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大疆向美国国防部提出诉讼

2024年10月19日

中国无人机品牌大疆表示，由于被误认为“中国军工企业”，目前正对美国国防部提出诉讼。这几年来，美国政府多次对大疆实施制裁。

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Russia Ukraine DJI Drones
中国无人机制造商大疆创新是全球最大的消费级无人机制造商图像来源: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

（德国之声中文网）主导全球市场的中国无人机制造商大疆创新（DJI）表示，它正在向美国国防部提起诉讼，批评华盛顿“错误地”将该公司列入中国军工企业黑名单。

大疆在发给法新社的一份声明中称：“10月18日，大疆对美国国防部提起诉讼，反击其将大疆错误地认定为‘中国军工企业’一事。”

五角大楼于2022年将大疆列入与中国军方有联系的公司名单。五角大楼当时表示，此做法的用意是“强调和应对（中国的）军民融合战略，该战略支持中国人民解放军的现代化目标”。

五角大楼称，中国透过“确保其先进技术和专业知识是由看似民用的实体，如中国公司、大学和研究项目获取和开发的”来达到目的。

USA Washington | Pentagon
美国国防部2022年将大疆加入中国企业“黑名单”，图为美国国防部的办公楼“五角大楼”图像来源: Patrick Semansky/AP/picture alliance

大疆：曾试图联系美国防部

大疆周六表示，它曾试图“与（美国）国防部建立联系超过16个月”，现在“确定除了向联邦法院寻求救济外别无选择”。

该公司表示：“大疆是一家私人公司，不应被错误分类为军事企业”、“大疆并不归中国军方所有或由其控制，且（美国）国防部本身也承认大疆制造的是消费级和商业用无人机，而非军用无人机”。

被怀疑与监控维族、俄乌战争有关

近几年来，大疆面临华盛顿的审查，包括被怀疑涉嫌监视中国少数民族。大疆于本周稍早向路透社表示，美国海关援引《防止维吾尔族强迫劳动法案》，禁止部分大疆产品进口。美国财政部则早在2021年就以“涉嫌支持对中国新疆维吾尔少数民族的监控”为由，将大疆列入黑名单。

2022年，乌克兰政府称莫斯科利用大疆的AeroScope系统来引导其导弹，指控大疆帮助俄罗斯作战，但该公司强烈否认允许俄罗斯将其产品用于军事目的。 2022年4月，大疆宣布暂停在俄罗斯和乌克兰的业务，并“内部重新评估合规要求”。

乌克兰战场上的大疆无人机

全球最大消费级无人机制造商

成立于2006年的大疆创新是全球最大的消费级无人机制造商，且在高端无人机领域占有相当大的全球市场份额。该公司的无人机因快速创新而在各领域受到广泛应用，包括航拍、电影制作、农业喷洒、搜索与救援行动以及公共安全等。

出于国家安全考虑和担心中国政府将技术用于军事目的，华盛顿多年来一直在推出针对中国科技公司的措施。例如美国商务部上个月以国家安全风险为由，推动禁止销售含有中国技术、能够连接其他设备或互联网的车辆。

（综合报导）

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