“大男子主义”充斥电子游戏产业

（德国之声中文网）今年夏天，动视暴雪(Activison Blizzard)再次登上了新闻头条。这并非因为该公司又发行了某一爆款游戏，而是遭到了美国加州劳工保护局的起诉。这家游戏界的老牌巨头被指控存在歧视女性、性骚扰等现象。控方列举了一系列罪状：性别歧视之评论、工作场所性骚扰、有关强奸的玩笑、男女同工不同酬、女性更不易获得升职机会。该公司被指责拥有"兄弟会一般的企业文化"，即醉醺醺的男性毫无顾忌地显露大男子主义言行。

在历经两年调查后，加州劳工保护局今年7月20日正式提起了诉讼。此后，这家曾推出《魔兽世界》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》(Overwatch又译"斗阵特攻")的游戏厂商，其内部丑闻接连曝光。《华尔街日报》更是爆料称，公司首席执行官科蒂克(Bobby Kotick)多年来知晓敌视女性的企业文化，却没有采取足够应对措施来改善工作氛围；恰恰相反，科蒂克不仅仅对外掩盖这一切，其本人也参与了骚扰、歧视、轻视女性等行为。现在，该公司已经有1300余名员工发起请愿，要求解除科蒂克的职务。

国际游戏开发者协会执行总监吉滕斯(Renee Gittens)在一份书面声明中指出，起诉书中详细提及的不正当行为，是整个电竞产业所面临的长期问题的又一印证；"我们行业有那么多人曾经遭受不正当对待，还有很多人在默默承受痛苦，这真让人心碎。"

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 “被大胸”上阵的女英雄 第一版劳拉1996年的时候出现在银幕上。最吸引人的是她超大的胸围。传说中，是程序员的一次失误才给了劳拉这样的傲人身材，那位程序员其实没有想让她的胸围如此之大。但是挡不住所有的同事都觉得这个方案不错，所以就保留了下来。素材都用到胸上了，能做衣服的就没剩多少了。话说穿着这么少的衣服去探险，其实并不实用。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 两个都要嘛！ 如果说之间游戏界由炸弹人和超级玛丽主宰，那从90年代开始就是劳拉了。这个新女英雄最大的粉丝群是：男性玩家。她不仅很强很勇敢，而且非人类的身材看上去像一个芭比娃娃：大胸、小蛮腰和翘臀。更新引（男）人的是：可以自己操纵这位女神。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 朱莉姐来也！ 这么流行的游戏最后被拍成一部让全世界的宅男咽口水的电影只是时间问题。安吉丽娜·朱莉当时是当仁不让的人选，连续出演了两部《古墓丽影》。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 轻松玩转机车大炮 2001年，第一部《古墓丽影》影片问世。劳拉在死去父亲的别墅中发现了一只藏有惊天秘密的表，这也是一个能把人引向秘密能量源的指南针。电影没有让劳拉迷们失望：热裤、枪械、火爆动作和气势磅礴的背景。但是，影评人却没有给它及格的评分。该片的全球票房约为2亿8000万美元。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 《古墓丽影》——生命的摇篮（2003） 第二步影片的表现平平，虽然朱莉姐在这里也是使尽了浑身解数。最尴尬的是她不但没有拿下任何奥斯卡，还被“金酸梅奖”提名为最差女主角。当时，人们还无法期待劳拉在人设上能有什么很深的造化。但影片的表面功夫还是做足了的：美女、动作和娱乐应有尽有。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 虚拟世界的劳拉越来越现实 2006年，也就是《古墓丽影》这个游戏问世十年后，题为“古墓丽影-传奇”的游戏为劳拉赋上了许多真人的视觉元素，也和真人版的劳拉越来越像。从一开始就安排了现实世界的女模，来为劳拉代言。比如图片上的卡丽玛·阿德贝（Karima Adebibe）。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 新版劳拉 2013年，《古墓丽影》的设计团队决定重塑劳拉的形象。一个新的游戏人物诞生了：坚强、温柔、聪颖。游戏重点关注考古学家女儿劳拉的身世。展示了一个与世无争的女科学家是如何演变成一位生存能力极强的女汉子的。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 比电影还贵 如今，一部制作精良的电子游戏所需预算能够超过一部电影已经是司空见惯的事情了。科技的进步已经能够做到让游戏中的人物看上去和真人差不多。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 新版劳拉再登院线 艾丽西亚·维坎德(Alicia Vikander)演绎轻柔版劳拉可称完美。电影讲述的是2013年重启的《古墓丽影》故事。劳拉再次上路，寻找她以为已经不在世的父亲。必须面对千难万苦，最后完全就是命悬一线。

丽影劳拉：从“胸器”战神到不死英雄 胸围不再是问题 电子游戏里的女神在影院的银幕上是否也同样犀利，观众从2018年3月15号开始就可以自己作出评价了。在《吉利斯世界纪录》里，已经有6条与《古墓丽影》有关的纪录。包括最成功的电子游戏女英雄。如果这次能够打破票房纪录，肯定不是因为劳拉的傲人胸围。 作者: Silke Wünsch



工作场所的大男子主义

暴雪绝非孤例。来自法国的老牌厂商育碧去年也因性侵案而受到舆论关注。人们不禁要问，电竞产业是否存在某些结构性的因素，从而有利于这类行为的发生？在绝大多数游戏厂商内，男性员工数量依然远远超过女性。暴雪、育碧等遭到指控的企业内存在着男性主导文化，有时也被称作"大男子主义文化"或者"兄弟会文化"，企业管理层则予以默许，对性骚扰事件保持沉默，作案者也因此无需担心后果。

德国游戏开发商Wooga的首席产品经理比尔纳特(Annelie Biernat)指出："大部分人认为，员工遭受性骚扰归因于大男子主义或者企业内男性数量太多，但我不这么认为。我在工作中和许多男性合作。关键问题不在于男性数量多，而在于企业的领导方式。我认为，重要的是鼓励员工发言讲述糟糕的事情，不论其性别背景，必须要确保透明，必须要让人为其行为承担后果。"她强调，行为准则明令禁止一切形式的骚扰和歧视，此外还有相关的培训，提醒注意那些不为人所知的隐性歧视现象。"并非所有人都会了解为什么某一位同事在特定情况下感觉被歧视。"

比尔纳特说，她很高兴她所供职的企业具有开放的交流文化。

观看视频 01:54 谁说痴迷电游是不务正业？

推动员工多样性

这家总部位于柏林的企业，规模并不大，总共只有300余名员工，主要开发休闲类手机游戏。该公司从5年前开始就推动员工性别多样性，成功地将男女员工比例从四比一降低到了三比二。公司首席执行官张耐(Nai Chang)说："我们相信，多样化的员工有利于打造更好的集体，有助于改善工作氛围。它首先能提升工作环境，然后多样化的团队也能够为我们的目标受众打造更好的产品。"

他强调，游戏产业从业者、游戏产品消费者最终都能得益于多样化的员工团队。"这能带来不同的背景、不同的视角。没有深刻的洞察就无法做出最优秀的、切合不同受众需求的游戏产品，我认为，仅凭这一点，游戏产业就会发生变革。"

目前，如何在游戏中展现女性、LGBT以及有色人种的形象，已经成为了行业内的重要话题。这些人群本身也有可能从事电竞产业，这有助于新开发的游戏更为可信、真实地予以呈现。

国际游戏开发者协会执行总监吉滕斯指出，这些游戏又会进一步激励玩家进入该行业内任职。"我们行业需要更多的女性，更多的少数群体。我们必须确保这个行业是安全的，从而让其绽放。多样化融合的团队能够更有效地处理问题，产出面向更广泛受众的内容。多样化的思考，多样化的创造力，多样化的经验，这些都能提升团队的效率和创造性。"

暴雪的性歧视丑闻揭开了当前电竞产业的阴暗角落。但是，好消息是：这一切似乎已经接近转折点。员工正在呼吁构建更为健康的企业文化，性骚扰和歧视现象正在被控诉，多年来的老员工也因行为不当而遭解雇，根据他们命名的游戏形象也被更名。吉滕斯说："现在，那些遭受过骚扰的员工感觉受到了鼓舞，能够举报不当行为而无需担心职业前途。"吉滕斯认为，能够公开谈论性骚扰问题，已经是巨大的进步；至于整个产业是否能真正实现变革、为全体员工打造更好的工作环境，则有待今后评估。但至少这一切已然开端。

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