的审查，包括被怀疑涉嫌监视中国少数民族。大疆于本周稍早向路透社表示，美国海关援引《防止维吾尔族强迫劳动法案》，禁止部分大疆产品进口。美国财政部则早在2021年就以“涉嫌支持对中国新疆维吾尔少数民族的监控”为由，将大疆列入黑名单。

2022年，乌克兰政府称莫斯科利用大疆的AeroScope系统来引导其导弹，指控大疆帮助俄罗斯作战，但该公司强烈否认允许俄罗斯将其产品用于军事目的。 2022年4月，大疆宣布暂停在俄罗斯和乌克兰的业务，并“内部重新评估合规要求”。

乌克兰战场上的大疆无人机 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

全球最大消费级无人机制造商

成立于2006年的大疆创新是全球最大的消费级无人机制造商，且在高端无人机领域占有相当大的全球市场份额。该公司的无人机因快速创新而在各领域受到广泛应用，包括航拍、电影制作、农业喷洒、搜索与救援行动以及公共安全等。

出于国家安全考虑和担心中国政府将技术用于军事目的，华盛顿多年来一直在推出针对中国科技公司的措施。例如美国商务部上个月以国家安全风险为由，推动禁止销售含有中国技术、能够连接其他设备或互联网的车辆。

（综合报导）

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